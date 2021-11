Tražite partnera za malo dobrog provoda i odličan seks? Ne bi trebalo biti teško, ako znate kojeg je horoskopskog znaka. Naime, svi smo mi posebni svatko na svoj način, no na neke osobine i navike pomalo utječe i položaj zvijezda u vrijeme kad ste se rodili, tako da se iz horoskopa zapravo može dosta precizno procijeniti kakve su vam šanse za to da u krevetu s partnerom bude vruće.

Dakle, je li to Jarac, Riba ili Ovan? Jesu li zemaljski znakovi vatreniji od vatrenih? S kim bi bilo dobro zaploviti na godišnji odmor da malo odmorite dušu i izmorite tijelo? Ovo su po redu najseksepilniji znakovi:

Idemo redom:

1. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Muškarac i žena u ovom znaku najradije sjede, piju kavu i razgovaraju. Vodenjak je zračni znak i predstavlja slatku ovisnost za druge ljude. Svi žele biti u njegovoj blizini zbog njegovog šarma, ljepote i duhovitosti.

Uvijek se ponašaju onako kako se osjećaju i nikad se ne pretvaraju, ni ne glume da su nešto što nisu. To su su iskreni i ljubazni ljudi koji znaju granice i nikad ih ne prelaze.

Ako ste vodenjak, ljudi vas vole jer ste mirni, hladni i sabrani, te znate svoju vrijednost. Jednostavno znate što želite i kada to želite i to je ono što privlači druge. Često bi dali sve što mogu da budu s vama, jer se takvo iskustvo pruža samo jednom u životu.

Bez obzira na to koliko vam je vruće, samo želite nekoga tko će vas prihvatiti takvog kakav jeste, s vašom sklonosti tvrdoglavosti i dozom ludosti koja izaziva ovisnost. Kad pronađete svoju srodnu dušu, moći ćete se skrasiti.

2. Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Ovan je hodajuća vatra - strastveni su, inteligentni, predani cilju i ustrajni. Jedna od najpoznatijih zvijezda u znaku Ovna je Lady Gaga - nema potrebe preispitivati ​​njezinu seksualnost i jedinstvenost.

Žene Ovnovi odlični su vođe i nisu zadovoljne dok ne dobiju baš sve što zaslužuju. To ih čini pomalo zastrašujućima i jako poželjnima. One često privuku mnogo muškaraca koji im se boje prići što može zakomplicirati ljubavni život svake žene.

Ovan jednostavno zna što želi i kako to želi. Samo ako ste jaki i ako imate puno samopoštovanja, moći ćete osvojiti nekoga poput Ovna.

3. Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Jedan ste od najemotivnijih i najosjetljivijih horoskopskih znakova, što vam donosi voda, a to je, s druge strane, ono što vas čini tako vrućim i privlačnim. Kad vas ljudi vide, u njima se rađa potreba da vas zaštite i brinu o vama.

Oni vide muškarca ili ženu kojima je potreban netko na koga se mogu osloniti i učinili bi sve da se probude pored nekoga tko je tako topao i osjećajan.

To je jedna strana vas, ali postoji i druga, pomalo opaka. I u tome nema ništa loše, jer se svi moramo s vremena na vrijeme malo opustiti.

4. Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Od načina na koji razgovarate, hodate ili pijete kavu, vi ste živa vatra. Svjesni ste svoje ljepote i znate kako je iskoristiti. I muškarac i žena u znaku Jarca imaju vrlo snažne principe i nikada ne bi učinili ništa što bi moglo naštetiti drugom čovjeku. No, na žalost, u svoj život često privlače pogrešne ljude, a u ljubavi nemaju puno sreće.

Srce vam se toliko puta slomilo dosad da više ne želite ulaziti u ljubavne veze. Onaj tko vas želi morat će se itekako potruditi da vas uvjeri da je stvoren za vas.

Ako to učine, dobit će cijeli paket: Pametnu, seksi i dragu osobu koja će život pretvoriti u najljepšu ljubavnu priču.

5. Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

Pitate se koji je horoskopski znak totalno seksi? Završili smo potragu! Toliko su vrući da će ljudi prestati razgovarali kad zakorače u prostoriju. Ljepota i šarm Strijelca nezaustavljivo privlače druge ljude koji to nikako ne mogu sakriti.

Strijelci puno pažnje posvećuju odjeći pa uvijek paze da izgledaju otmjeno i seksi. Kad razgovaraju, kombiniraju to s vrlo zanimljivom energijom koja hipnotizira ljude oko njih.

No, uvijek su zagledani u neku novu metu, pa ljudi misle da nikad ne biste prihvatili izlazak s njima na spoj .Zapravo, Strijelci djeluju pomalo rezervirani, što je daleko od istine.

U vama je toliko ljubavi i kad vidite nekoga tko se trudi osvojiti vas, a da ne igra igrice, sigurno ćete im pružiti priliku.

6. Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Oko vas je uvijek vruće zbog načina na koji razmišljate i razgovarate. Imate vrlo seksi glas, koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Vrlo ste pametni i kad pronađete savršenog partnera za razgovor, neke se iskre mogu pojaviti u trenu.

Strastveni ste prema stvarima koje volite i volite dokazivati ​​da ste u pravu - posebno ljudima koji vas ne vole.

U ljubavnim vezama vi ste prava zvijer koja će se boriti za svoja prava. Nosite srce na dlanu, no ponekad postanete udaljeni, ako stvari ne idu kako ste očekivali. To se posebno odnosi na žene u znaku Riba.

Ljudi bi vas mogli slušati bez prestanka, ali vaš je glas rezerviran za one koji vas osvoje svojom inteligencijom i dobrotom.

7. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Vrući kao da ste tek izašli iz pećnice! Kad započnete razgovor, svi drže jezik za zubima, jer su vaše priče uvijek zanimljive i zabavne. Kad razgovarate, ljudi postanu totalno hipnotizirani vašim riječima i mogu povjerovati u sve što kažete. Duhoviti ste i zaigrani, to je ono što vas čini tako privlačnima.

Djevojke Blizanci znaju da vam dečki nikad ne prilaze dok nisu 100 posto sigurni u sebe, jer se boje vaše reakcije. Ali kad jednom vide kako ste topla i predivna žena, počinju vas cijeniti još više. Jednostavno, niste lijepi samo izvana već i iznutra.

Međutim, Blizanci mogu i pretjerati u samohvali i samoljublju i ponekad im je teško posvetiti se dugoročnim ciljevima.

8. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Vrlo ste 'hot', ali ne volite to pokazivati. Volite ostati skromni i isticati neke druge vrijednosti koje su vam važne. Uživate biti dobar prijatelj, dobar partner i osoba na koju se drugi mogu osloniti kad vas trebaju. Nije vas briga što ćete odjenuti, već hoćete li se dobro zabaviti ili ne.

Možda žena Djevica neće uvijek privući jako zgodnog muškarca, no to će biti čovjek koji misli svojom gornjom glavom, ne onom luđom. To je sigurnije, a to je zapravo sve što tražite od partnera.

Seksepil za vas podrazumijeva puno više od uskih haljina i visokih potpetica. To je nešto s čime ste rođeni ili ne.

Još jedna stvar. Djevice su po prirodi perfekcionisti. To je njihova najveća prednost, ali i nedostatak. Taj perfekcionistički poriv primjenjuju na svaki aspekt života, što može biti problem ako pretjeraju.

9. Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Poput pravog kralja džungle, ovaj horoskopski znak uvijek gori. Kamo god krenuli, bit ćete primijećeni. To je vaš blagoslov i prokletstvo u isto vrijeme. Budući da ste uvijek u središtu pozornosti, privlačite mnoge ljude, ali nemaju svi dobre namjere.

Ipak, kako uvijek govorite što mislite, dat ćete im do znanja da se povuku na vrijeme. Ponekad se ljudi vrijeđaju zbog vaše sklonosti da sve što vam je na umu izađe na drum, jer se ne mogu svi nositi sa istinom. To je razlog zbog kojeg vas mnogi ne vole.

Još jedna atraktivna osobina Lava je da se vole dotjerivati, ​​što im pomaže da i uz minimalni napor privuku pažnju okoline. Drugim riječima, znaju da su seksi i ne namjeravaju to skrivati.

10. Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Bikovi su vrlo 'hot', ali to rijetko pokazuju. Umjesto toga, pokušavate biti što skromniji. Ne želite privlačiti pogrešne ljude pokazujući svoju seksualnu privlačnost. Radije biste čekali nekoga tko će se zaljubiti u vašu dušu, a ne u vaše tijelo.

Ne volite se natjecati s drugima, ali ako vidite da ste u opasnosti i da vam druga osoba krade dečka ili djevojku, iskoristit ćete sva potrebna sredstva da ih vratite.

Kad pokažete što imate, svi će puzati ispred vas, moleći vas da im date priliku. Ako ste slučajno zaboravili: Jako ste seksi, i zbog vas se isplati puzati! Ali - da, uvijek postoji neko ali - jedna od najvećih mana Bika je njegova tvrdoglavost. Zapravo, neki ljudi ovo smatraju velikim plusom, dok će drugi to doživjeti kao minus. Kako tko.

11. Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Volite puno koketirati i znate biti seksi. Kad započnete svoju igru ​​zavođenja, nema muškarca ili žene koji vam mogu odoljeti. Ako vas netko zanima, nema toga što nećete učiniti da ga osvojite. Vrlo ste tvrdoglavi i ne prihvaćate 'ne' kao odgovor (baš kao i Bikovi).

Ustrajni ste u onome što radite i to je ono što ljudi vole kod vas. Ako postoji problem u vezi, učinit ćete sve što je u vašoj moći da ga riješite i ništa vam neće biti previše.

Vaš snažni karakter i zastrašujuća osobnost čine vas stvarnom prijetnjom nekim ljudima, pa ne čudi što ćete ljubav pronaći kasnije nego što ste mislili.

Jer, dok je nekima vaša zastrašujuća osobnost privlačna, drugi bježe od nje.

12. Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Kao Škorpion, vjerojatno vjerujete da su drugi ljudi puno više seksi od vas, ali vaš izraz lica, smijeh i oči pune ljubavi ono su zbog čega se ljudi zaljubljuju u vas, piše Her way portal. Ne obraćate toliko pažnje na način odijevanja, ali činjenica je da vam sve što odjenete stvarno dobro stoji. Da na sebe navučete vreću za smeće i dalje biste bili prekrasni.

Međutim, postoji nešto u vama što ponekad plaši druge ljude. Često ste jako posesivni i nestrpljivi. Radije biste ostali samci nego prihvatili biti u vezi s bilo kime. Vjerujete u pravu ljubav i nemate namjeru gubiti vrijeme s nekim s kim morate raditi kompromise.

Kad nađete onu posebnu, pravu ljubav, počinjete gušiti partnera s posesivnošću i nestrpljenjem, jer ih želite za sebe i želite cijelo vrijeme provesti samo s njima.

Neki to kategoriziraju kao ovisnost, iako nema ništa loše u tome da se borite za ono u što vjerujete i zaštitite svoju sreću.

Zaključak: Koji horoskopski znak je najbolji u krevetu?

Provjerili smo koji su znakovi 'hot', kod seksualne kompatibilnosti puno je teže, često i nemoguće, dati generalnu ocjenu. Konkurencija je jaka, ali na temelju zvjezdanih predispozicija, donosimo vam ovu listu:

Lav: To su vatreni, strastveni ljubavnici koji uživaju dominirati u spavaćoj sobi. Žene Lavice su san svakog muškarca, no slično je i s muškarcima - mogu postati san svake žene. Lav jednostavno zna kako postići da se njihov partner osjeća posebno i uvijek su odlučni u tome jer osrednjost nije njihov izbor.

Oni su partneri s najviše poštovanja jer uzimaju u obzir potrebe i zahtjeve svojih ljubavnika.

Vaga: I Vage su vrlo nadareni ljubavnici. Znaju ispuniti maštarije svog partnera. Ako kažete Vagi da želite isprobati nešto novo, oni će više nego rado prihvatiti vaš prijedlog bez preispitivanja ili previše razmišljanja .

Očito su sjajni u umijeću davanja i uzimanja, jer uzajamnost cijene više od svega.

Škorpion: Škorpioni su veliki ljubitelji dominacije i eksperimentiranja u krevetu. Oni imaju potrebu dokazati se drugima, zadovoljiti svoje potrebe i ispuniti svoje najluđe maštarije. Nastoje impresionirati svog partnera pokazujući svoju dominantnu stranu. Eksperimentiranje s njima čini se tako prirodnim jer ništa ne osuđuju i njihova je mašta bezgranična.

Ako kažete Škorpionu da želite isprobati najrizičniji seksualni položaj, neće ni trepnuti, a u idućoj sekundi ćete se već naći u 'nevolji'.

Djevica: Suprotno od prethodna tri horoskopska znaka, Djevice su ljubitelji sporog, senzualnog i strastvenog vođenja ljubavi. Djevice daju sve od sebe da stvore ugodno i senzualno okruženje.

Ne vole žuriti sa stvarima i uživaju u svakoj sekundi kao da im je posljednja. One su željne ugoditi svojim ljubavnicima na najintimniji način.

Strijelac: Strijelci su energični i entuzijastični u krevetu. Veliki su ljubitelji spontanog vođenja ljubavi. S njima nikad ne možete znati što će se sljedeće dogoditi i iščekivanje je intenzivno. Predlažu nove stvari koje treba isprobati u krevetu kad ih partner najmanje očekuje.

Sa Strijelcem možete biti sigurni da će seks uvijek biti nešto nadzemaljsko, zato zaslužuju biti na ovom popisu.