'Naslonite' se na zid i učvrstite guzu i bedra, izravnajte trbuh

Pilates bi mogao postati idealan kućni trening. Radi se o treningu niskog intenziteta za cijelo tijelo koji poboljšava ravnotežu i tonus mišića, a može pomoći i kod saniranja nekih ozljeda. Osim toga, veliki fokus pilates stavlja i na pravilno disanje. Novi način da poboljšate ovu učinkovitu vježbu kod kuće je zidni pilates, o kojemu se ovih dana puno priča.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... U zdravom tijelu zdrav duh: Trčanjem trošite najviše kalorija, a za rehabilitaciju nakon operacija najbolje je plivanje i biciklizam | Video: 24sata/pixsell

Najbolja stvar ove vježbe je to što je možete izvoditi gotovo bilo gdje i ne treba vam nikakva skupa oprema, kao ni puno prostora. Zapravo, trebaju vam samo zid i prostirka za vježbanje. Ova moderna verzija vježbanja uključuje korištenje zida za promjenu intenziteta svake vježbe na intenzitet koji vama odgovara. Zidni pilates odličan je za istezanje tijela nakon što ste cijeli dan sjedili na poslu, a uz to i jača mišiće. Može biti i dobar dodatak uobičajenoj fitness rutini i bilo kojem treningu. Kao i klasičan, zidni pilates je isto odličan za mobilnost i kralježnicu te istezanje tijela. Zid se u ovom slučaju koristi kao oslonac i zamjenjuje prečku za noge koja inače postoji na reformeru. Tako, primjerice, u mostu noge neće biti na podu, nego podignute na zid. Pritisak stopala na zid tijekom izvođenja različitih vježbi omogućuje da dodate otpor svakom pokretu, a to vam može pomoći u izgradnji snage.

Uprite se nogama o zid dok izvodite vježbe poput mosta i planka ili se pak priljubite leđima uza zid dok izvodite čučnjeve i ojačajte cijeli mišićni sustav te optimizirajte fleksibilnost tijela. Zidnim pilatesom ojačat ćete mišiće trupa i trbuha, kao i donjeg dijela leđa, a oblikovat ćete i noge i stražnjicu. Odličan je i za poboljšanje stabilnosti, ravnoteže, snage i kontrole. Osim toga, ova verzija pilatesa odlična je za početnike jer će zid pomoći kod stabilnosti, kao i kod pozicioniranja tijela. Dovoljno je početi s 20 minuta, tri puta tjedno, kako biste kroz koji tjedan vidjeli rezultate na tijelu. Prvih nekoliko puta vjerojatno će vam biti teško ili će vam se činiti nemoguće, ali nemojte odustajati. Već nakon trećeg ili četvrtog puta osjetit ćete lakoću pokreta i biti snažniji.

Odličan je izbor i ako brinete o zdravlju svojih zglobova. Izvođenje vježbi zidnog pilatesa ne opterećuje zglobove, a poboljšava i opću pokretljivost. Pomaže i kod povezivanja uma i tijela te pruža dublju povezanost između pokreta i mentalnog zdravlja. Ovaj tip treninga posebno je dobar za žene starije od 50 godina jer uvažava njihove potrebe i usredotočen je na izvođenje kontroliranih pokreta.