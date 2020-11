Navike s kojima treba prestati: Čupanje dlaka iz nosa, jedenje sjemenki od jabuka...

Ako često nosite japanke, razmislite o tome da prestanete jer unatoč udobnosti, one mogu oštetiti koljena, leđa i bokove. To je zato što su od gume koja ne omogućava pravilno hodanje

<p>Neke naše navike s vremenom mogu postati štetne, poput nošenja uskih traperica ili korištenja balzama za usne. Možda to ne shvaćamo, ali postoje neke nezdrave nuspojave za mnoge stvari koje radimo svaki dan. To je osobito istinito kada ih ponavljamo dan za danom, dajući im vremena da negativno utječu na naše zdravlje. Obratite pozornost na neke od najnezdravijih pogrešaka koje radimo svakodnevno.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Voda i krema sa zaštitnim faktorom dobre su u borbi protiv bora</p><h2>1. Nošenje puno šminke</h2><p>To je osobito štetno kada je vani vruće ili dok ste u teretani kada vam se lice znoji. Šminka ne dopušta da se koža pravilno ohladi i zaustavlja naše pore da se pravilno znoje. To zapravo može biti izuzetno nezdravo za našu kožu, jer može uzrokovati neka stanja, poput rozaceje.</p><h2>2. Korištenje šampona prije regeneratora</h2><p>Korištenje šampona prvog zapravo može učiniti vašu kosu masnijom. Ako ste netko čija kosa nakon pranja postane masna, ravna ili 'opuštena', možda je perete pogrešno. Bolje nanesite regenerator prije šampona, pogotovo ako imate suh i oštećen tip kose. To je zato što regenerator djeluje kao temeljni premaz kada ga prvog stavite, a on tako štititi kosu od uklanjanja prirodnih ulja. Također omogućuje šamponu da se ravnomjerno rasporedi po vašoj kosi.</p><h2>3. Ležite budni u krevetu</h2><p>Zbog te navike krevet možemo početi povezivati ​​sa stresom i tjeskobom zbog nemogućnosti spavanja. Umjesto toga, bolje je ostaviti svoj krevet i raditi nešto opuštajuće, poput čitanja.</p><h2>4. Spavanje vikendom</h2><p>Iako svi osjećamo potrebu nadoknaditi izgubljeni san tijekom napornog tjedna, zapravo nam na kraju može biti gore. To je zato što na taj način odbacujemo svoj unutarnji tjelesni sat, što nam otežava buđenje rano ujutro u ponedjeljak ujutro. To je također povezano i sa zdravstvenim problemima poput dijabetesa tipa 2. Umjesto toga, savjetuje se da se vikendom probudite najkasnije 1 sat kasnije i popodne kratko spavate.</p><h2>5. Korištenje proizvoda za njegu kože u staklenkama</h2><p>To je zato što je takav proizvod izložen zraku svaki put kad ga otvorimo. Ova oksidacija smanjuje učinke kreme bržim starenjem. Također postoji zabrinutosti zbog rasta i onečišćenja bakterijama unutar staklenke koje prstima nanosimo u kremu. Čak i upotreba lopatice može onečistiti kremu jer se i ona prije upotrebe mora dobro očistiti.</p><h2>6. Korištenje istog tipa proizvoda za kožu 10+ godina</h2><p>Budući da se potrebe naše kože s vremenom neprestano mijenjaju, važno je biti u toku s odgovarajućim proizvodima i rutinama. Primjerice, starenjem koža postaje sve tanja, što znači da bismo trebali koristiti osjetljivije i hidratantnije proizvode.</p><h2>7. Čupanje dlaka iz nosa</h2><p>Na taj se način uklanja zaštitna barijera koju pružaju dlačice na nosu, što znači da možemo biti skloniji nuspojavama poput alergija i astme. Štoviše, čupanje dlačica može dovesti do rizika od infekcije kože, što često može biti bolno.</p><h2>8. Pretjerano korištenje balzama za usne</h2><p>Neprestano nanošenje balzama za usne može biti štetno za naše usne jer sprječava uklanjanje starih stanica kože. Stoga je važno raditi piling usana kako bismo zaustavili nakupljanje mrtvih stanica. Također, postoji zabrinutost i zbog razine toksina u proizvodima za usne, koji mogu izravno ući u naše tijelo kroz usta.</p><h2>9. Redoviti odlazak u kemijsku čistionicu</h2><p>Iako ne postoji ništa bolje od čišćenja odjeće kemijskim čišćenjem, nažalost, jedna od najčešće korištenih kemikalija, trikloretilen (TCE), povezana je s ozbiljnim zdravstvenim komplikacijama. Povezuje ju se s oštećenjem jetre, bubrega i središnjeg živčanog sustava.</p><h2>10. Svakodnevno uzimanje multivitamina</h2><p>Naši svakodnevni pojačivači vitamina možda nisu toliko obećavajući kao što bismo na prvu pomislili jer istraživanja pokazuju da nam oni, umjesto da nas štite od kroničnih bolesti, mogu nanijeti štetu. To se posebno odnosi na vitamin B7, koji može ometati određene laboratorijske testove i dovesti do komplikacija.</p><h2>11. Nošenje japanki</h2><p>Unatoč udobnosti, ova obuća može oštetiti koljena, leđa i bokove. To je zato što su one od gume koja ne omogućava pravilno hodanje te nas ostavlja nezaštićenima. One također mogu dovesti i do grčeva.</p><h2>12. Nemojte jesti sjemenke jabuke</h2><p>To je zato što sadrže kemikaliju koja se naziva amigdalin koja oslobađa kemijski cijanid kada jednom dođe u želudac. Budući da je količina kemikalije unutar sjemena mala, trebali biste pojesti ogromnu količinu (otprilike oko 40 sjemenki jabuka) da bi ona bila smrtonosna.</p><h2>13. Nošenje uskih traperica</h2><p>Ovaj ikonični komad odjeće može zapravo štetiti našim mišićima i protoku krvi, što dovodi do zdravstvenih komplikacija poput privremene paralize. Konkretno, ako redovito čučite i saginjete se u uskim hlačama, može se pojaviti oteklina oko mišića, živaca i krvnih žila, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-health/10-daily-routines-we-ought-to-quit-today-799430/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside" target="_blank">Bright Side</a>.</p>