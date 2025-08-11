Namirnice zbog kojih se celulit još jače vidi - izbjegavajte ih!

Celulit je upala masnog tkiva i ima mnogo uzroka, uključujući lošu cirkulaciju, hormonske promjene, starenje, genetiku i životne navike poput nedostatka tjelovježbe, pušenja, alkohola i loše prehrane.

Otprilike 85 posto pogođenih su žene, a celulit se obično pojavljuje na bedrima, stražnjici i ponekad na trbuhu. Nije vezan samo uz prekomjernu tjelesnu težinu, i mršave osobe ga mogu imati, no istraživanja sve više pokazuju da prehrana ima veliki utjecaj.

- Celulit je nešto što gotovo sve žene imaju, normalno je, prirodno i nema razloga za sram - kaže Kirsten Humphreys, nutricionistica u Bare Biology.

- Postoje određene namirnice koje mogu učiniti celulit vidljivijim oštećujući kolagen u koži ili mijenjajući način na koji se masnoća i tekućine nalaze ispod površine kože - dodaje.

Kako prehrana može pogoršati celulit

Jedenje prerađene hrane bogate mastima, šećerom i soli, kao i nedostatak vlakana, povećavaju upalu, uzrokuju da se masne stanice povećaju, zadržavaju vodu i stvaraju otečenost. Upala također može stanjiti i smanjiti elastičnost kože, što celulit čini izraženijim.

Novo istraživanje pokazuje da hrana koja iritira našu crijevnu mikrobiotu također može biti faktor. Rana studija objavljena u listopadu 2022. u časopisu Obesity Reviews sugerira da lipopolisaharidi (LPS), molekule iz bakterija crijeva, mogu prodrijeti kroz crijevnu stijenku, nakupiti se u masnom tkivu i izazvati promjene koje vode do celulita. Potrebna su daljnja istraživanja, no loša prehrana može povećati razinu LPS-a i time rizik od celulita.

- Namirnice koje su loše za crijeva i jetru dodatno pogoršavaju celulit kod osoba sklonih tome. To su prerađena, rafinirana hrana s puno dodataka i niskom hranjivom vrijednošću, što može dovesti do nakupljanja toksina - kaže Sarah Carolides, voditeljica nutricionizma u Zooki.

Namirnice koje treba izbjegavati

1. Parmezan i drugi slani sirevi

Iako sirevi poput fete, haloumi, parmezana i cheddar sadrže puno proteina i kalcija, iznenađujuće su bogati solju, 30 g sira može sadržavati do 10 % preporučenog dnevnog unosa soli.

- Previše soli šteti crijevima, jetri i bubrezima te izaziva upalu u tijelu, što je povezano s celulitom - objašnjava dr. Haus. Sol također povećava zadržavanje vode i otečenost, što dodatno ističe celulit.

2. Gotovi umaci za tjesteninu

- Prvo što savjetujem klijentima s celulitom je da prestanu jesti šećer. Visok unos šećera potiče glikaciju, oksidativni stres i upalu, što narušava proizvodnju kolagena, pa je koža tanja i slabija, a masne naslage izraženije - kaže Carolides. Umaci kupljeni u staklenkama ili vrećicama često sadrže više šećera nego keksi, a jedna porcija može sadržavati četvrtinu dnevnog preporučenog unosa.

3. Gazirani napitci

Gazirana pića puna su šećera, koji su jedan od najjačih okidača upale i poremećaja metabolizma u prehrani, udarajući na nekoliko faktora povezanih s celulitom odjednom. Prosječna limenka sadrži 28 do 35 grama šećera, što je više od preporučenog dnevnog unosa od 30 grama.

4. Proteinski napitak kao zamjena za obrok

Komercijalni proteinski shakeovi ne sadrže vlakna, i dok mogu imati svoju ulogu u uravnoteženoj prehrani, velik broj ljudi izbjegava dobre ugljikohidrate poput smeđe riže, batata i povrća i prelazi samo na proteine.

Vlakna potiču dobre bakterije u crijevima i pomažu redovitom pražnjenju, no većina ljudi teško unosi čak i 10 grama dnevno, dok je preporučeno 30 grama.

5. Prerađeno meso

Prevelika konzumacija hrane bogate zasićenim mastima povećava upalu i razinu LPS-a u krvi, što može potaknuti celulit. To uključuje masne komade crvenog mesa, prerađeno meso poput hamburgera, slanine i salame te brzu hranu poput pomfrita.

- Zasićene masti same po sebi nisu štetne ako su u umjerenim količinama i važne su za određene funkcije tijela, poput proizvodnje hormona. Međutim, prehrana bogata zasićenim mastima u kombinaciji s malim unosom povrća i zdravih masti može uzrokovati lošu cirkulaciju, veći udio masnog tkiva i upalu, što može pogoršati izgled celulita - kaže nutricionistica Kirsten Humphrey.

