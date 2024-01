Napojnice u doba eura: U klubu se dobije i do 600 € po večeri, a evo koliko ostavljaju u kafićima

Već godinu dana plaćamo eurima, ali izgleda da se baš i nismo naviknuli. Dokazuje i to da se u kafićima ostavljaju nešto veće napojnice nego u vrijeme kad je vladala kuna. Odnosno, gosti "zaokružuju" račun pa nerijetko ostave 50 centi, pa i euro, što je između 3,77 i 7,53 kune, dok se nekad ostavljala po kuna do tri. Naravno, sve ovisi o lokaciji, ponudi i osoblju. Upitali smo zagrebačke ugostitelje i konobare kakva je napojnica danas u odnosu na već pretprošlu godinu.

- Gosti definitivno ostavljaju veće napojnice ako ćemo ih preračunavati u kune. Prije ako je račun bio 8 kuna, gostili bi zaokružili na 9 ili 10, za račun od 12 kuna ostavili bi 15. Napojnice su u prosjeku iznosile između 70 i 100 kuna, a sad su, barem kod nas, minimalno 15 eura. Iz smjene ponekad izađem i s 30 eura, što je gotovo 230 kuna - kaže nam konobar Zoran Klarić iz Caffe bara Epik u Zagrebu dodajući kako gosti često "zaokružuju" na gore.

- Imate i slučajeva gdje je račun 6 i nešto sitno pa zaokruže na deset eura. Mislim da ljudi još nemaju osjećaj za eure i da je jedan euro zapravo gotovo 10 kuna. To se posebice odnosi na kovanice. To će tako sigurno biti još neko vrijeme. Nije isti osjećaj imati 10 eura u novčanici i kovanicama. Možda to ima veze i s cijenama jer je sve skuplje. Nekad si s kunom, dvije imao za slanac. Danas skoro ništa ne košta manje od eura - smatra Zoran, koji se nedavni vratio s rada na građevini iz Njemačke, a prije je u ugostiteljstvu radio po cijelom Zagrebu i u sezoni.

Sa Zoranom se slaže i ugostitelj Matija Sindičić iz Zagreba, vlasnik Rock Star caffe bara i Très Chic Caféa, gdje smo provjerili kakve su napojnice.

- Naši konobari preko tjedna u jednoj smjeni ostvare po 29 eura napojnica, a preko vikenda one se penju i do 50 eura. Po mojoj procjeni, gosti ostavljaju 30 posto više za konobare u odnosu na godine kada smo plaćali u kunama - kaže Matija.

Ipak, budući da su troškovi života porasli, veća napojnica ne znači puno zato što su troškovi života porasli.

- Moji konobari žive u najmu, a cijene su otišle u nebo. Teško je danas s 1000 eura mjesečno sve poplaćati. Po meni, plaća bi trebala biti barem 1500 eura, ali meni je samo najam prostora 30 posto veći. Poskupjeli su struja i plin. Jednostavno morate balansirati između toga da sve poplaćate, platite sebe i osoblje te pritom zadržite goste. To je danas teško, ali evo opstajemo jer se na našim prostorima ljudi teško odriču jutarnje kave ili izlaska s prijateljima - kaže Matija, u čijem baru Tres Chic imaju nešto drugačiju ponudu od regularnih kafića pa ljudi rado dolaze isprobavati zanimljive kave i koktele.

- Smatramo da je manča veća jer ljudi zbog eura i kovanica nemaju osjećaj koliko ostavljaju - slažu se Hana i Morena iz Très Chica.

Ima i onih koji ne primjećuju veće razlike u ostavljanju napojnice.

- Ne primjećujemo neku razliku u napojnici sad i prije eura. Kad se preračuna, mi dnevno u smjeni imamo bakšiš od 10 do maksimalno 15 eura (Između 75,35 i 113,02 kune). Izuzeci su fešte ili održavanje koncerata u Areni, kad u večernjim satima bude nešto više gostiju. Prije bismo iz smjene izašli s otprilike sto kuna. Ipak, nekad ste s tih 100 kuna mogli kupiti više toga nego danas - kažu nam konobari iz malog kvartovskog kafića Caffe bar Brooklyn u Zagrebu.

- Kod nas je nekako ostalo isto. Imate ljudi koji račun plaćaju u cent, imate onih koji su široke ruke. Po našoj procjeni, uvijek je napojnicu ostavljalo 30 posto gostiju, a 70 posto njih ne - rekli su nam.

Situacija u popularnim noćnim klubovima s napojnicama je svakako drugačija nego u dnevnim kafićima, a Joža Fordić iz jednog popularnog zagrebačkog noćnog kluba otkrio nam je o kojim se iznosima radi.

- Iako bakšiš uvelike ovisi o večeri, neki dnevni prosjek kroz godinu nam je oko 200 eura. Znalo se dogoditi da imam 600 eura iz jedne večeri, dok nekad odem doma sa 60-ak eura. Najviše zaradimo tijekom prosinca, jer tad ljudi najviše izlaze, dok je siječanj u prosjeku najslabiji - kaže Joža, koji u klubu radi vikendom.

- Šankeri imaju od 10 do 15 posto manje napojnice nego mi konobari, ali mislim da oni imaju nešto veću dnevnicu, pa mislim da na kraju mjeseca zaradimo podjednako. Ja konobarim vikendom i zadovoljan sam bakšišom - zaključuje Joža, koji smatra da ljudi koji si mogu priuštiti "rundanje" i boce u noćnom klubu lako ostavljaju i velike napojnice.

Od ove godine može i na kartice

Od 1.1. ove godine napojnice možemo plaćati i karticama. Napojnice su i dalje dobrovoljne i neoporezive do iznosa od 3.360 eura godišnje po osobi (djelatniku u ugostiteljstvu), a iznos ostavljenih napojnica iznad neoporezivog dijela oporezivat će se po stopi poreza na dohodak.

- Gost koji plaća račun gotovinom ili karticom procjenjuje želi li ostaviti napojnicu i u kojem iznosu. Ako ostavlja napojnicu odabire iznos koji može sam unijeti ili ga konobar može unijeti umjesto gosta. Napojnica se povezuje uz izdani račun te se evidentiraju podaci o iznosu napojnice i načinu njezina davanja – gotovina ili kartica. Na računu se ne prikazuje iznos napojnice, no konobar može izdati i slip na kojemu je vidljiv iznos računa i napojnice. Na prijavu napojnica primjenjuju se sva pravila kao i kod izdavanja računa, a prijavljena napojnica je izuzeta iz blagajničkog maksimuma. Sveukupni iznos primljenih napojnica na kraju mjeseca se raspoređuje među osobljem na temelju dogovora između djelatnika i poslodavca - rekli su nam iz Hrvatske gospodarske komore.