Napravite sami: Aromatizirana ulja odlična su za juhe i rižota

Postupak izrade aromatiziranih ulja je vrlo jednostavan. U manju staklenku stavite nekoliko čajnih žličica začina i prelijte s jednim do dva decilitra običnog ulja, ovisno kolika vam je staklenka. Količina začina ovisi o njihovoj jačini. Primjerice, za ulje od čilija dovoljne su jedna ili dvije žličice mljevenog čilija, dok je za manje intenzivne začine, poput suhe mente, potrebna veća količina - četiri ili pet žličica.

Zatim staklenke s uljem držite u hladnjaku. Već nakon nekoliko dana, između dva i pet, ovisno o začinu, imat ćete začinsko ulje. Koristite obično suncokretovo ulje, jer ako stavite maslinovo, ono će se stvrdnuti u hladnjaku.

Koristite začine koje možete kupiti u bilo kojoj trgovini. Ako možete, sami ih sameljite u mlinčiću za kavu, primjerice klinčiće, papar, čili papričice ili cimet. Tad će ulje biti aromatičnije. No možete koristiti i već mljevene začine. U tom slučaju trebat će malo više vremena da ulje razvije punu aromu.

Najviše arome u ulju ostavljaju mljeveni čili, mljeveni papar, mljeveni klinčići, mljeveni cimet, svježe ribani đumbir ili svježe ribani češnjak.

Ljubitelji pizze uvijek mogu kod kuće pripremiti ulje od origana, i to najbolje svježeg, koji će ostaviti više arome u ulju, no i suhi će kroz 5 do 6 dana razviti aromu. U svakom trenutku pizzu mogu politi i dodatno začiniti. Osim pizza i tjestenina, ulja su idealna za začinjavanje juha, variva, pire krumpira, ali i za pripremu marinade za meso te preljeva za salate i povrće.

Začinjavajte jela kad su već gotova i na tanjuru.

Iako nema prepreke da se na aromatiziranom ulju pirja, boljeg su okusa kad se termički ne obrađuju, ali možete s njima premazati meso prije pečenja ili ih dodati na samom kraju termičke obrade.

Skladištenje je dosta bitno kako bi ulja zadržala finu aromu, pa ih svakako stavite u frižider. Tako mogu stajati mjesecima. Okusi se pojačavaju u prvih dva tjedna, a onda začini ne ispuštaju više arome, no ako vam je okus prejak, uvijek možete manji dio začinskog ulja uliti u drugu staklenku i dodati još toliko ulja dok vam ukus ne bude po volji.