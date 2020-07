Najveći ljetni problemi: Mokri badić odmah presvucite, pijte puno tekućine, a seks uz zaštitu

<p>Ljetni mjeseci su dio godine kad se učestalije javljaju urinarne infekcije kod žena i kod muškaraca podjednako. Razlozi su brojni.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sedam znakova da ste dehidrirali</p><p>Mokrenje je prirodni način čišćenja bakterija iz urinarnog sustava, no ukoliko ne pijemo dovoljno tekućine, rjeđe ćemo mokriti. To će bakterijama omogućiti dulje zadržavanje u mokraćnom sustavu, a njihovo brže razmnožavanje u konačnici vodi do razvoja infekcije.</p><p>Zato je važno piti dovoljno tekućine, a preporuka je konzumirati običnu vodu radije nego hladne gazirane napitke koji sadrže šećer. Iako će hladni napitak donijeti trenutačno osvježenje, ima suprotni učinak i zbog njega će se tijelo brže zagrijavati. Mokraću ne treba zadržavati nego mokriti po potrebi, najmanje svaka tri do četiri sata.</p><p><br/> Također, urinarnim infekcijama će pogodovati dulji boravak u vlažnom kupaćem kostimu koji rashlađuje kožu i organe, a njihovo pothlađivanje može voditi do upale donjih mokraćnih putova te prostate kod muškaraca.<br/> <br/> Usto, kod žena su ljeti češće vaginalne infekcije uzrokovane bakterijama i gljivicama zbog toplog i vlažnog okruženja, pa je važno redovito se presvlačiti u suhi kupaći kostim.</p><p><br/> Kod ljudi koji se pojačano znoje valja obratiti pažnju na to da donje rublje uvijek bude suho, a najbolji odabir je ono od prirodnih materijala poput pamuka, dok sintetiku valja izbjegavati. Stručnjaci ističu kako također treba izbjegavati usku odjeću koja ometa normalnu cirkulaciju zraka čime pojačava znojenje, ali i trenje te iritaciju kože zbog čega je podložnija upalama.<br/> Prije kupanja poželjno je izbjegavati dugotrajne kupke vrućom vodom, depilaciju ili piling koji će također povećati osjetljivost kože.</p><p> </p>