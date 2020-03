Ovo tri znaka horoskopa se najteže izbore za svoje potrebe

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Blizanci su male svađalice, a Vage prepirke rješavaju mirno

Dobra komunikacija je ključ sretne i zdrave veze. To znači biti iskren s partnerom kad vaše potrebe nisu zadovoljene. To zvuči prilično jednostavno, ali nekim ljudima je teško pronaći odgovarajući način kako bi partneru objasnili svoje želje i potrebe.

Jedino što ovi znakovi imaju zajedničko je to da su više povezani sa svojim emocijama. Bez obzira na osjećaje, to ne znači da ih mogu lako verbalizirati i otvoriti se partneru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rak (22. lipnja - 23. srpnja)

Rak krije svoje emocije i potrebe te se boji da ga drugi emocionalno ne povrijede. To je dijelom zato što ovim vodenim znakom vlada mjesec koji je emocijama. Ponekad ih se čak smatra pretjerano dramatičnima. Budući da si ne mogu pomoći, jedino što im preostaje je sakriti svoje osjećaje, što znači da se povlače i kod izražavanja svojih potreba.

Foto: Dreamstime

Djevica (23. kolovoza - do 22. rujna)

Možda ćete se iznenaditi što se Djevica bori s tim da kaže svoje želje, jer čini se da ovaj znak, kojim vlada Merkur usmjeren na komunikaciju, ne bi trebao s tim imati problema. To je točno do određene mjere, ali kad je riječ o verbaliziranju svojih potreba u vezi, teže se snalaze. Ovaj znak ima i snažan dar intuicije, tako da osjećaju prije drugih. Osim toga, prije će uložiti energiju da usreće druge nego sebe. Kao rezultat toga, često dopuste da im se osjećaju nakupe sve do jedne točke kada više ne mogu izdržati.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Škorpion je najmisterioznijeg znak i svakako ne otkriva svoje osjećaje, no to ne znači da ih nema. Oni imaju emocionalne potrebe koje žele zadovoljiti u vezi, samo im je teško izravno zatražiti. Umjesto toga, oni imaju tendenciju da koriste suptilnije oblike komunikacije kako bi zadovoljili svoje potrebe, a ako ih ne zadovolje ljuti su i frustrirani, piše elite daily.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lav voli pohvale u krevetu, a Ribe trebaju ugodnu atmosferu

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA - Ivan Pažanin, kuhar

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro