Naučite kako pobijediti glad - dovoljan vam je ukusan čaj

Stres je općenito glavni okidač za brojne bolesti, a utječe i na nadbubrežnu žlijezdu koja luči previše kortizola i adrenalina – hormone stresa, govori dr. med. Ksenija Krajina Pokupec, fitoaromaterapeutkinja i vlasnica specijalizirane prodavaonice čajeva i biljnih proizvoda Botana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kortizol je, među ostalim, odgovoran za pojačani apetit i želju za slatkim, a kad jednom pretjeramo, lako je završiti u začaranom krugu. Naime, višak hrane tjera organizam na povećanu proizvodnju inzulina, a kako se često tješimo slatkim ili povećanim unosom ugljikohidrata, to dovodi do brzog skoka razine šećera u krvi, ali i brzog pada, zbog kojeg opet osjećamo glad i posežemo za hranom koja će nas brzo zadovoljiti, pojašnjava Krajina Pokupec.

Većina ljudi to primjećuje u vrijeme blagdana, osobito žene koje su pod najvećim stresom tijekom priprema za obiteljska okupljanja. Višak masne hrane te miješanje masne hrane s kolačima i alkoholom nerijetko mogu dovesti do toga da blagdane zapamtite po mučnini, povraćanju i proljevu ili bolovima i nadutosti u želucu te osjećaju da vam hrana stoji kao kamen u želucu, što su prvi simptomi gastritisa, ističe naša sugovornica. S vremenom se mogu javiti žgaravica i podrigivanje te mučnina.

- Kad se jave takvi simptomi, izbjegavajte pečenu i pohanu hranu te sve što je prekiselo, preljuto, prehladno ili prevruće, kao i alkohol te kavu. Jedite češće i manje obroke te izbacite šećer jer potiče lučenje želučane kiseline, upozorava.

Nutricionisti i zdravstveni stručnjaci kažu da prosječna osoba tijekom blagdana nakupi oko 2,5 kilograma i uglavnom ih ne uspije skinuti. Neke studije pak pokazuju da nakon što tijekom dana pojedemo 750 kalorija – što odgovara otprilike jednoj porciji francuske salate! – tijelo počinje pretvarati višak kalorija u mast.

Prosječan obrok purice s mlincima (200 grama mesa i 150 grama mlinaca) ima više od 900 kalorija, slično kao i prosječna porcija bakalara za jednu osobu, dok prosječna sarma s kupusom ima oko 120 kalorija. Ali ako je pojedete s pire-krumpirom, obrok može dosegnuti i 300 kalorija.

Od dvije do tri kriške orahnjače mogu doseći do 900 kalorija. Kako biste izbjegli napadaje gladi, izbjegavajte brzu hranu, bijeli kruh, tjesteninu od bijelog brašna, prerađene sokove, alkohol i grickalice, a stavite naglasak na cjelovite žitarice te povrće i voće.

Važno je održavati i dobar raspored obroka, tj. da imate tri glavna i dva međuobroka tijekom dana, kako biste spriječili pad šećera u krvi koji izaziva napadaje gladi. Također, treba izbjegavati sirovu hranu, u što se ubraja i voće i povrće jer ga želudac oboljelih od gastritisa teško probavlja, a to može dovesti do nadutosti, grčeva i bolova.

Kako biste pobijedili glad koju izaziva stres, morate se naučiti opustiti. Za početak, pokušajte tako da prije svakog obroka odradite vježbe dubokog disanja. Sjednite u mirniju prostoriju i jednu ruku položite na prsa, a drugu na trbuh. Zatim duboko udahnite, tako da prilikom udisaja osjetite kako vam se prsni koš pod rukom podiže, a trbuh pod rukom širi.

Foto: jacoblund

Pri izdisaju biste trebali osjetiti obrnuto: da prsni koš pada, a trbuh se vraća u početni položaj. Disati treba polako i tako da izdisaji budu dulji od udisaja kako biste umirili tjelesne znakove stresa. Jednostavno, dok udišete brojite do tri, a dok izdišete do – šest.

Čaj od kamilice i matičnjaka za tjeranje stresa

Za bolji san pomiješajte po 20 grama kamilice, lista matičnjaka, mente, ploda anisa te po 10 grama lavandina cvijeta i korijena valerijane. Tijekom dana treba popiti od dvije do tri šalice ovoga čaja ako ste nervozni, tjeskobni, pod stresom ili ‘pucate po šavovima’.

Za spavanje i bolji san preporučuje se šalica toplog čaja sat, dva prije spavanja - ističe Krajina Pokupec. Navečer izbjegavajte kofein, nikotin, alkohol i tešku hranu, a pola sata prije spavanja isključite TV, kompjutor i mobitel.

- Uz čaj, navečer se može popiti i žličica tinkture valerijane ili matičnjaka. Može vas opustiti i muzika, joga i lagana tjelovježba - kaže liječnica.

Priuštite si kupku

Foto: RossHelen

Od dva do tri puta tjedno nastojte se opustiti u toploj kupki, najbolje navečer, prije odlaska na spavanje. Dobar izbor je ulje matičnjaka, sandalovine, ružina drveta ili lavandino ulje. Najbolje je nakapati od tri do pet kapi ulja na šaku soli za kupanje pa sve preliti toplom vodom za kupku. Opustite se u toj kupelji od 20 minuta do pola sata.

Prva pomoć - aromaterapija

Na rubove jastuka možete nakapati nekoliko kapi eteričnog ulja melise (matičnjaka), lavande, citrusa ili ruže i geraniuma. Tako ćete inhalirati sve djelatne tvari ovih ljekovitih eteričnih ulja te se buditi mirniji i opušteniji, kaže Ksenija Krajina Pokupec.

Top 5 najboljih čajeva za ublažavanje nadutosti

Sljez ili lan smiruju želudac Obje vrste čajeva potiču proizvodnju sluzi koja štiti opnu želuca i neutralizira djelovanje želučane kiseline. I čaj od kamilice je također dobro popiti za umirenje želuca.

Protiv nadutosti uz komorač i kim Djeluju protiv nadutosti, pa se mogu koristiti i u čaju, ali i kao začini uz obrok. Slično djeluje i anis, koji možemo dodati i u kremu za kolače.

Iđirot, stolisnik, metvica Imaju prirodno anestezirajuće djelovanje pa mogu pomoći za smirenje bolova u želucu. Zbog eteričnih ulja azarona i gorkog akorona umiruju želudac i probavni sustav.

Kadulja, gospina trava, lavanda Čajevi od tih biljaka djeluju antibakterijski i vrlo su korisni kad je gastritis uzrokovan bakterijom Helicobakter pylori. Slično djelovanje ima i čaj od majčine dušice.

Moćni pelin Čaj ili ekstrakti od pelina izuzetno su korisni za probavu te za želučane, jetrene i žučne tegobe. Brzo otklanja probavne smetnje i nadutost. Zato je liker od pelina dobar izbor za aperitiv.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: