Najviše boli: Migrena, bubrežni kamenci, išijas, smrznuto rame

Bol je teško opisati, a još teže gradirati po jačini, no britanski Državni zavod za javno zdravstvo sastavio je popis od 20 najjačih bolova.

Na tom su se popisu, između ostalog, našli bubrežni kamenci, endometrioza, ginekološka bolest koja pogađa milijune žena širom svijeta, artritis, čir na želucu i trigeminalna neuralgija.

1. Trigeminalna neuralgija

Ova potonja ubraja se među najjače i najneugodnije boli. Ljudi je opisuju kao izrazito oštar, iznenadan bol u području koje zahvaća 2/3 lica. Može potrajati od nekoliko sekundi do minute, a ljudi za njega često kažu da ih je udarila struja.

2. Cluster glavobolje

Stručnjaci spominju i cluster glavobolje koje se javljaju na jednoj strani glave, često i na području oko oka.

3. Herpes Zoster

Na popisu je i herpes zoster, zarazna bolest kod koje se pojavljuju bolni mjehuri na koži ispunjeni tekućinom. Najprije se pojavljuje osip koji se pretvara u mjehure i taj osip je izrazito bolan.

Kod petina oboljelih od ove vrste herpesa razvije se i bol u živcu pogođenog područja. Iako u većini slučajeva herpes zoster traje između dva i četiri tjedna, ponekad se može zakomplicirati i potrajati par mjeseci. Kao i bol. Može pogoditi ljude svih godina, ali češći je kod starije populacije.

4. Smrznuto rame

Što se tiče bolova u kostima, istaknuli su tzv. smrznuto rame. To je rame koje je mjesecima, ponekad i godinama bolno i ukočeno. Zglob može biti toliko čvrst i ukočen da je praktički nemoguće izvesti jednostavne pokrete, poput podizanja ruke.

5. Prijelomi

Spomenuli su i prijelome u kostima te iščašenja diskova u kralježnici. Oni su popraćeni iznenadnim bolovima u kralježnici, a otežavaju i disanje.

Manji prijelomi su daleko manje bolni od onih velikih, pogotovo ako unesrećeni pokušava micati slomljenim udom.

6. Anemija srpastih stanica

Veoma je bolna i anemija srpastih stanica. To je nasljedni oblik anemije, stanje u kojem ne postoji dovoljno zdravih crvenih krvnih stanica (eritrocita) za nošenje adekvatne količine kisika u tijelu. Ne postoji lijek za ljude s anemijom srpastih stanica, ali tretmani mogu ublažiti bol i spriječiti daljnje probleme povezane s anemijom srpastih stanica.

7. Infarkt

Nastaje kad krv slabije kola ili stane kolati do srca uslijed čega se oštećuje srčani mišić. Infarkt može biti fatalan. Većinom je uzrok sužavanje krvnih žila uslijed nakupljanja masnoća u njima, zbog čega krv otežano teče.

Neki ljudi su skloni genetski srčanim bolestima, ali na pojavu infarkta utječe i pušenje, nezdrava hrana te sjedilački život.

Najčešći znakovi su bol u ramenima, vratu, čeljusti, leđima ili trbuhu, znojenje, omamljenost, kratkoća daha, vrtoglavica i povraćanje.

8. Iščašen disk

Jedna od najgorih boli u leđima je kada disk u kralježnici iskoči, uslijed okretanja tijela ili dizanja tereta. Najčešća je u donjem dijelu leđa, a dobro je što nije česta.

9. Artritis

Ljudi koji pate od artritisa žive sa konstantnom boli u zglobovima. Najčešće u kukovima, koljenima, zglobovima i prstima. Bol se može javiti naglo ili polako jačati, a najčešće se povezuje s bolovima u mišićima i krutosti zglobova.

10. Išijas

Radi se o vrlo jakoj boli koja se širi duž ishijatičnog živca koji kreće od donjeg dijela vaših leđa preko kukova, duž cijele noge. Riječ je o najduljem i najdebljem živcu u ljudskom tijelu.

Išijas se najčešće pojavljuje kada disk, koji se nalazi između lumbalnih (slabinskih) kralježaka, pritišće dio živca. Otežava život u potpunosti jer se pacijenti ne mogu osloniti na zahvaćenu nogu. Češći je u starijoj dobi.

11. Bubrežni kamenci

Pomicanje bubrežnih kamenaca može proizvesti snažnu, oštru i grčevitu bol u donjem dijelu leđa, duž cijelog abdomena, a ponekad i u preponama. Bol katkad može trajati i satima, s bezbolnim razmacima između. Većina kamenaca je dovoljno malena da može proći kroz mokraćni kanal.

12. Upala crvuljka - slijepog crijeva

Bolno oticanje slijepog crijeva izaziva ogromnu bol, a najčešće se javlja kod djece. Upala crvuljka smatra se hitnim stanjem koje zahtijeva brzu operaciju i odstranjivanje slijepog crijeva prije nego se rasprsne i zakomplicira stanje.

13. Endometrioza

Ginekološko stanje kada tkivo slično onome u maternici raste na drugim dijelovima tijela, a najčešće na potrbušnici ili površini. Obično prirasta za jajnike i ligamente koji daju potporu maternici.

Može uzrokovati izuzetnu bol za vrijeme mjesečnice, ili u periodu između njih. Drugi simptomi su i vrlo duge, teške i neredovite mjesečnice, bol u trbuhu, mjehuru i tijekom seksa.

Čest je i ekstreman umor, a može negativno utjecati i na plodnost. Procjenjuje se da je potrebno 7,5 godina da se endometrioza dijagnosticira, piše Mirror.

Uglavnom se rješava laparoskopskom operacijom.

14. Giht

Bona reumatska bolest koja uzrokuje upale zglobova, a najčešće počinje sa stopalima ili prstima. Veliki prst na stopalima u 70 posto slučajeva bude 'prvi na udaru'.

Nastaje jer se mokraćna kiselina skuplja i kristalizira u zglobovima, što uzrokuje oticanje te osjet vrućine na koži. Katkada pogođena mjesta mogu izgledati ljubičasto-crveno.

15. Akutni pankreatitis

Riječ je o oticanju gušterače. Najčešći simptom je jaka abdominalna bol koja se javlja iznenadno. Tupa bol se polako pojačava i širi duž leđa sve do lijevog ramena.

Hranjenje i pijenje, pogotovo masne hrane, može pogoršati bol. Naginjanje naprijed ili sklupčavanje u loptu može olakšati bol, ali ležanje na leđima će je pogoršati.

16. Čir na želucu

U većini slučajeva za nastanak čira na želucu kriva je bakterija H. pylori. Drugi najčešći uzrok je pretjerana upotreba antiupalnih nesteroidnih lijekova, uključujući aspirin i ibuprofen koji mogu oštetiti sluznicu želuca kod nekih ljudi. Također, na njegovu pojavu utječe i pretjerano pušenje i alkoholiziranje te stres.

Bol je poput one prilikom žgaravice i vrlo jake gladi odjednom - osjećaj žarenja sve do vrata i nazad do trbuha.

17. Fibromialgija

Riječ je o kroničnom stanju koje prati raširena bol i strašan umor.

Bol se može opisati kao pulsirajuća ili goruća, a često zahvaća cijelo tijelo. Može se pogoršati s vremena na vrijeme.

Umor varira od običnog umora do iscrpljenosti i simptoma sličnih gripi. Može doći i otići, a ljudi se često osjećaju kao da je netko isisao svu energiju iz njih.

18. Bol nakon operacije

Ovisno o vrsti operacije, varirat će i bol. No prevelika bol nakon zahvata nikad nije dobra stvar pa u NHS-u objašnjavaju da se to ne treba 'pretrpjeti'.

19. Sudeckova bolest ili CRPS

Malo se zna o ovom stanju, a pacijenti proživljavaju stalnu, jaku i neizdrživu bol. Iako većinu puta uzrok bude ozljeda, bol je neočekivano jaka i dugotrajna. Najčešće boli samo jedan ud, ali ponekad se može proširiti i na druge dijelove tijela. Koža bolnog područja je izuzetno osjetljiva pa čak i najmanji dodir može prouzročiti agonizirajuću bol.

U nekim slučajevima Sudeckova bolest se ne može izliječiti.

20. Migrena

Riječ je kompleksnom neurološkom poremećaju koje onemogućava normalno funkcioniranje pojedinca. Glavobolja je glavni simptom, ali mogu je pratiti i osjetljivost na svjetlo, zvukove i mirise, zamagljen vid, osjećaj bolesti i povraćanje.

Napadaji migrene mogu izgledati zastrašujuće, a oboljeli mogu jedino ležati u miru u zatamnjenoj sobi.

Simptomi će varirati od osobe do osobe, a jedan pacijent može iskusiti različite težine migrene s vremena na vrijeme. Najčešće traju od četiri do 72 sata. Mogu značajno utjecati na posao, obitelj i društveni život oboljelog.

