Namirnica sezone: Kiseli kupus jedite što više, iznimno je zdrav

Kupus je jedna od rijetkih namirnica čija se nutritivna svojstva povećavaju tijekom procesa kiseljenja. Preporučuje se veganima i vegetarijancima, a dobar je kod probavnih problema, glavobolje, anemije i kašlja

<p>Kupus je doista čudesna namirnica. Ne samo što je bogat mineralima nego se oni nalaze u omjerima koje tijelo najlakše može iskoristiti.</p><p>Iako se kuhanjem njegova korisnost smanjuje, sve što vrijedi za svježi vrijedi i za kiseli kupus. Čak štoviše. Kupus je jedna od rijetkih namirnica čija se nutritivna svojstva povećavaju tijekom procesa kiseljenja. Tako se fermentacijom stvara i vitamin B12, koji se inače nalazi isključivo u namirnicama životinjskog podrijetla, stoga se kiseli kupus osobito preporučuje veganima i vegetarijancima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kupus usporava rast tumorskih stanica</strong></p><p>Po sadržaju vitamina C može se mjeriti s limunom i narančom. Tijekom dugih plovidbi pomorci su u potpalublju obavezno prevozili drvene kace pune kiseloga kupusa kako mornari ne bi oboljeli od nedostatka vitamina C, odnosno skorbuta. Čak je i tekućina dobivena kiseljenjem kupusa ljekovita. Rasol se kod nas udomaćio kao napitak koji pomaže kod svih tegoba vezanih uz probavni trakt te kao narodni lijek za smanjivanje oteklina na zglobovima.</p><p>Eksperimentalno je dokazano da se sokom od svježega kupusa uspješno liječe čir na želucu i upala debelog crijeva. Pretpostavlja se da je za to zaslužan vitamin U, čiji manjak u želucu i crijevima stvara preduvjete za razvoj čira. Sok od svježega kupusa potiče izmjenu tvari u stanicama i povoljno djeluje na sluzokožu crijeva.</p><p>Pomiješan sa sokom od mrkve i repe odličan je napitak za one koji pate od manjka kalcija. Također se preporučuje ženama u srednjim godinama kako bi se zaustavio proces osteoporoze. Djeluje na dobro raspoloženje, zahvaljujući boljem iskorištavanju bjelančevina, čini organizam otpornijim na stres te aktivira izmjenu tvari.</p><h2>Anemija</h2><p>Kupus je bogat mineralnim solima, vitaminima i klorofilom, te se preporučuje slabokrvnim osobama, koje bi ga trebale jesti sirovog ili kuhanog na pari, a bilo bi dobro da svakog dana popiju po dvije čaše svježe iscijeđena soka.</p><h2>Bolja probava</h2><p>Protiv manjka kiseline u želucu prvog dana popijte jednu čašu rasola, drugi dan dvije čaše, trećeg dana tri i tako do pet čaša. Potom smanjujte količinu obrnutim redoslijedom. Protiv vjetrova napravite sok od svježega kupusa i pijte 20-30 g soka, ujutro na prazan želudac tijekom pet dana.</p><h2>Sok od kupusa</h2><p>Operite dobro glavicu kupusa. U mikser dodajte pola litre vode. Ubacite kupus i miksajte dok ne dobijete jednoliku smjesu. Kupus se može miješati i s drugim voćem i povrćem, npr. mrkvom ili jabukom radi ublažavanja okusa.</p><h2>Glavobolja</h2><p>Patite li od glavobolje, možete iskušati ovaj narodni recept - na čelo položite list kiseloga kupusa, omotajte ga gazom i lezite u krevet.</p><h2>Paraziti</h2><p>Kod oboljenja kao što su gliste kod djece ili razni paraziti u crijevima uzimamo sok svježega kupusa ili rasol od kiseloga kupusa svaka 2 sata po žlicu, a uz to jedemo salatu od kiseloga kupusa s češnjakom i maslinovim uljem 2 puta na dan.</p><h2>Alergija i ubodi</h2><p>Alergijske reakcije na koži i ubode kukaca možete ublažiti tako da na zahvaćeno mjesto nanesete list kiseloga kupusa ili ga nekoliko puta na dan mažete rasolom.</p><h2>Protiv kašlja</h2><p>Napravite sirup od 500 g soka crvenoga kupusa i 500 g šećera ili meda. Pomiješajte sok od kupusa sa šećerom ili medom i kuhajte nekoliko minuta. Uzimajte 3-4 žličice sirupa na dan.</p>