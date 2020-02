Naša popularna teen blogerica: Najviše vole moja prank videa

Ovo je kanal budućnosti. Ugodno se smjestite i uronite u čaroliju mojih videa, poruka je koja stoji u opisu profila Mie Miškulin (14), najpoznatije hrvatske teen blogerice. Rođena je Vukovaru, do devete godine živjela je u Iloku, a posljednjih pet godina sa sestrama i roditeljima živi u Beču. No, geografska dislociranost je ne ograničava - Miu na YouTubeu prati 140.000, a na Instagramu 157.00 fanova. A prema statistikama, otkriva nam, najviše je prate iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.

- Moj kanal je kanal budućnosti, na njemu su svi dobrodošli, a moj cilj je da se svi dobro zabave. Također, budući da sam počela snimati s 11 godina, na kanalu budućnosti može se vidjeti kako ja odrastam iz godine u godinu i što se sve mijenja u trendovima - govori nam mlada influencerica i dodaje da ju najviše prate djeca od 6 do 14 godina.

- Gledam da moj kanal bude primjeren tom uzrastu, bez ikakve mržnje prema ikome i bez psovki - jer ni ja ne volim nikoga vrijeđati i ne volim psovati pa na kanalu budućnosti tome nema mjesta - priča prisjećajući se kako je sve počelo.

Foto: Privatni album - S prijateljicom sam gledala YouTubere i sve mi se to učinilo jako zanimljivo pa smo i mi odlučile snimiti svoj video. Imala sam 11 godina, snimile smo taj prvi video no nismo ga nigdje objavile, to je bila čista zezancija. Ipak, sve mi se jako svidjelo pa sam o svemu prvo razgovarala s roditeljima. Pitala sam ih što misle o tome i hoće li mi pomoći. Odlučili su me podržati, ali su odmah postavili ultimatum - dogovor je bio da dok je sve ok i škola ne ispašta, mogu snimati za YouTube, ali ako dobijem lošu ocjenu - sve se briše - kaže Mia i dodaje da nije samo roditeljima škola bitna.

Odgovorna je učenica i kaže da je sada osmi razred te da mora puno učiti pa ne snima često.

- Na samom početku, objavljivala sam dva puta tjedno. Sada nemam toliko vremena zbog škole pa izbacim možda dva videa u mjesecu, a kada završim osmi razred vraćam se u punom svjetlu sa snimanjem. No, na sve to gledam kao na hobi, i ovo sigurno neće vječno trajati. Zato želim završiti dobru školu. No, želim da moj hobi postane moj posao tako da jednog dana planiram studirati menadžerstvo za društvene medije - puna je planova 14-godišnjakinja.

Foto: Privatni album Najviše voli snimati challenge i prankove i takvi se videi, kaže, najviše sviđaju njezinim pratiteljima.



- Najgledaniji video je Prenkam Loreen i ima 1,2 milijuna pregleda! Kad sam ga postavljala nisam znala da će imati toliko pregleda, to se nikada ne može reći. Zna se dogoditi da video za koji se potrudim ne dobije puno pregleda - govori mlada influencerica koja stalno komunicira sa svojim pratiteljima, najčešće kroz objave na Instagramu.

- Ne opterećujem se brojkama, ni pregleda ni pratitelja, ali iskreno da kažem, bude mi drago kada imam pregleda jer tako vidim da se i drugima sviđa to što radim. Uživam s njima pričati, u storijima na Instagramu mi pišu što žele da snimam. Tako mi je najlakše komunicirati s njima, jer otkako je YouTube ugasio komentare zbog dječjih prava, tamo s njima više ne mogu komunicirati - govori Mia i dodaje da je zbog toga sada i puno teže zaraditi na YouTubeu jer djecu ukidaju na svemu pa tako i na zaradi.

Foto: Privatni album - Mislim, da, to je jedna nova vrsta zarade i ako se stvarno tome predaš možeš zaraditi više od svojih roditelja. Onoliko koliko radiš, toliko i zaradiš. Također, sve ovisi i koliko dobre sponzore imaš. No, nema fiksne zarade - jedan mjesec zaradiš više, jedan manje - iskrena je Mia koja u videima često ugošćuje sestre Loreen i Nicole.

- Želim početi snimati i o make-upu, ali gledam da sve što radim bude u skladu s mojim uzrastom tako da ću još malo pričekati - priča i dodaje da joj snimanje Vlogova ne oduzima puno vremena jer to radi u pokretu i snima sve što radi, gdje se nalazi.

No, obrada videa joj zna oduzeti i po sedam sati. Budući da živi u Beču, otvorila je i YouTube kanal na njemačkom kojeg prati 21.000 fanova, ali s obzirom na to da trenutno zbog škole ne stigne snimati, tamo ima samo par videa. Iako njezini challenge i prank videi skupljaju najviše lajkova, ni oni koje snima s prabakom Kristinom ne zaostaju previše.

- Ti su mi jedni od najdražih. Umirala sam od smijeha dok smo snimale, ali i dok sam montirala. Prabaka Kristina je tatina baka, ona je 1936. godište i živi u Iloku. Iako je, kao što je to tada bio slučaj, završila osam razreda osnovne škole, punih 40 godina živjela je u Austriji i radila u tvornici autobusa. Često mi, dok me gleda što radim, priča kako se živjelo u njezino vrijeme i da ja ne mogu ni zamisliti kako je bilo kada su u selu imali samo jedan televizor - kaže mlada Influencerica i dodaje da, baka, koliko toliko još prati trendove. Prabaka, kaže, ima mobitel i dobro se s njime služi.

Foto: Privatni album - Baka uglavnom mobitel koristi kada mora nekoga nazvati. Jednom sam joj nešto slučajno namjestila pa je rekla kako sam joj mobitel pokvarila i da joj ga više ne diram jer ne može nikoga više nazvati. Mislim da stariji gledaju na tehnologiju skroz drugačije nego mi mladi. Njima je to sve čudno, oni na sve paze da se ne pokida. Tako da mi prabaka kaže: "Cijeli dan si na tom mobitelu, hoćeš da ti se pokida? Nećeš dobiti drugi", zna mi reći i da ću "pokvariti oči kada stalno buljim u to", a dok igram igricu onda pak kaže: "Mia, to ti služi da nazoveš nekoga, a ne da stalno držiš u rukama i čekaš da te neko nazove - kaže tinejdžerica koja voli odlaziti na praznike u Ilok.

- Kad su ferije puno se družimo i prabaki često pustim YouTube da gleda neke smiješne videe. Uživa ih gledati, ali i snimati sa mnom. Čak je poslije snimanja rekla da hoće da i njoj otvorim "Instagramer" da i ona bude u toku - kaže Mia čiji je video s prabakom zapravo ispunjavanje želje njezine pratiteljice koja joj se obratila na Meet up-u i pitala je da snimim nešto s bakom.

Baka nije htjela, ali prabaka je pristala.

Foto: Privatni album - Najdraži mi je video u kojem prankam prabaku da sam razbila televizor, a zabavan je i onaj u kojem pogađa moderne riječi. Dok sam je ispitivala što znači 'cool', što je 'selfie', a što 'smiley', pitala me da kakve su to riječi i jesam li ja to sve izmislila. A kada sam je nakon snimanja pitala kojih se riječi sjeća, rekla mi je da je sve zaboravila - hahahaha, smije se svestrana Mia kojoj se svijet ne vrti samo oko digitalnih medija.

U slobodno vrijeme s prijateljicama ide u kino ili, kao što kaže, "jednostavno chilla kod kuće uz neku dobru knjigu".

