Naučite u kakvim čašama se poslužuje vino, a uz 24 Oranž imate priliku jeftinije ga kupiti

Dobra čaša važna je kao i dobro vino. Pravi vinski znalci znaju osnovno pravilo posluživanja vina - svako vino mora se poslužiti u odgovarajućoj čaši. Stoga, naučite u kakvim čašama se poslužuje vino, a tu je i prilika za uštedu - korisnici 24 Oranža imaju na raspolaganju nevjerojatne popuste uz koje će im vrhunska vina biti nikad jeftinija. Stoga, ako već niste dio 24 Oranž kluba, svakako se registrirajte i pretplatite - uštede su i nevjerojatne! Kliknite ovdje!

POGLEDAJTE VIDEO:

Čaše za crno vino šire su i okruglije od onih za bijelo. One s razlogom imaju veći trbuh i uži otvor tako da bez straha možete zaigrati vrtnjom vina u čaši. Vrtnjom se oslobađa miris i arome koje u ovakvom tipu čaše dulje ostaju. Širi „balon“ pomaže crnom vinu da diše.

Provjerite 24 Oranž popust na vina u Wine&More.

Ipak, bijelo vino traži elegantniju čašu koja se sužava prema vrhu kako bi vino što duže zadržalo svoj miris i kvalitetu, ali i idealnu temperaturu. Za bijelo vino najbolje je odabrati čaše koje imaju manje tijelo i višu dršku jer je cilj održati vino što hladnijim, a za pjenušava vina idealne su duguljaste čaše s užim otvorom koje će zadržati strukturu vina.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Provjerite 24 Oranž popust na vina u Wine&More.

Kako držati čašu za vino?

Svaka čaša koja ima dršku, drži se isključivo za dršku. Ovo pravilo vrijedi i kada pijete vino i kada ga točite. Razlozi su praktični jer ne želite ostaviti otiske na tijelu čaše, a još gore od otisaka je što kada čašu držite za tijelo, grijete vino te time narušavate njegov okus i konzistenciju.

Provjerite 24 Oranž popust na vina u Wine&More.

Koliko razne vrste vina mogu stajati nakon otvaranja?

Koliko će alkohol trajati ovisi o vrsti vina, načinu na koji se čuva i koliko je ostalo u boci. Otvorena boca bijelog vina ili roséa trajati između tri i pet dana ako se drži u hladnjaku.

Pjenušac će trajati samo jedan do dva dana nakon otvaranja, stoga je najbolje uložiti u kvalitetan čep za bocu ili uživati ​​u boci s drugima.

Foto: DREAMSTIME

Otvorene boce crnog vina zimi će trajati između četiri i pet dana, no ljeti će zbog vrućine biti pitke dva do tri dana. Također se preporučuje čuvanje crnog vina na tamnom mjestu, bez obzira je li to na otvorenom ili zatvorenom.

Provjerite 24 Oranž popust na vina u Wine&More.