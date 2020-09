Najstariji par koji je ikada tražio razvod, on je imao 99, a ona 96

Postoje slučajevi kakvi nikada prije nisu postojali, ljudi stariji čak i preko 80 godina traže razvod kako bi mogli započeti novi život. U većini slučajeva rastavu traže žene, kaže Gian Ettore Gassani

<p>Nekoliko dana prije Božića 2011. godine djedica iz Italije <strong>Antonio C.</strong> (99) pregledavao je staru komodu i ispod sloja prašine pronašao pisma. Krenuo ih je čitati i shvatio da je supruga <strong>Rosa</strong> (96) imala ljubavnika. Bilo je to gotovo 60 godina ranije, no Antonio je 'poludio'.</p><p>Pozvao je suprugu koja je u suzama odmah sve priznala. Molila je za oprost, ali on je bio neumoljiv - oprosta nema! Zatražio je razvod, nakon 77 godina braka, petero djece, desetak unučadi i jednog praunuka.</p><p>Zahtjev za razvod je podnio ubrzo nakon otkrića Rosine nevjere.</p><p>Antonio i Rosa vjenčali su se 1930-ih godina. On je rodom bio sa Sardinije i bio je zapovjednik karabinjera u njezinom rodnom Napulju. </p><p>Nakon što je njihova priča završila u lokalnim novinama, a potom i šire, talijanska vlada je 2015. godine revidirala postupak razvoda smanjivši vrijeme čekanja za nesporne slučajeve sa tri godine na šest mjeseci. </p><p>Mnogi stariji bračni parovi kao da su to jedva dočekali jer se broj zahtjeva u dobnoj skupini iznad 65 godina povećao. Na primjer, jedan 90-godišnjak je zatražio razvod kako bi se mogao vjenčati sa 30 godina mlađom ženom koju je upoznao. </p><p>- I dan danas postoje slučajevi kakvi nikada prije nisu postojali, ljudi stariji čak i preko 80 godina traže razvod kako bi mogli započeti novi život. U većini slučajeva rastavu traže Talijanke starije od 65 godina - rekao je <strong>Gian Ettore Gassani</strong>, predsjednik i osnivač Talijanske akademije bračnih pravnika 2015. godine za list Il Messaggero.</p><p>Antonio i Rosa postali su najstariji bračni par koji je ikada zatražio razvod. Prije njih rekord je držao par iz Velike Britanije. Bertie i Jessie Wood razveli su se 2009. nakon 36 godina braka.</p><p>Oboje su tada imali 98 godina. I njoj i njemu to je bio drugi brak. Bertie je preminuo godinu dana nakon što je njihov razvod finaliziran, malo prije 99. rođendana, prenosi <a href="https://www.thevintagenews.com/2018/03/30/99-year-old-man-divorce/." target="_blank">The Vintage News</a>.</p><p> </p>