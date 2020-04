Najvlažnije mjesto na svijetu - ovdje nitko ne može ostati suh!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: SVJETSKA KARANTENA NIJE DOBRA NI ZA DIJAMANTE: PADA IM CIJENA

Indijska država Meghalaya, smještena na samom sjeveroistoku teritorija nacije s više od milijardu građana, dom je dva najvlažnija mjesta na svijetu prema Guinnessovoj knjizi rekorda. Njeno ime znači "prebivalište oblaka", očito zbog ogromnih količina padalina. No, prolazeći tom relativno hladnom, zelenom državom, putnici će pronaći i najčišće naselje u Indiji, najveći indijski vodopad...

CNN je za one koji su spremni zaputiti se na to mjesto, složio kratki itinerar koji počinje u brdima Khasi u središtu Meghalaye. Za iskusiti šetnju kroz oblake, CNN sugerira da se krene od Cherrapunjija, poznatog i kao Sohra, koji se nalazi udaljen oko sat i pol vožnje od Shillonga (143.000 stanovnika), glavnog grada Meghalaye. S prosjekom od 11.760 milimetara godišnjih padalina, Cherrapunji je drugo najvlažnije naselje na planetu.

Foto: Unsplash

Najviše kiše je između lipnja i rujna

Jedini ispred njega je Mawsynram smješten u neposrednom susjedstvu sa 11.862 milimetara. Usporedite samo to s prosječnim godišnjim padalinama po Indiji od između 279 i 635 milimetara. Srećom pa većina tih nevjerojatnih tisuća litara po metru četvornom padne tijekom sezone monsuna, između lipnja i rujna, pa su ta mjesta izvan tih mjeseci izvrsna za istraživanje. Jedna od najfotogeničnijih točaka u tom području je vodopad Nohkalikai, najviši vodopad u zemlji, visok 335 metara.

Druga vrijedna prirodna atrakcija udaljena je malo više od 10 kilometara, pećine Mawsmai, iskićene stalaktitima i stalagmitima. Neki kvrgavi, neki glatki, oni su rezultat tisuća godina erozije vodom. Kakvih 80 kilometara od Cherrapunjija, odnosno dva i pol sata vožnje, nalazi se Mawlynnong, poznat i kao 'najčišće naselje u Aziji'. Ovakvu titulu stanovnici uzimaju vrlo ozbiljno. Uske ulice su bez ijedne mrlje i lokalno stanovništvo može se vidjeti kako ih tijekom dana peru i čiste.

- Sve to, usredotočenost na čistoću, počelo je opismenjavanjem i razvojem sanitarnih uvjeta - rekao je za CNN vlasnik lokalnog pansiona John Khongthohrem.

Uskoro su stanovnici uvidjeli da se od toga može napraviti dobar turizam. Naselje je dom za oko 600 ljudi i čuveno je po svojim brižno njegovanim vrtovima. Uzduž sasvim ravnih ulica, med i začine prodaju žene Khasija, etničke skupine iz Meghalaye, poznate po matrijarhatu.

Nebeski pogled

Kako bi imali pogled na prostrane ravnice Bangladeša, stanovnici Mawlynnonga sagradili su 24 metra visoku platformu na stablima koju zovu 'Nebeski pogled'. Kako bi došli do ove turističke atrakcije, putnici se moraju popeti uzduž niza klimavih, ali stabilnih drvenih stepenica. Jedna od najvećih atrakcija u Meghalayi su 'mostovi od živog korijenja', nešto što lokalni pejzaž ukrašava dulje od jednog stoljeća.

Za razliku od modernih mostova od čelika i kabela, ove strukture su izrasle direktno iz korijenja stabala kaučukovca. Ljudi su ih razvukli preko rijeka, poduprte su kamenjem. Takvom mostu u prosjeku je potrebno kakvih 15 godina da bi sazrio, a tada može nositi teret do 50 ljudi odjednom. Usto, kako prolazi vrijeme, takvi su mostovi sve snažniji i unatoč ogromnim oborinama, oni ne propadaju.

Foto: wikimedia commons

Najpoznatiji takav most je natkriveni most u Nongriatu, oko 10 kilometara udaljen od Cherrapunjija, poznati i kao Jingkieng Nongriat. A da bi se do tamo stiglo, potrebno je proći i 2500 valovitih stepenica kroz bujnu džunglu. Jednostavnija, jednako pitoreskna opcija je otići do naselja Riwai, na samom ulazu u Mawlynnong. Na putu nazad prema Shillongu CNN preporučuje posjetiti svete gajeve Mawphlanga, malo naselje Khasia nešto više od 20 kilometara prije grada.

Sa svojim stablima prekrivenima mahovinom, starima 800 godina, Mawphlang podsjeća na Međuzemlje iz 'Gospodara prstenova'. Mjesto buja životom, slike stupova mahovine, lišće, ogromne gljive koje rastu iz debala obrušenih stabala... Šuma krije desetke vrsta orhideja, leptira, ljekovitog bilja, nevjerojatno visokih stabala. Mjesto je ostalo stoljećima nedirnuto zahvaljujući legendi Khasija.

Foto: Unsplash

Božanstvo Labasa, kaže, štiti šumu na taj način da na svakoga tko bi odatle uzeo makar jedan jedini list, baca prokletstvo.

- U tu priču vjeruju svi ovdje bez izuzetka. Ali, na to možete gledati i kao na način njihovih predaka za očuvaju prirodu - kazao je za CNN lokalni vodič Andrew Lyngdoh. No, dosta pejzaža. Ovaj mali planinski gradić stalno producira i neke od najboljih indijskih bendova, primjerice 'Soulmate', a u njemu se nalazi i tematski kafić posvećen Bobu Dylanu.

