Naše liječnice: Češće mokrenje po noći i bolovi u kostima mogu biti znak raka prostate

Za ženske onkološke bolesti postoje nacionalni probiri i stručnjaci javno upozoravaju na važnost redovitih specijalističkih pregleda. Kad je pak riječ o muškarcima, osim preporučenih godišnjih sistematskih pregleda, nema nacionalnih kampanja kojima bi se na vrijeme otkrilo moguće maligne bolesti. A porazna statistika ističe da oko 2500 muškaraca svake godine u Hrvatskoj oboli od raka prostate, njih 192 od raka testisa, a oko 30 muškaraca će se svake godine suočiti sa dijagnozom raka dojke.

- Problem je što muškarci misle da oni ne mogu imati rak dojke, pa se javljaju kad je bolest već metastazirala. Činjenica je također da se kod muškaraca javlja agresivniji rak dojke koji se brže širi te ranije dolazi do metastatske bolesti. Posebno su u riziku pretili muškarci koji imaju izraženije dojke sa povećanom količinom masnog tkiva, ali i oni koji su pili pripravke za povećanje mišićne mase. Također, kod muškaraca veliku ulogu igra genetsko naslijeđe, pa posebno na oprezu moraju biti oni koji su imali članove obitelji oboljele od karcinoma dojke - objasnila je doc.dr.sc. Vesna Ramljak, dr.med., Voditeljica odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju KBC Sestre milosrdnice te Predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska.

Istaknula je kako na redovitim sistematskim pregledima muškarci nemaju običaj tražiti ultrazvuk dojke, no ukoliko imaju opterećenu obiteljsku anamnezu, svakako bi to trebali učiniti. To se osobito odnosi na one koji su primijetili promjene.

- Kao i kod žena, samopregled je vrlo važan i za muškarce. Tijekom tuširanja valja prepipati dojke, pa iako muškarci imaju manji parenhim, on se i dalje može promijeniti i razviti promjene. Ako su primijetili kvržicu u dojci, ako je jedna dojka veća od druge, ako se pojavilo uvlačenje ili crvenilo kože na nekom području dojke ili se pojavio iscjedak bilo koje vrste, sve su to razlozi za hitan odlazak liječniku - savjetuje dr. Ramljak ističući da ne moraju nužno sve promjene biti maligne.

- Osobito često se kod muškaraca javlja ginekomastija, povećanje dojki, posebice kod pretilih ljudi i onih koji piju određene lijekove poput terapije za tlak. Riječ je o benignoj promjeni koju brzo i učinkovito liječimo. Kad je pak riječ o malignim promjenama, valja imati na umu da je uspješno liječenja bolja što se bolest ranije otkrije, pa tako tumori manji od jednog centimetra imaju gotovo 100 postotni uspjeh izlječenja - navodi dr. Ramljak i pojašnjava da se kod liječenja raka dojke u muškaraca primjenjuju iste metode liječenja kao i kod žena, koje uključuju kirurgiju, radioterapiju i ostale metode.

- Cjeloživotna briga o sebi započinje u dobi od oko 20 godina i od tada preporučujemo muškarcima redovite mjesečne samopreglede. Također, važno je svake godine obaviti sistematski pregled, ali i usvojiti zdrave životne navike koje podrazumijevaju fizičku aktivnost, kvalitetnu prehranu, izbjegavanje alkohola i cigareta te dobar san - zaključila je dr. Ramljak.

Iste su preporuke kad je riječ o općenitom zdravstvenom stanju, pa i prevenciji raka testisa i prostate. No kao i kod drugih malignih bolesti, rano otkrivanje je ključno u uspješnom liječenju.

- Treba naglasiti da je rak prostate najčešći rak u Hrvatskoj, a ujedno i najčešći rak muške populacije kod nas. Muškarcima koji su stariji od 50 godina života preporučuje se pregled urologa uz prethodnu laboratorijsku vrijednost PSA, a kod muškaraca koji su ranije u obitelji imali članove oboljele od raka prostate preporučuje se u 45. godini života prvi put izvaditi PSA i obaviti urološki pregled - kaže doc. prim. dr. sc. Marija Gamulin, dr. med., voditeljica Multidisciplinarnog tima za urološku onkologiju KBC Zagreb koji je ujedno sjedište Referentnog centra Ministarstva zdravstva za urološku onkologiju te Referentnog centra Ministarstva zdravstva za liječenje tumora testisa i ekstragonadalnih germinativnih tumora.

Nalaz PSA je laboratorijsko ispitivanje uzroka krvi na određeni glikoprotein tzv. prostata specifični antigen (PSA) kojeg stvaraju stanice prostate, a koristi se kao biljeg za otkrivanje, tijekom liječenja i praćenje rezultata liječenja raka prostate.

- Važno je istaknuti da PSA vrijednost veća od 1 ng/ml u muškaraca koji imaju oko 40 godina starosti i PSA veći od 2 ng/ml u muškaraca koji imaju oko 60 godina starosti predstavlja povišen rizik za nastanak raka prostate, a ujedno je nužno pratiti dinamiku porasta tih vrijednosti - upozorava dr. Gamulin i dodaje da je i pregled urologa važan pri ranom otkrivanju moguće bolesti jer će liječnik otkloniti ili potvrditi sumnje na moguće promjene u prostati, ali i u testisima.

- U slučaju sumnje na rak, dijagnostika se osim ultrazvuka testisa proširuje na CT prsnog koša, trbuha i zdjelice te proširena analiza krvi osim tumorskih biljega. Standardni laboratorijski parametri obuhvaćaju kompletnu krvnu sliku, no važni su i testovi jetrene te bubrežne funkcije. Tumorski biljeg za rak prostate je PSA, a za rak testisa postoje tri tumorska biljega: AFP, HCG i LDH. Kad govorimo o raku testisa, valja naglasiti važnost mjesečnog samopregleda koji se obavlja pipanjem oba testisa. Muškarci moraju obratiti pozornost na prisustvo čvora u testisu te povećanje ili smanjenje testisa. U slučaju da se pojavila promjena, svakako se valja hitno javiti urologu - savjetovala je dr. Gamulin.

Istaknula je kako više od 50 posto starijih od 65 godina ima povišeni rizik za razvoj raka prostate, a uz to genetsko naslijeđe i obiteljska anamneza igraju veliku ulogu.

- Ako u obitelji bratić u prvom koljenu ima rak prostate, šansa za dobivanje raka prostate je dvostruko veća, a u slučaju da dva bratića imaju rak prostate, rizik za dobivanje bolesti je peterostruko veći. Sve se više govori i o prehrambenim navikama. Čini se da azijska prehrana ima potencijalnu zaštitnu ulogu za rak prostate. Rizici za razvoj raka testisa podrazumijevaju nespuštene testise na vrijeme (kriptorhizam) kao i postojanje raka testisa u užoj obitelji. Primjerice, ako je otac imao rak testisa, rizik za razvoj ove vrste raka je četiri do šest puta veća. U slučaju da je brat imao rak testisa, taj rizik raste na osam do 12 puta. Postoji i povezanost između nekih nasljednih poremećaja i raka testisa - kaže dr. Gamulin.

Rak prostate nerijetko prolazi nezapaženo i u početku gotovo da i nema simptoma, osim što se bilježi kontinuirani rast PSA.

- Najčešći simptomi kod raka prostate su učestali isprekidani mlaz mokraće, češće noćno mokrenje, krv u sjemenu, erektilna disfunkcija, a u slučaju metastatske bolesti, pri dijagnozi najčešće se bolesnici tuže na bolove u kostima. Kod raka testisa najčešći simptomi su bezbolan čvor u testisu, osjećaj težine u testisu se pojavljuje u oko 40 posto muškaraca, nagla bol u testisu u oko 10 posto ljudi, dok je drugi česti simptom bol u leđima koja ne prestaje uz primjenu lijekova za bolove. Ako je bolest prisutna pri dijagnozi u metastatskom obliku, tada se pojavljuju simptomi ovisno o sijelu metastaza - kazala je dr. Gamulin.

Dodala je kako i tijek liječenja ovisi o stanju bolesnika i tipu raka koji imaju, a usto šo je važno otkriti ga na vrijeme, veliku ulogu igra multidisciplinarni pristup liječenju i dijagnostici raka prostate i testisa što rezultira duljim kvalitetnim preživljenjem bolesnika.

- Kod starijih muškaraca koji imaju niski PSA (ispod 10 ng/ml), rak prostate nije biološki i patohistološki agresivan i nije potrebno nikakvo liječenje, već redovito praćenje bolesnika s vrijednostima PSA i digitorektalnim pregledom urologa. Kod bolesnika koji imaju lokalnu bolest ograničenu na prostatu uz vrijednosti PSA manje od 10 ng/ml i nemaju digitorektalno proširenu bolest, a mlađe su životne dobi, metoda izbora je operacija prostate, a kod starijih bolesnika, osobito ako imaju i komorbiditete (primjerice infarkt srca, moždani udar) preporučuje se zračenje prostate - navodi dr. Gamulin i ističe da liječnici imaju na raspolaganju hormonsku terapiju i zračenje, dok se kod bolesnika sa metastatskom bolešću najučinkovitijom metodom pokazalo kirurško odstranjenje oba testisa jer se na taj način blokira stvaranje testosterona koji pogoduje širenju bolesti. Uz blokadu testosterona mora se dodati i liječenje hormonskom terapijom ili kemoterapijom.

Odstranjenje testisa je metoda liječenja raka testisa ako se bolest nije proširila i tumorski biljezi nisu povišeni, a rjeđe se preporučuju kemoterapija i ponekad zračenje.

- Lokalni rak prostate i testisa imaju visoku stopu izlječenja, više od 90 posto. Kad je riječ o metastatskom raku prostate, bolest je neizlječiva, ali je zalječiva na dugi niz godina. Rak testisa je u metastatskoj bolesti izlječiv u više od 70 posto slučajeva. Mi nastojimo bolesnike s metastatskom bolesti liječiti kao kronične bolesnike, a to znači dugi niz godina - kaže dr. Gamulin ističući kako uz liječnike specijaliste postoji udruga koja pruža podršku oboljelima.

- Od 2015. godine postoji Hrvatsko društvo bolesnika za rak prostate i svi zainteresirani mogu biti članovi udruge. To se ne odnosi samo na bolesnike, nego i na ljude koji podržavaju našu mušku populaciju za rano otkrivanje raka prostate. Sve informacije zainteresirani mogu dobiti na www.hdbrp.hr, info@hdbrp.hr ili na mobitel 098 454 190. Usto, udruga organizira akciju za podizanje svijesti o raku prostate 12.11.2022. od 10-13 sati na trgu bana Josipa Jelačića gdje će gostovati liječnici specijalisti te medicinske sestre koje se bave skrbi o oboljelima - zaključila je dr. Gamulin.

U Tvornici November Fest za muško zdravlje

November Fest, festival koji promiče kvalitetnu glazbu i potiče na promišljanje o vlastitom zdravlju, vraća se s jakim lineupom u Tvornici Kulture od 4. do 6. studenog 2022. godine. Tijekom tri večeri, posjetitelje očekuje šest koncerata. Otvaraju ga u petak, 4. studenog Detour i Pavel. U subotu 5. studenog na scenu stupaju Edo Maajka uz goste iznenađenja i Alejuandro Buendija (aka Saša Antić, TBF) sa svojim bandom Sinovi. Festival zatvaraju u nedjelju, 6. studenog Psihomodo Pop i mladi rocker Vinko Ćemeraš, pobjednik showa The Voice sa svojim bandom Talvi Tuuli.

November Fest u suradnji s Hrvatskim društvom bolesnika s rakom prostate i Europa Donna Hrvatska, svojom kampanjom pod sloganom: "Briga o mudima ne čini nas ludima!", potiče na promišljanje o odgovornosti prema vlastitom zdravlju te važnosti prevencije i pravovremenog otkrivanja karcinoma prostate i testisa, kao i ostalih zloćudnih bolesti koje pogađaju sve veći broj muškaraca. Ulaznice za November Fest mogu se nabaviti putem sustava Eventim i Entrio te njihovim ovlaštenim prodajnim mjestima, a ako ih ostane, od 4. studenog i na blagajni Tvornice Kulture.

