Nakon korone javlja se krvni ugrušak i u zdravim arterijama

Istraživanja provedena na prvim pacijentima oboljelima od COVID-19 u Kini pokazala su da virus može oštetiti niz organa u tijelu, te da može izazvati komplikacije i kod mladih ljudi koji prije toga nisu imali neke ozbiljne zdravstvene tegobe. Uz komplikacije na plućima (istraživanja na pacijentima u Wuhanu koji su imali teže komplikacije korone, pokazala su da se kod čak 61 posto pacijenata bilježi akutni respiratorni distress sindrom (ARDS)), ističu se i učestale komplikacije povezane sa srcem.

Tako prve studije iz Wuhana pokazuju da su kod čak 44 posto pacijenata zabilježene aritmije i drugi poremećaji u radu srca, dok je kod 12 posto pacijenata zabilježeno oštećenje srčanog mišića. Liječnici iz Wuhana upozoravaju kako to može dovesti do formiranja ugrušaka u srcu i krvnim žilama, što može izazvati infarkt ili moždani udar.

- Prema rezultatima studija koje smo vidjeli, to je bio slučaj i kod vrlo mladih pacijenata, koji ranije nisu imali ozbiljnije kardiovaskularne bolesti. Studije sugeriraju da se krvni ugrušak kod korone može pojaviti i u arterijama kod kojih ne postoje aterosklerozne promjene, a ne samo u oštećenim žilama. Poseban je problem što se čini da je riječ o ugrušcima koji pokazuju veliku rezistentnost na uobičajenu terapiju - kaže prof. dr.sc. Nikša Drinković internist kardiolog te dodaje kako takvo stanje povećava rizik od infarkta i moždanog udara.

- Iskustva o kojima govorite za nas nisu novost, odnosno poznato je da virusne infekcije općenito mogu izazvati upalu srčanog mišića, ili miokarditis. I u Hrvatskoj smo kod ranijih infekcija gripe, na primjer, imali slučajeve kada je u takvom slučaju pacijentu bila potrebna transplantacija srca. No, takvi slučajevi bili su vrlo rijetki. Na temelju dosadašnjih studija o koroni još ne možemo reći da se može očekivati njihov značajan rast - kaže kardiokirurg prof. dr. sc. Željko Sutlić iz KB Dubrava. Dodaje kako ta bolnica u ovom segmentu ‘pokriva’ polovicu Hrvatske, a godišnje su znali imati po dva slučaja transplantacije uslijed miokarditisa koji je uzrokovan virusnom infekcijom.

- Tek ćemo vidjeti što će pokazati iskustva sa koronom. Prema informacijama o komplikacijama koje se javljaju kod tog virusa, i kad su u pitanju komplikacije srca, kao i kod teške upale pluća koja se kod nekih razvije, na primjer, rekao bih da je klinička slika zapravo vrlo slična onoj koju imamo kod virusa gripe, te da nema nekih velikih iznenađenja - kaže dr. Sutlić.

Uz ‘direktnu’ štetu na srcu, koju korona virus može napraviti ako putem krvi dođe do srca i tu se ‘naseli’, oštećenja može izazvati i pretjerana autoimuna reakcija organizma na susret s virusom, poznata kao citokinska oluja. Riječ je o preburnom odgovoru imunološkog sustava u kojem se stvaraju antitijela, citokini, i također nije novost za liječnike koji se bore s infekcijama.

- Kad je u pitanju srce, u takvoj reakciji dolazi do porasta razine troponina, markera koji ukazuje na oštećenje srca. Liječnici u Wuhanu pratili su pacijente na intenzivnoj skrbi, na respiratorima, kod kojih je bila povišena razina tih markera i pokazalo se da su njihove prognoze bile nešto lošije – kaže dr. Drinković. No, kaže kako još ne možemo znati zašto se i kod kojih pacijenata događa takva pretjerana imunološka reakcija, a slaže se i s tim da još ne možemo zaključivati kakve su prognoze za pacijente koji prebole COVID-19.

- Prvotna istraživanja pokazuju da je kod jednog dijela pacijenata došlo do slabljenja srčane funkcije, no zasad se čini da kod dijela njih možemo očekivati i potpuni oporavak, tako da ne možemo predviđati kod koliko oboljelih bi moglo doći do kroničnog oštećenja i komplikacija - zaključuje dr. Drinković.

