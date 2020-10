Nakon 5 godina otkrili da njihova kuća ima tajni prolaz i skrivenu sobu: 'Ovo je jezivo'

Neki to smatraju jezivim i nagađaju kakav se zločin tamo odvijao, drugi to nazivaju prizorom iz horora. Vlasnik priznaje da je pronalazak tajne sobe pomalo jeziv, no 'barem nije pronašao mrtva tijela'

<p>Živim u ovoj kući pet godina i nikad nisam primijetio da postoje tajna vrata na kraju blagovaonice koja vode u malo spremište, napisao je korisnik Stickz587 na Redditu gdje je objavio snimku svojeg otkrića.</p><p>U videu se vidi kako postoje tajna vrata napravljena od umjetne opeke, ukomponirana u zid. Kad je povukao nekoliko cigli, otkrio je kvaku koja ih otvara. Na snimci se baš ne vidi puno toga osim da je prostor malen i mračan.</p><p>- Trebao sam uzeti bateriju dok sam snimao. Nisam pronašao ništa zanimljivo u toj prostoriji, samo metlu i lopaticu, trećinu vreće betona, neke drvene ploče, rezervne rolete - dodao je i priznao da je taj dio zida u blagovaonici nekako odudarao od ostalih dijelova kuće, no nikada se nisu mislili da se iza njega nešto skriva.</p><p>I dok je vlasnik kuće zadovoljan otkrićem jer to znači malo više dodatnih kvadrata, komentari ostalih na Redditu su bili podijeljeni.</p><p>Neki to smatraju jezivim i nagađaju kakav se zločin tamo odvijao, drugi to nazivaju prizorom iz horora. Vlasnik priznaje da je pronalazak tajne sobe pomalo jeziv, no 'barem nije pronašao mrtva tijela tamo', prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/homeowner-finds-hidden-room-years-22881940" target="_blank">Mirror</a>.</p><p>Nije spomenuto gdje se nalazi ta kuća.</p>