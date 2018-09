Naši domaći orasi su bogatiji proteinima od pekan oraha

>>> DOMAĆE JE BOLJE - Velika akcija 24sata: I mi imamo svoju superhranu

Orah je jedna od najstarijih vrsta orašastog voća. Poznato je dvadesetak jestivih vrsta oraha, no za prehranu se najčešće koristi tzv. karpatski orah, koji ima tanku ljusku. Jedna od najvažnijih prednosti mu je bogatstvo zdravim mastima.

- Orah je odličan izvor rijetkih omega-3 masnih kiselina, koje su bitne za zdravlje srca i sprečavaju pojavu upalnih procesa - ističe nutricionistica Alma Bunić iz Nutriforme.

Smanjuju rizik od raka

Zbog toga se orasi, na primjer, posebno preporučuju u prehrani vegana, jer sadrže omega-3 masne kiseline koje vegetarijanci ponajviše dobivaju kroz ribu. Znanstvenici koji se bave istraživanjem oraha tvrde da nije slučajno to što izgledom jako podsjeća na oblik ljudskog mozga, jer su do danas utvrdili da pomaže u razvoju više od tridesetak neurotransmitera korisnih za moždane funkcije. Osim toga, orasi su vrlo bogati antioksidansima, i to nekim vrstama koje se inače rijetko nalaze u hrani, a imaju antibiotičko i protugljivično djelovanje.

Štoviše, istraživanje znanstvenika na američkom Sveučilištu Scranton u Pennsylvaniji pokazalo je da orasi imaju najveći udio antioksidansa u odnosu na druge orašaste plodove te da su oni koje sadrže orasi čak puno snažniji od vitamina E, koji se smatra jednim od najjačih antioksidansa. Osim toga, orasi sadrže i zdrava vlakna, proteine, vitamine i minerale te mnoga istraživanja upućuju na to da redovito uzimanje oraha može smanjiti rizik od srčanih bolesti, nekih oblika raka i dijabetesa tipa 2.

Orasi su dobar izvor bakra i mangana te triptofana, aminokiseline zaslužne za dobar san. Potiče i stvaranje neurotransmitera serotonina, koji podiže raspoloženje i može pomoći kad se borimo sa žudnjom za različitim grickalicama. Naime, orasi su vrlo zasitni i smanjuju želju za tim da posegnemo za kupovnim grickalicama koje nemaju nikakvu nutritivnu vrijednost te su prepune loših masti, zaslađivača i kalorija.

I pekan je stigao kod nas

Obitelji oraha pripada i pekan, veliko listopadno drvo podrijetlom iz središnjih i južnih dijelova SAD-a. Danas se uzgaja u mnogim dijelovima svijeta, a odnedavno i u Hrvatskoj. Nekoliko domaćih OPG-ova ima nasade pekan oraha.

- Pekan orah nešto je masniji od domaćeg oraha, ima manje proteina, no također visok udio antioksidansa, posebno vitamina E. Dobar je izvor cinka, koji štiti imunitet - kaže nutricionistica Bunić. Dodaje kako svakodnevni unos šake pekan oraha pomaže u reduciranju štetnog visokog kolesterola te smanjuje rizik nastajanja bubrežnih kamenaca.

Ako nabavljate veću količinu domaćih oraha, možete ih čuvati u ljusci u hladnjaku do šest mjeseci, a u ledenici i do godinu dana. Očišćene pohranite na hladno, suho i tamno mjesto te će ostati svježi do tri mjeseca, kaže nutricionistica Alma Bunić.

Preporuka je svakodnevni unos oko 75 grama oraha, dodaje sugovornica. Ako jedete i druge orašaste plodove, ovo bi trebala biti ukupna dnevna količina. Naime, orašasti plodovi su vrlo kalorični. Tako 100 grama oraha sadrži više od 600 kalorija, što je vrijednost pristojnog ručka. Možete ih jesti same, kao međuobrok, dodati nasjeckane u zobenu kašu za doručak, posuti po voćnoj salati, salati od tijesta, rižotu ili koristiti u pripremi slastica.

I ljuska je ljekovita

Najveću korist od njihovih ljekovitih svojstava imamo ako ih jedemo sirove. I ljuska oraha, njegov zeleni omotač i listovi stabla također imaju ljekovito djelovanje. Danas se rijetko koriste, no imali su značajno mjesto u narodnoj medicini.

- Dok očišćeni domaći orasi mogu mogu ostati svježi i do tri mjeseca, pekan orah treba obavezno čuvati u ljusci, na suhom i tamnome mjestu, jer ima jako kratak rok trajanja kad je oguljen - upozorava sugovornica. Tako ga je najbolje i kupovati samo u ljusci. Možete ih koristiti jednako kao i domaće orahe – samostalno, kao dodatak salatama, jelima i u pripremi slastica.

U nekim dijelovima Amerike mljevene pekan orahe dodaju u kavu, radi bogatijeg okusa, i koriste se i za likere. Odličan su izvor cinka (pa jačaju imunitet) i vitamina B1 (tiamin), koji ima važnu ulogu u opskrbi tijela energijom, otpuštanju šećera i normalnom funkcioniranju živčanog sustava.

Protiv umora i anemije

Šaka pekan oraha može zadovoljiti oko 20 posto dnevnih potreba za cinkom i 18 posto dnevnih potreba za vitaminom B1. Kao i većina orašastih plodova, bogati su vitaminima i mineralima pa se preporučuju i kod avitaminoze, umora i anemije.

Narodna medicina: Voda u kojoj su se kuhale ljuske za lijepe zube

U narodnoj medicini ljuske oraha spominju se kao korisne za uklanjanje zubnog plaka. Kuhajte ih u vodi dok ne omekšaju, oko 10 minuta. Zatim stavite četkicu nekoliko minuta da se natapa u toj vodi, pa njome oko pet minuta četkajte zube, tako da zahvatite sve površine. Nakon pranja zubi, dobro isperite i usta i četkicu.

Recepti

Domaći liker za probleme s probavom ili štitnjačom

Rakija od zelenih oraha u narodnoj je medicini vrlo popularan lijek za probleme probavnog sustava, ali i za bolesti štitnjače, jer su zeleni orasi bogati jodom. Orasi se skupljaju u drugoj polovici lipnja, kad je plod oraha u zelenom omotu već formiran, ali još nije tvrd i okoštao. Jedan od načina da ju pripremite jest da 40 mladih, zelenih oraha zasijecite nožem (koristite rukavice, da vam ne ostanu fleke po rukama), stavite u veću staklenu posudu i prelijte s 2 litre domaće komovice. Dodajte šećera po želji (ne puno), dobro zatvorite i ostavite da odstoji na suncu šest tjedana. Procijedite i prelijte u flaše, pa pijte prije glavnog obroka, ili svako jutro po jednu malu čašicu na prazan želudac.

Orasi s medom za mušku potenciju

Orasi su bogati cinkom, koji je važan za normalnu seksualnu aktivnost i rad prostate. Med je također vrlo koristan za muško reproduktivno zdravlje pa se ova kombinacija smatra učinkovitijom od mnogih farmaceutskih preparata. Jednostavno, pomiješajte mljevene orahe s medom od kestena i jedite tri žlice te mješavine tri puta na dan.

Unos orašastih plodova smanjuje rizik od srčanih bolesti za 30 posto

Orašasti plodovi čuvaju zdravlje srca i drže rak podalje od vas, pokazuje istraživanje norveškog sveučilišta Bjorknes College i britanskog Imperial College u Londonu. Pokazalo se da 20 grama orašastih plodova na dan smanjuje rizik od koronarnih srčanih bolesti za 30 posto, dijabetesa za gotovo 40 posto, raka za 15 posto i prijevremenu smrt za 22 posto.

Zdrav međuobrok: Orasi štite i od raka gušterače

Šaka orašastih plodova smanjuje rizik od jednog od najagresivnijih oblika raka, raka gušterače, pa su odličan antikancerogeni međuobrok. Već oko 60 grama orašastih plodova na tjedan smanjuje rizik od nastanka te bolesti za čak 35 posto, pokazalo je istraživanje američkog Sveučilišta Harvard.

Uz orahe vam ne trebaju omega-3 dodaci prehrani

Orasi se smatraju jednim od najboljih izvora omega-3 masnih kiselina i vitamina E. Samo 14 komada oraha namiruje više od 2,5 grama omega-3 masne kiseline, što je otprilike količina sadržana u dvije i pol kapsule tipičnog proizvoda omega-3 dodatka prehrani. Kako biste što bolje iskoristili njihovu ljekovitost, orašaste plodove možete uključiti u zdrav doručak. Drugi način je da uz sebe uvijek imate bademe i orahe - nekoliko komada za međuobrok utažit će vašu glad i spriječiti da posegnete za nezdravim grickalicama punim ‘praznih’ kalorija.

