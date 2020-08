Naučite prepoznati dehidraciju: Bebama voda ne treba, ali od jedne žličice neće im biti ništa

Britanski pedijatri dramatično upozoravaju kako davanje vode novorođenčadi može štetiti zdravlju, no domaći stručnjaci to opovrgavaju. Ipak, ne preporučuju konzumaciju vode

<p>U borbi protiv ljetnih vrućina odraslima pomaže konzumacija vode, no unatoč iznimno visokim temperaturama, bebama mlađima od šest mjeseci ne treba davati vodu kako biste ih rashladili, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/08/01/expert-warns-parents-never-give-babies-six-months-water-even-heatwave-13069133/">Metro</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su znakovi da ste dehidrirali</p><p>Preporuka je to pedijatara, a britanski liječnici ističu da to čak može biti štetno. Tvrde kako i makar jedan gutljaj može poremetiti prirodnu ravnotežu u njihovim malenim tijelima. Naime, dok voda čini 55 posto tijela odraslih, kod novorođenčadi je taj omjer veći i voda čini oko 75 posto tijela bebe.</p><p><br/> - Bubrezi novorođenčeta su također nezreli te zbog neravnoteže elektrolita kod djece mlađe od šest mjeseci konzumacija vode može rezultirati trovanjem. Naime, velike količine vode u tijelu mogu razrijediti razine natrija, a to vodi do hipotermije, ali i ozbiljnih komplikacija poput oteklina mozga, napadaja, a u nekim slučajevima čak i smrti - upozorio je farmaceut <strong>Abbas Kanani</strong>.</p><p>S tom se procjenom ne slaže jedan od vodećih hrvatskih pedijatara, prof. prim. dr. sc. <strong>Milivoj Jovančević</strong>.</p><p><br/> - Te priče o trovanju ili preopterećenju organizma vodom su jako stare i nisu točne ako je riječ o nekim malim količinama. Da bi se to dogodilo, dijete bi trebalo popiti enormne količine vode, no ako zbog ugode tijekom vrućina popije žličicu ili dvije vode, neće mu biti ništa. Ipak, točno je da djeci mlađoj od šest mjeseci ne treba voda jer sve potrebne hranjive tvari i tekućinu dobivaju iz majčina mlijeka - objašnjava dr. Jovančević dodajući kako dijete u prosjeku popije majčina mlijeka između 150 i 180 mililitara po kilogramu tjelesne mase, što znači da tijekom dana konzumira oko litru mlijeka.</p><p><br/> - Biološki, voda im nije nužna, a kad su velike vrućine roditelji bi trebali pripaziti na neke druge stvari, poput činjenice da su skloni previše utopliti dijete prekomjerno ga odijevajući, a zaboravljaju da beba na sebi nosi još i pelene. Dijete valja pokriti odjećom u onoj mjeri u kojoj to odgovara i odraslima, a zbog visokih temperatura neće štetiti češće kupke - ističe dr. Jovančević.</p><p><br/> Kaže kako je vrlo jednostavno procijeniti je li dijete dehidriralo i treba li mu tekućine.</p><p>- Samo trebati pogledati djetetova usta. Ako se iz njih cijedi slina i usta su puna tekuće sline, dijete nije dehidrirano. Ako su mu usta suha ili je slina gusta i nema je puno, onda je to znak da djetetu treba tekućine - pojasnio je pedijatar.</p><p><br/> Dodaje kako ništa u životu ne valja forsirati, pa tako ni konzumaciju vode kod beba te da neke stvari treba prepustiti prirodi i osobnoj procjeni. Ako se pak javi nesigurnost oko te procjene, najbolje je kontaktirati svog pedijatra koji će ponuditi stručan savjet i preporuku.</p>