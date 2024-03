Napravite ručak za manje od 5 eura! Fini tart, juha, paprikaš...

Inače sam ekonomistica po struci i radila sam u korporaciji, no ljubav prema kuhanju odvela me u kulinarske vode, kaže Maja Jalšovec (34), koja je spojila ekonomiju s pripremom hrane te se na TikToku proslavila video serijalima "5 eura obrok". Njezine ekonomične recepte rado pogleda više od 120 tisuća pratitelja. Sve je počelo prije tri godine nakon što je dala otkaz u korporaciji.

- Prvotni plan bio je da otvorim obrt za proizvodnju tjestenine jer obožavam domaću tjesteninu. Kad sam dala otkaz u firmi, otvorila sam TikTok u nadi da snimam videe kako radim tjesteninu dok ne riješim papirologiju za otvaranje obrta. Spletom okolnosti obrt nisam otvorila, ali sam nastavila snimati jer je moj kanal postao popularan. Kasnije sam sadržaj prebacila i na Instagram - kaže Maja, koja je 2022. godine sudjelovala u emisiji "MasterChef", gdje je završila kao četvrta najbolja amaterska kuharica u Hrvatskoj.

Proglašena je Gastro zvijezdom 2023. u kategoriji Video zvijezda. Prošlo ljeto radila je i kao chefica na jahti, a plan joj je to ponoviti i ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:29 Chefica Ivana Smrk objašnjava najčešće greške kod kuhanja riže | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

Od kuhinje preferira domaću jer je najbolji izbor kad je riječ o svakodnevici.

- Svatko od nas se voli počastiti, ali kad biramo namirnice i jela za svaki dan, važno je da to bude kvalitetno. Nema smisla da pripremam 'divlja' jela i koristim tehnike koje nisu uobičajene i poznate. Cilj je da moje recepte ljudi mogu ponoviti i da im služe - kaže Maja, koja nam je dala savjete kako obaviti kupovinu i planirati obroke.

- Kod kupovine treba imati disciplinu. Najbolje je za vikend napraviti plan obroka za sljedeći tjedan. Ja bih, dok sam radila, sva jela skuhala u subotu i nedjelju te ih rasporedila po tjednu. Ručkove za 5 eura počela sam snimati jer su prije svega moji troškovi za snimanje bili preveliki. Olakšala sam sebi, ali i drugima jer je ljudima, u ovim vremenima kad su cijene otišle u nebo, potrebni savjeti za pripremu finih i zdravih obroka po razumnoj cijeni - kaže Maja te dodaje kako je, što se kupovine tiče, uvijek ekonomičnije uzeti veći komad mesa.

- Kupujem cijelo pile, koje zatim rastrančiram. Od leđa skuham juhu, od bataka i zabataka može se skuhati pileći paprikaš. Bolje je uzeti kilu i pol mljevenog mesa te napraviti više umaka bolonjez. Tako možete napraviti tjesteninu bolonjez, lazanje i musaku. Krumpir nije velika stavka u troškovniku jer za musaku trebaju možda od 4 do 5 krumpira, a slično je i s tjesteninom. Najbitnije je planski organizirati obroke jer bez toga nema ništa, a mislim da svatko može izdvojiti 20 minuta preko vikenda kako bi si isplanirao jelovnik. Prije svega, uštedi se novac, vrijeme preko tjedna i, što je još važnije, jede se domaće i kuhano. I sama sam živjela na dostavama dok sam radila, a to je dugoročno dovelo do nakupljanja viška kilograma - kaže Maja, koja inače boluje od endometrioze i pazi na prehranu.

Inače cijeni francusku kuhinju, odnosno divi se njihovim tehnikama kuhanja.

Maja je za osam jela u supermarketu potrošila nešto više od 32 eura. Poriluk 0,33 kg stajao je 0,66 eura, rotkvice 0,69 eura, 2 paketa povrća za juhu 2,58 eura po paketu. Kila žutog luka stajala ju je 1,49 eura, a 0,15 kg ljubičastog 0,21 euro. Za 1,3 kg krumpira izdvojila je 1,66 eura. Maslac od 125 grama platila je 1,89 eura, pola kilograma šampinjona 2,09 eura. Listove za savijače od 500 g platila je 1,85 eura. Za oradu (450 g) izdvojila je 4,99 eura. Cijelo pile (1,7 kilograma) stajalo je 5,41 euro, meki sir od 250 grama 1,99 eura, kilogram glatkog brašna 0,99 eura, 400 grama zamrznutog graška 1,80 eura i lisnato tijesto od 250 grama 1,99 eura. Od namirnica koje je već imala koristila je jabučni ocat, jaje i 2 žlice humusa te začine.

OSAM JELA ZA 32 EURA

Najbolje je za vikend napraviti plan obroka za tjedan te obaviti kupnju

Pileći paprikaš

sastojci: 1 veliki luk, 2 mrkve, 2 batka sa zabatcima, 2 krilca, žličica crvene paprike PRIPREMA: Narežite luk na sitne kockice, dobro ga izdinstajte na žlici maslinova ulja te dodajte na kockice nasjeckanu mrkvu. Pustite da povrće pusti vodu, dodajte žličicu mljevene crvene paprike, zapržite i dodajte meso. Pustite da se meso malo zaprži na povrću te podlijte vodom tek da prekrije meso i kuhajte na laganoj vatri oko sat, sat i pol. Poslužite uz kuhani krumpir, rižu ili tjesteninu.

Pileći file s pireom od krumpira i poriluka te ukiseljenim lukom

sastojci: 2 pileća filea, 3 krumpira, pola poriluka, žlica maslaca, pola ljubičastog luka, 4 žlice jabučnog octa, 2 decilitra vode PRIPREMA: Začinite pileći file po vlastitom ukusu i ostavite da se marinira oko pola sata na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme ogulite krumpir, operite poriluk i stavite ih kuhati u slanoj vodi dok krumpir ne omekša. Luk narežite na tanke ploške te ga stavite kuhati u mješavini octa i vode 20-ak minuta. U blenderu skupa sa žlicom maslaca izblendajte krumpir i poriluk dok ne dobijete glatku teksturu. Luk procijedite i ostavite da se ohladi. Za to vrijeme ispecite pileći file u komadu na laganoj vatri sa svake strane oko sedam minuta kako bi se piletina ravnomjerno ispekla.

File orade s beurre blanc umakom

sastojci: orada, 3-4 srednja krumpira, pola ljubičastog luka, 2 žlice jabučnog octa, 50 g maslaca PRIPREMA: Filetirajte oradu, a glavu i kosti ostavite za riblju juhu. Stavite kuhati krumpir u slanoj vodi. Za to vrijeme na malo maslaca pirjajte na najsitnije rezani ljubičasti luk. Nakon što je luk pustio svu vodu, zalijte ga jabučnim octom i pustite da ispari. Ugasite vatru i polako dodajte hladan maslac i kružnim pokretima ga umješavajte dok se ne stvori umak. Na vruću tavu stavite file orade i prvo ga zapržite sa strane kože (2-3 minute) te ga onda okrenite na mesnu stranu i pecite još 30-ak sekundi. Od krumpira napravite klasični pire te poslužite uz ispečenu ribu i umak.

Pita od tikvica, poriluka i gljiva

sastojci: 2 tikvice, 1 poriluk, 0,5 kg šampinjona, 2 češnja češnjaka, 3 lista peršina, paket kora za savijaču PRIPREMA: Tikvice, poriluk i gljive narežite na male kocke i pirjajte na maslinovu ulju dok ne puste 80 posto vode. Preostala voda će vam trebati za premazivanje kora tako da je nemojte bacati. Dobro posolite i popaprite. Na dno pleha stavite jednu koru te premažite s preostalom vodom u kojoj se dinstalo povrće i stavite na to još jednu koru. Potom stavite punjenje i tako slažite dok ne potrošite ili smjesu ili kore. Zadnju koru dobro premažite vodom od povrća i maslinovim ulje te pecite u pećnici na 200 stupnjeva 40-ak minuta.

Tart tatin od rotkvica

sastojci: lisnato tijesto 250 g, 0,5 kg rotkvica, 3-4 lista bosiljka, 2 žlice humusa, 2 žlice limunova soka, 5 žlica maslinova ulja, 1 žlica soja umaka PRIPREMA: Lisnato tijesto premažite humusom, stavite na tanke ploške izrezane rotkvice. Prelijte mješavinom limunova soka i maslinova ulja u koji ste stavili narezani peršin i zapecite u pećnici na 200 stupnjeva 25 minuta. Kad ste završili s pečenjem, stavite listove bosiljka i dobro popaprite vaš tart tatin.

Tart tatin od karameliziranog luka

sastojci: 1 kg luka, 250 g glatkog brašna, 150 g margarina, 30 ml vode, timijan, 1 dcl aceta, malo svježe kuhanog sira ili feta sir PRIPREMA: Zamijesito tijesto od brašna, margarina, vode i smrvljenog timijana i ostavite u frižideru minimalno 2 sata kako bi se margarin stisnuo. Za to vrijeme - glavice luka prerežite po pola, ali po širini, ne po dužini i stavite ih na rastopljeni maslac i maslinovo ulje da se polagano karameliziraju. Kad dno luka poprimi zlatnu boju, prelijte acetom i pustite da kuha 10 minuta. Dno pleha dobro namastite, posložite karamelizirane glavice luka i preko toga prekrijte prhkim tijestom koje ste razvaljali na 5 mm debljine. Dobro utapkajte prstima tijesto oko luka i stavite peći na 180 stupnjeva oko 45 minuta. Pričekajte da se malo ohladi i onda pleh prekrijte tanjurom, preokrenite naopačke, pospite s malo razmrvljenog sira i vaš tart tatin je spreman za konzumiranje.

Pileća juha s noklicama i graškom

sastojci: pileći hrbat, povrće za juhu, pola luka, 80 g glatkog brašna, 1 jaje, 2 šake graška PRIPREMA: Rastrančirajte pile te odvojite hrbat (pileća leđa) za juhu. Prvo zapržite luk bez imalo masnoće na dnu lonca u kojem ćete kuhati juhu dok dno luka ne postane crno. Dodajte ostalo korjenasto povrće i meso te zalijte s 2,5 litara vode. Pustite da juha kuha oko 2 sata i nakon toga je procijedite. Povrće iz juhe narežite na sitne komade, meso s leđa skinite i usitnite i vratite to sve nazad u procijeđenu juhu. Od brašna i jaja zamutite gustu smjesu (kao jako gusta smjesa za palačinke) te u uzavrelu juhu dodajte po žličicu smjese kako bi imali formu noklica. Kuhajte ih 5-6 minuta te 2 minute prije kraja dodajte grašak. Poslužite i uživajte u ajngemahtecu.

Riblja juha

Sastojci: glava orade, kosti orade, povrće za juhu, 10 g riže, 3 žlice maslinova ulja Priprema: Povrće za juhu skupa s glavom orade i kostima stavite u lonac, zalijte litrom vode i pustite da kuha maksimalno sat vremena na laganoj vatri. Juhu dobro procijedite, iz glave orade izvadite meso ribe te ga vratite u procijeđenu juhu, dodajte rižu i kuhajte oko 20 minuta dok se riža ne raskuha. Na kraju zalijte s malo maslinova ulja i malo nasjeckanog peršina.