Najštetnije emocionalne navike svih 12 horoskopskih znakova

Emocije su sastavni dio veze, a posebno romantične. Dok neki svoje emocije znaju izražavati na pravi način i u pravo vrijeme, nekima možda nedostaje osnovna ideja emocionalnog izražavanja.

Međutim, postoje ljudi koji u vezi zaboravljaju svoje granice i nedostaje im potrebne emocionalne inteligencije. Uvijek je važno da čovjek posjeduje sposobnost da bude svjestan svog emocionalnog stanja i da shvati intenzitet svojih osjećaja.

Iako je uvijek teško svladati štetne emocionalne navike, ipak je u prvom redu izazovnije uočiti ih. Stoga znakovi zodijaka igraju presudnu ulogu u isticanju toksičnog emocionalnog ponašanja koje čovjek može imati u vezi.

Ovo su najštetnije emocionalne navike u vezi, prema vašem horoskopskom znaku.

Ovan

Ovnovi, vi imate izrazito impulzivnu prirodu i koliko god to ponašanje pokušavali spriječiti u svojoj romantičnoj vezi, ono ipak ostaje u vašem životu. Iako ste jaka osoba, kada je riječ o problemima i pronalaženju rješenja u vašoj vezi, pokušavate ih izbjeći u svakom trenutku. Ključno je da se oslobodite ove navike i razgovarate o problemima kada ih partner iznese.

Bik

Vi ste možda najuravnoteženiji znak zodijaka, ali imate veliki problem s povjerenjem u sebe. Iako ste vrlo praktični u životu, vaše ponašanje u vama razvija prirodno nepovjerenje koje vodi dosljednim neuspjesima. Nedostaje vam samopouzdanje da nastavite vezu jer pretpostavljate da će ionako propasti. Važno je da se riješite ove negativnosti.

Blizanci

Vi imate konfliktnu osobnost. S jedne strane ste bezbrižni, angažirani i veseli, dok ste s druge strane problematični i nemirni. Uz nagle promjene vaših osobnosti, uvijek vam je teško nastaviti dalje. Skloni ste razmišljanju i ponekad dugo razmišljate o nekom problemu. Zato je vrijeme da se izvučete iz prošlosti i razmišljate o boljoj budućnosti.

Rak

Jako ste iskreni. Iako je vaša duboko ukorijenjena emocionalna briga i empatija možda dobra osobina, imate i negativnu osobinu,a to je nesigurnost. Stalno se uspoređujete s drugim ljudima oko sebe, zbog čega se osjećate manje važnima. Krajnje je vrijeme da shvatite vlastiti značaj i prestanete se oslanjati na druge ljude kako biste sebe usporedili.

Lav

Voliš svu pažnju i ljubav koju dobivaš od ljudi, ali kada je u pitanju davanje iste drugima, postaješ pomalo lijen. Kad nastanu problemi, umjesto da ih se riješite, razmišljate o njima i nikada ne nastavljate ništa. Dok ste navikli da stvari rade za vas, u odnosu ćete morati učiniti isto. To je jedini ključ zdrave veze.

Djevica

Skloni ste život uzimati toliko ozbiljno da se nikad ne osjećate dovoljno dobro prema sebi. Uvijek postoji grižnja savjesti zbog koje se osjećate kao da su stvari mogle biti bolje i mogli ste napredovati više. Skloni ste postati vrlo kritični prema sebi i prema svom poslu. Morate prestati podcjenjivati sebe, inače ćete samo povećati napetost između vas i vašeg partnera.

Vaga

Možda imate više ideja, ali nikada niste odlučni u izboru koje trebate donijeti u vezi. Vaša neodlučna priroda vam oduzima moć i privilegiju da vodite glavnu riječ stoga je vaš partner većinom 'šef'. Zdrav odnos uspijeva u uravnoteženoj mogućnosti donošenja odluka, ali s vašom osobnošću, doći će do sukoba.

Škorpion

Vi ste jedna jako nerazumna osoba. Iako mnogi vjeruju da ste bezbrižna duša, zapravo imate tendenciju da osjećate puno emocija, ali ne možete ih izraziti. To dovodi do pasivno-agresivne prirode. Umjesto da razgovarate o tome ili izrazite nezadovoljstvo, radije mijenjate raspoloženja i tako zbunjujete partnera. To može stvoriti veliki jaz između vas i vašeg partnera. Stoga je potrebno da to izgovorite i izbjegnete nepotrebne nesporazume.

Strijelac

Vi znate uzimati neke stvari zdravo za gotovo. Jako ste iskrena osoba, no ponekad previše istine boli. U nekim situacijama ste jako nestrpljivi i previše se fokusirate na neke stvari. Svom partneru znate obećati neke stvari koje na kraju ne ispunite pa može doći do nepotrebnog konflikta. Prevište se samouvjereni i mislite da vi najbolje znate, stoga se često možete svađati s partnerom.

Jarac

Vaši su standardi previsoki. Vi ste perfekcionist, uvijek se nervirate jer partner nije isti perfekcionist kao vi. Želite disciplinu i kontrolu nad svima oko vas. Kad je ne nađete u jednoj osobi, prelazite na sljedeću, čineći vas hladnom osobom bez samilosti.

Vodenjak

Vi ste više intelektualac i jako volite svoju neovisnost. Uživate biti sami što ponekad stvara negativnu energiju. Kad ste ljuti ili uzrujani, umjesto da to pustite van, izolirate se. To vas sprječava u pronalaženju rješenja. Uvijek je dobar izbor da svoje probleme riješite s partnerom, a ne da se otuđite od njih.

Ribe

Vi ste ljubazna osoba, uvijek spremna pomoći ljudima. Ali ponekad u čitavom procesu pomoći možete biti zaboravljeni. Koliko je važno da pomažete ljudima oko sebe, važno je i da pomažete sami sebi. Trebate više pažnje posvetiti sebi, jer ćete se u protivnom uvijek osjećati nesposobno.

