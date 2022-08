Natjerala zaručnika da potpiše ugovor: 'Ako me ikada prevari, doživotno će mi plaćati račune'

Moj je zaručnik upravo potpisao pravni dokument koji smo ovjerili kod javnog bilježnika, prema kojem mora platiti moje račune ako me prevari – kaže Chaylene Martinez, u video prilogu koji ima više od 7 milijuna pregleda.

Tek što se zaručila, s pratiteljima je podijelila 'novu razinu ludosti', na temelju koje je budućeg muža obvezala na odštetu ako ikad bude imao ljubavnu aferu.

- Dakle, ako me prevari, sam je sebe z******, kaže buduća mladenka iz gradića Boisea, u američkoj državi Idaho. Ludo ili ne, nije ju briga.

Video je postao viralan, te privukao mnoge komentatore.

- Pametno i moćno, prava Božja sreća – napisala je jedna komentatorica.

- Ovo je daleko najpametnija stvar koju sam ikada čuo – napisao je drugi, dok su mnogi htjeli bar na kratko zaviriti u taj anti-ljubavna afera ugovor, da se uvjere da se dobro zaštitila.

- Možete li nam poslati poveznicu na pdf tog dokumenta – zamolio ju je tako jedan od pratitelja.

Međutim, u sljedećem postu, Martinez je objasnila da ona i njezin zaručnik, koji je osobno natipkao dokument, neće dijeliti detalje te 'papirologije', jer je taj ugovor 'jedinstven i odnosi se samo na našu situaciju'

Dodala je da ima problema s povjerenjem, posebno oko novca. Zato je odlučila ne otkrivati pojedinosti tog ugovora, naglasivši kako smatra da je to što je njen zaručnik bio vrlo spreman to potpisati zapravo 'jako romantična gesta'.

- Ja sam toliko puta bila zeznuta u financijskom smislu, a kad je novac u pitanju, bojim se i ne vjerujem lako nikome – kaže ta brineta.

- Sad smo zaručeni, radimo neke stvari s financijskim posljedicama zajedno i zajednički smo odgovorni za račune. Stoga smo mislili da bi bila sjajna ideja osigurati neke dokumente u svrhu zaštite i zajedno ih potpisati – pojasnila je. Dok su sastavljali dokumente o zajedničkoj blagajni, njen je zaručnik sam ponudio da uključi i klauzulu za slučaj da je prevari.

- Mislim da je to super romantično i jako slatko, bila je to samo lijepa gesta koju je učinio – dodala je. Jer, ljudi stalno varaju u vezama i cure često gube vrijeme s varalicama, prenosi New York Post..

- A vrijeme je novac – zaključila je.



