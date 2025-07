Najtraženije frizure 2025: Što je talijanski, a što francuski bob?

Ovog ljeta frizerski saloni diljem svijeta puni su zahtjeva za istom frizurom, a to je slavni bob. No, tu su dvije varijante koje imaju različite rezove, iako nose sličan tip elegancije i praktičnosti. Naizgled slični, no u dojmu i načinu nošenja bitno različiti, ovi stilovi ne osvajaju samo zbog estetike, već i zbog lakoće održavanja i mogućnosti personalizacije prema tipu kose i životnom stilu.

Legenda započinje početkom prošloga stoljeća

Bob frizura već je više od stoljeća simbol ženske emancipacije, jednostavnosti i stila.

Njezina povijest započinje 1909. godine, kada je poljski frizer Antoine de Paris (pravim imenom Antoni Cierplikowski) u svom pariškom salonu prvi put napravio odvažan rez, inspiriran likom Ivane Orleanske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:15 Zagreb: Proces tretmana za kosu | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Bio je to radikalan i revolucionaran beauty potez za to doba, u to vrijeme žene su nosile isključivo dugu kosu.

Kratka, ravna frizura prkosila je i tadašnjim normama ženstvenosti, bio je to suptilan uvod u promjenu društva, kao i dramatičnu promjenu ideala ljepote. Iako je u početku izazivao kontroverze, bob je ubrzo postao globalni fenomen.

Renesansa u 60-tima

Novi val popularnosti doživio je 1960-ih zahvaljujući britanskom frizerskom inovatoru Vidalu Sassoonu, koji je bob redefinirao u strogo geometrijsku formu.

Njegova najpoznatija varijanta, takozvani „five-point cut“, zapravo je bila frizura koja je obuhvaćala cijelu glavu u preciznom, arhitektonskom obliku.

Rez je morao pratiti kostur lica i glave, s dvije točke sa strane i tri u zatiljku, u skladu s prirodnim konturama kose. Sassoon je bob pretvorio u formu koja nije samo frizura, već i manifest modernog, funkcionalnog dizajna.

Danas je bob ponovno u središtu pozornosti, no s ponešto suptilnijim razlikama koje nose geografska i kulturološka obilježja. Najtraženije varijante ljeta 2025. su talijanski i francuski bob, dva stila koja na prvi pogled izgledaju slično, no zapravo nude vrlo različite estetske dojmove.

Forma talijanskog boba

Talijanski bob nešto je duži i prelazi liniju brade, ponekad doseže do ramena. Karakteriziraju ga suptilni slojevi koji stvaraju mekoću i volumen, čime se postiže zaobljena silueta s dozom glamura.

Ova varijanta savršeno pristaje gustoj, kovrčavoj ili valovitoj kosi, a idealno je stilizirana uz pomoć feniranja i okrugle četke. Jedna od prednosti bob frizure je prilagodljivost teksturi prirodne kose, tako da laska i ne zahtijeva puno pripreme.

S razdjeljkom sa strane i mekanim valovima, talijanski bob idealan je za ljetne dane kad je kosa uglavnom slobodna od teških preparata, lakova i tretmana.

Francuski bob kao kraća verzija

Francuski bob ima nešto strožu formu. Najčešće je rezan do brade ili kraće, s tupim završetkom i bez mnogo slojeva.

U ovoj varijanti frizeri predlažu šiške ili blage pramenove koji uokviruju lice te daju frizuri izražajnost i karakter.

Zahvaljujući ravnim linijama, posebno dobro pristaje tanjem tipu kose, jer stvara dojam gustoće i urednosti. Što je kraći bob, to kosa djeluje kao da ima više volumena, jer postaje lakša i lepršava.

Francuski bob ne traži mnogo truda, dovoljan je sprej za teksturu, prirodno sušenje i lagano razbarušivanje prstima. Za dodatni chic efekt, poslužit će nekoliko pramenova u obliku valova, što se brzo napravi peglom ili trakicama.

Odabir tipa boba uvelike ovisi o tipu kose, životnom stilu i osobnom estetskom senzibilitetu.

Kao što su bob nekoć redefinirali Antoine de Paris i Vidal Sassoon, tako danas njegov suvremeni izraz nastavlja pratiti duh vremena. Bez obzira na varijaciju, jedno je sigurno, bob ostaje vječni klasik koji se odlično prilagođava kosi.