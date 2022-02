Napustila sam školu i zaradila oko 9 milijuna kuna učeći muškarce kako razgovarati sa ženama. Naplaćujem dvije i pol tisuće kuna po satu - i oni uvijek žele izlaziti sa mnom, priča Kezia Noble koja je u ljeto 2006. pila piće u londonskom baru kada joj je prišao muškarac kojeg nije poznavala, a kako je radila kao model na pola radnog vremena, za tada 25-godišnjakinju to nije bila neuobičajena pojava. Međutim, umjesto da je pokušao 'užicati' njezin telefonski broj, ovaj tajanstveni stranac imao je ponudu za nju - pitao ju je je li zainteresirana za zaradu dodatnog novca pomažući samcima?

Ovaj stranac je radio za tvrtku koja je vodila trening kampove za muškarce kako bi poboljšali njihovo samopouzdanje sa ženama, rekla je Kezia, sada 41-godišnjakinja.

- Svakog vikenda dovodili bi četiri žene u dvadesetima s kojima su ti muškarci vježbali. Bila sam totalni skeptik. Sjećam se da sam razmišljala kako to jednostavno nije za mene. U to vrijeme sam mislila da se privlačnost temelji na kemiji između dvoje ljudi, da to nije nešto što biste mogli uvježbati - ispričala je.

Međutim, Kezia je bila zainteresirana naučiti više, a dobivala bi oko tisuću i pol kuna za samo dva sata svog vremena.

- Stvarno me zanimala psihološka strana toga pa sam otišla vidjeti o čemu se radi. Ulazeći, mislila sam da će grupa biti sastavljena od pravih štrebera, ali neki dečki su stvarno dobro izgledali. Nisam ni pomislila da mogu imati problema u razgovoru sa ženama…, a onda su otvorili usta - priča Noble.

Kezia je rekla kako je većina njezinih razmjena s nesretno zaljubljenim samcima bila puna neugodnih šutnji i potpuno je nedostajao kontakt očima. I dok nije imala problem reći dečkima gdje griješe, zaključila je da su druge žene više bile zaokupljene pokušavajući biti ljubazne, donosi The Sun.

- Bila sam nekako brutalna, ali moji su komentari jako dobro prolazili. Vraćala sam se svaki vikend i u roku od nekoliko tjedana davali su mi privatne klijente za rad - kaže. Nakon što je s 15 godina napustila školu bez ikakvih kvalifikacija, Kezia se bavila manekenstvom i imala niz bogatih momaka koji su joj podmirivali troškove života.

- Probudila bih se u podne i provodila večeri u klubovima i barovima. Jednostavno ne mogu vjerovati koliko sam bila neambiciozna. Međutim, kada se uključila u 'treniranje za izlaske', to joj je dalo cilj da počne raditi na tome, i nije potrajalo dugo prije nego što je odlučila da želi sama nastaviti s tim poslom.

Objasnila je kako je unutar godinu dana shvatila da definitivno nešto nedostaje na ovom tržištu, nije bilo žene koja bi dala brutalno iskren uvid u ženski um. Za početak, Kezia je mislila da će uroniti u to tako što će pokrenuti YouTube kanal na kojem bi mogla podijeliti neke od pogrešaka koje je viđala da muškarci čine iznova i iznova.

- Postavila sam video pod nazivom ‘Kako je natjerati da te poželi’ i nisam mogla vjerovati svojim očima kako su pregledi vrtoglavo rasli. Mislila sam da će se zaustaviti na brojki od milijun. Sada je broj osam puta veći. U posljednjih 12 godina moji snimci su skupili 85 milijuna pregleda - ističe. Nepotrebno je reći da nije prošlo dugo prije nego što su njezini video zapisi privukli pozornost izdavača koji je pitao želi li napisati knjigu savjeta za izlaske - što se nije baš svidjelo njezinom poslodavcu. Već 2010. Kezia je bila toliko poznata da su je prepoznavali u LA-u i Londonu.

Svjesna da želi pokrenuti vlastiti posao 'trenera za izlaske', Kezijin poslodavac ponudio joj je 225.000 kuna da ostane s njima, što je na kraju odbila. Rekla je kako je bio veliki rizik odustati od te ponude, ali jednostavno je znala da će, ako izda DVD, zaraditi više od tog iznosa. Kad sam otišla, tip koji mi je prišao u baru rekao mi je da nikad neću uspjeti, da ću propasti i vratiti se njima.

- Ali znate što, zapravo više volim kada me ljudi podcjenjuju. To me pokreće na akciju - istaknula je Kezia. Prilikom započinjanja vlastitog poslovanja, Kezia je uložila oko 18 tisuća kuna koje je potrošila na dizajn web stranice, brendiranje i snimanje te proizvodnju svojih DVD-ova za prodaju.

Nakon 12 godina, Kezia sada zapošljava 25 osoba, nudi više različitih vrsta radionica za upoznavanje i samo od svojih proizvoda zaradila je oko 9 milijuna kuna.

- Otkad sam krenula samostalno, moje knjige, DVD-i i preuzeti video zapisi zaradili su mi milijune. Također nudim privatno treniranje s klijentima gdje naplaćujem 2500 kuna po satu. Obično trening traje oko dva sata i imam neke klijente već nekoliko godina. Za mene ne postoji tipičan klijent. Na listi čekanja imam muškarce koji još nemaju 18 godina, a njihovi su im očevi kupili tečaj kao poklon za 18. rođendan. Najstariji klijent imao je 73 godine - priča Kezia.

Inače, prosjek godina im je oko 30, a radi se o onima koji su izašli iz veze za koju su mislili da je prava, ali na kraju se nije tako ispostavilo. Oni su u onoj čudnoj dobi u kojoj njihovi prijatelji nisu zapravo tu i ne žele toliko ići u klubove i upoznati nekoga posebnog. Imala je i slavne klijente iz poznatih sapunica.

Osim individualnog treninga, nedavno je počela nuditi vlastiti tečaj kako bi pomogla i drugim ljudima da postanu treneri za izlaske. S gotovo 17 godina u industriji, imala je i priličan udio čudnih zahtjeva klijenata koji su htjeli okušati sreću s njom.

- Imala sam klijente koji bi me zamolili da se nađemo negdje kako bi se slučajno susreli i flertovali. Trebala sam se pretvarati da smo na spoju. Oni to žele namjestiti tako da djevojka koja im se sviđa bude tamo jer žele je učiniti ljubomornom. Ali ja to ne radim. Ne manipuliram događajima, već učim dečke kako da se sami poboljšaju - priča ona.

- Bilo je i dečkiju koji su se pretvarali da im treba pomoć, a ustvari su samo htjeli večerati sa mnom. Ponudili bi me odvesti na večeru, a ja bih naivno pomislila da su ljubazni, dok ne bi ubrzo shvatila da ih uopće ne zanima treniranje i da samo žele razgovarati o sebi - ispričala je.

Što se tiče vlastitog ljubavnog života, Kezia je trenutno slobodna i zajedno s bivšim suprugom ima šestogodišnjeg sina Morgana. Iako su protekle dvije godine bile nedvojbeno izazovno vrijeme za tvrtke, njezina tvrtka nastavila je cvjetati u Covidu - jer su samci morali usredotočiti svoju potragu za ljubavlju na internetu. Objasnila je kako je njezin posao otporan na pandemiju. Sve tečajeve stavljaju online. Ljudi su se pitali zašto to nisu učinili ranije.

- Mislila sam da nitko neće biti zainteresiran učiti kako razgovarati sa ženama tijekom Covida, ali sam bila u krivu. Dobili smo tisuće novih prijava tijekom pandemije jer su se osobni spojevi zakomplicirali, a muškarci su željeli znati kako se istaknuti na internetu - kaže ona.

Istaknula je da uče dečke kako smisliti nešto dinamično za reći, usredotočujući se na svoje interese, a ne samo na ono očito.

- Stvar je u tome što će muškarci uvijek htjeti naučiti kako razgovarati sa ženama - kaže.

Čovjek koji je bio odgovoran za uvođenje Kezie u industriju - i također joj je rekao da će njezin posao propasti - sada radi za nju.

- Četiri godine u vođenju vlastite tvrtke, poslao mi je e-mail i tražio posao. On je sada moj šef prodaje. Volim kad me ljudi podcjenjuju - ističe Kezia.

