'Napustili smo crkvu i postali swingeri - to je popravilo brak'

Stephanie (36) i Billy Ledbetter (38) iz Marylanda upoznali su se u zračnoj luci davne 2004. godine, a prije godinu dana, nakon punih 17 godina zajedničkog života, odlučili su krenuti sa swinganjem. Njihova odluka ne čudi, jer kako kažu na aplikaciji za parove koji više ne žele biti monogamni 3Fun, dosad je u 2022. godini bilo je čak 22 posto više nemonogamnih veza, odnosno parova koji traže partnere za swinganje u usporedbi s prethodnom godinom.

POGLEDAJTE VIDEO: Njih dvoje uživaju u zajedničkoj - apstinenciji

Utvrđeno je da stil života svingera značajno povećava kvalitetu i kvantitetu seksa u vezama i brakovima, te jača emocionalne i fizičke veze među partnerima. U razgovoru za Daily Star Stephanie je rekla da su tijekom 17 godina braka ona i Billy 'isprobali svaku igračku koju možete kupiti online'.

- Moj je partner želio još malo začiniti stvari i došao mi je s dubokom fantazijom koju je želio isprobati. Nisam se čudila, nije me ni šokirao, rekla sam samo: 'u redu, daj mi tjedan dana da istražim koje su nam mogućnosti. Razmislila sam i zaključila da mi to i nije nešto, da ne mogu reći da fantaziram o tome. Jedino što nikad nisam i neću je biti s drugim muškarcem, ali oduvijek sam željela probati sa ženama – priča Stephanie. Kaže kako su odlučili da žele živjeti život punim plućima, no vjera ih je sputavala u tome, pa su je ove godine – napustili.

- Počeli smo tražiti novo iskustvo, htjeli smo steći prijatelje i shvatiti tko smo, umjesto da budemo netko drugi za dobrobit crkve u koju nismo vjerovali – pojasnila je Stephanie. Zanimljivo je da su se ona i Billy upoznali baš preko crkve, na povratku s dvogodišnje misije. Hodali su tri mjeseca, a šest mjeseci nakon upoznavanja su se vjenčali.

Stephanie kaže da je bilo teško u braku jer su bili tako mladi, ona je imala samo 18, a on samo 21 godinu kada su se vjenčali. Billy je bio u vojsci otprilike 10 godina njihova braka, što njoj nije bilo lako izgurati, jer su imali dvoje male djece o kojima je Stephanie sama brinula dok ga ne bi bilo. U to su vrijeme živjeli u inozemstvu i nisu imali bliskih članova obitelji koji bi im pomogli.

- Bili smo pod stresom tih godina. Bilo je teško, kaže Stephanie, koja je sama održavala veze i sa crkvom, jer Billya često nije bilo. No, otkad su se povukli iz crkve i krenuli istraživati swinganje, njihova je veza jako napredovala, kaže.

- Kao par, naučili smo puno više o pristanku i komunikaciji nego što smo ikad naučili u crkvi i tijekom odrastanja, objasnila je Stephanie. Kaže kako su sada otvoreni oko svega i njihov je odnos puno dublji nego što je bio prije 16 godina.

- Stvorili smo sigurno mjesto na kojem možemo biti 'pravi mi'. Razgovaramo otvoreno o svakom iskustvu koje imamo i to je bilo baš ono što je nedostajalo u našem braku, jer sam planirala rastati se samo dvije godine prije. Swinganje je poboljšalo naš brak za 100 posto – kaže Stephanie. Ona je crkvu napustila prije samo godinu dana, dok je Billy veze oslabio još u vrijeme kad se pridružio vojsci.

Par ima određena pravila kako bi osigurao da sve teče glatko, bez problema. Na primjer, oboje smiju popiti najviše dva pića na spojevima i tijekom igrica s drugima, kondomi su uvijek obavezni, a 'jastog' je sigurna riječ koju upotrebljavaju u svakoj situaciji kad žele da igra u koju su se upustili prestane. Osim toga, oboje mora privući par s kojim ulaze u odnose i oboje moraju biti u istoj prostoriji dok traju igrice.

- Omiljeni dio mog novog načina života je činjenica da mogu biti iznimno slobodna. Volim sva nova i uzbudljiva iskustva koja imamo s parovima koji isto razmišljaju, kaže Stephanie. Dodaje kako sada prije susreta s drugim partnerima imaju 'dan brige o sebi', kako bi se pripremili za spoj i igrice. Uživaju u tome da se pripreme kako bi u intimnim trenucima dali sve od sebe.

- Nakon našeg prvog swinganja, bilo je kao da nam je pao teret s ramena. Izgubila sam oko 9 kilograma u idućih nekoliko mjeseci, a šef moga supruga primijetio je na poslu da on blista od zadovoljstva – priča Stephanie.

Uvjerena je da njihov novi način života funkcionira dobro zato što su zajedno u tome. Ona s Billyjem razgovara o svemu i ništa ne skrivaju jedno od drugoga, kako bi osigurali zdravu i sretnu vezu. Uvijek zajedno traže najbolji par koji odgovara našim potrebama.



