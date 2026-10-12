Nalaze pogledamo tek jednom. No zašto to nije dovoljno?

Stigli su laboratorijski nalazi. Najprije pogledamo postoje li vrijednosti označene kao povišene ili snižene, a zatim dokument često spremimo i više mu se ne vraćamo. Kad nakon nekoliko mjeseci ili godina napravimo nove pretrage, teško je prisjetiti se što se promijenilo i je li neka vrijednost već prije počela rasti ili padati.

Upravo taj dio praćenja zdravlja želi pojednostaviti Agesync, aplikacija koju je razvio Marko Lončarević (37) iz Varaždina. Rezultati se čuvaju na jednome mjestu, uspoređuju s prethodnim nalazima te povezuju s liječničkim tumačenjem i osobnim planom.

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- Ideja Agesynca kao biznisa počela je rješavanjem vlastitog problema, otkrivanjem uzroka hormonalnog disbalansa i optimizacijom zdravlja. Zato je, primjerice, prvi fokus za korisnike, kad je riječ o takvom problemu, edukacija i osvještavanje svega za što su hormoni odgovorni u tijelu - objašnjava Lončarević. Aplikacija je, dodaje, završni dio sustava koji su on i njegov team razvijali posljednje dvije godine, od suradnje s klinikama i partnerima do programa i praćenja korisnika. Sama aplikacija razvijena je za otprilike četiri mjeseca, nakon čega je uslijedilo testiranje.

Laboratorijski rezultat sam po sebi ne govori cijelu priču. Na njegovo tumačenje utječu i dob, spol, raniji nalazi, simptomi, životne navike i terapija, pa Agesync podatke povezuje i prati tijekom vremena.

Postupak počinje zdravstvenim upitnikom i laboratorijskim testiranjem, a rezultate pregledava licencirani liječnik. Nakon toga korisnik može dobiti personalizirani program koji uključuje preporuke vezane uz prehranu, tjelovježbu i dodatke prehrani, a terapiju samo ako liječnik procijeni da za nju postoji medicinski razlog.

- Platforma prati hormonalne, metaboličke, kardiovaskularne i druge pokazatelje, a promjene prikazuje i kroz Longevity Score, koji služi za lakše praćenje rezultata, ali nije dijagnoza niti zamjena za liječnički pregled - objašnjava nam Marko i dodaje da se u sustavu koristi i umjetna inteligencija, no ona ne postavlja dijagnozu i ne odlučuje o terapiji. Pomaže u obradi i organiziranju podataka, a završnu medicinsku procjenu ipak donosi liječnik.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Agesync je trenutačno ponajprije usmjeren na muško zdravlje.

- Možemo pomoći korisnicima od 20 do više od 70 godina, a najviše ih je trenutno između 35 i 45. Plan je uskoro proširiti program i na žene - kaže Lončarević.

Korisnik u aplikaciji može pratiti laboratorijske nalaze, liječničke bilješke, preporuke i promjene zdravstvenih pokazatelja te komunicirati s medicinskim timom. Ideja je da svaki novi nalaz ne ostane samo zaseban dokument nego postane dio zdravstvene povijesti koja pokazuje kako se stanje mijenja tijekom vremena. Vrijednost Agesynca pritom nije zamjena za liječnika obiteljske medicine ni za postojeću zdravstvenu skrb, nego alat koji na jednome mjestu povezuje testiranje, liječničko tumačenje, preporuke i praćenje napretka.