Naučite kako prepoznati da ste u depresiji i kako si tada pomoći

Ljudi koji su u depresiji često to neće prepoznati, pogotovo ne na samom početku tog stanja. Problem se ne javlja odjednom, niti nekim specifičnim simptomom, nego kroz niz znakova i situacija, u naletima različite jačine i uz nejasno razmišljanje, odnosno zamagljivanje stvari, tako da ponekad depresija može vrlo podmuklo napredovati, a da toga uopće nismo svjesni, piše Psychology Today.

Ne samo mi, nego ni ljudi oko nas, koji bi nam trebali ukazati na ono što vide.

Štoviše, višestruki aspekti depresije kao stanja mogu dovesti do toga da ju je vrlo teško vidjeti onakvom kakva jest, zbog čega mnogi dugo pate, a da nisu svjesni razloga.

Stručnjaci su prepoznali četiri glavna čimbenika koji snažno utječu na to:

1. Izraženi samoprijezir

Depresija često dovodi do izrazito negativnog pogleda na sebe, pa čak i do neke vrste mržnje prema sebi .Ti osjećaji i uvjerenja mogu nas ometati u tome da ih prepoznamo kao simptom depresije. Naime, za osobu koja prezire samu sebe zbog nečeg to se često čini tako istinitim da postaje uvjerena da stvar nije ni u čemu drugom, pa ni u tome da se osjeća bezvrijedno, nego u tome da je zaista bezvrijedna.

Ostali simptomi depresije ponekad se pripisuju nečijim "nedostacima" iz sličnih razloga. Na primjer, osobu koja po cijeli dan spava ljudi će često doživjeti kao lijenu, povećani apetit i povećanu konzumaciju slatkiša ocijenit će kao "lošu samokontrolu", nisku motivaciju da se pokrenu kao - nedostatak discipline.

Kad vjerujete da ste jednostavno takvi, ne dajete priliku mogućnosti da ste možda takvi zbog depresije. .

2. Mračni pogled na sve

Negativan pogled na svijet često prati depresiju, no može nam se činiti kao nešto što odražava stvarnost jednako kao i osjećaj samoprijezira. Pesimizam i beznađe koji prate loše raspoloženje mogu se činiti jako točnima osobi koja je depresivna.

U skladu s tim, za svoje loše raspoloženje neće kriviti depresiju, već su uvjereni u svoje "ispravno" viđenje toga da je sve oko njih jadno. Ova perspektiva ih sprječava da shvate da svijet gledaju kroz naočale zatamnjene depresijom.

3. Internalizirana stigma

Još uvijek postoji znatna stigma protiv dijagnoza povezanih sa mentalnim zdravljem, uključujući depresiju. Ako netko pati od depresije, ljudi bi ga mogli smatrati "slabim" ili lošom osobom, odnosno nekim tko ne brine za svoje zdravlje. S druge strane, ljudi često i poriču postojanje depresije, jer probleme koje depresivna osoba navodi vide tek kao izgovor da bi se mogli osjećati loše.

Kad se pojave simptomi depresije, osoba može biti motivirana (svjesno ili nesvjesno) da potraži objašnjenje koje izbjegava stigmu mentalne bolesti. Na primjer, svoju nisku energiju i motivaciju mogu pripisati lošem snu.

4. Zamućeno razmišljanje

Depresija često dovodi do poteškoća u jasnom razmišljanju i donošenju odluka. Iz tog razloga može biti teško povezati točke i vidjeti da simptomi zajedno predstavljaju depresiju. Ako ste u posljednje vrijeme često potišteni i/ili se osjećate manje zainteresirani za stvari nego inače, razmislite o posjetu liječniku ili stručnjaku za mentalno zdravlje kako biste razgovarali o mogućnosti da patite od depresije.

Budite otvoreni prema svemu što njegova procjena može otkriti - depresija nije osobni neuspjeh i vrlo je česta. Što prije prepoznate što se događa, brže ćete pronaći olakšanje.