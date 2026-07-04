Ne brinite: Ako idete u krevet sami, prije partnera, vaša veza bi zapravo mogla profitirati

Odrastajući, svi smo dobivali poruke o tome kako bi partnerstvo trebalo izgledati. Dio toga odnosio se i na zajedničko provedeno vrijeme kao i način odlaska na spavanje. I u filmovima ćete primijetiti kako onaj partner koji prvi krene na spavanje obično postavi pitanje "dolaziš?".

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Pokretanje videa... 00:59 Dan spavanja | Video: 24sata/pixsell

Kažete li ljudima da svatko liježe u krevet u svoje vrijeme, vjerojatno će pomisliti da imate problema u vezi ili da ste, u najboljem slučaju, čudni. Način na koji naša kultura definira partnerstvo se mijenja, ali čini se da smo i dalje zaglavljeni u tom vremenu za spavanje. Evo kratkog popisa zašto bi odlazak u krevet u različito vrijeme zapravo mogao biti bolji za vas i vašu vezu.

1. Naši mozgovi drugačije rade

Neuropsihijatrica Louann Brizendine u svojim je bestselerima istraživala načine na koje hormoni utječu na naše ponašanje. U knjizi "Muški mozak" posvetila je nekoliko odlomaka obrascima spavanja, objašnjavajući da se receptori testosterona u muškom mozgu resetiraju kasnije noću, što uzrokuje da se kasnije bude od žena. Dakle, to što vaš muž ostaje budan do kasno kako bi igrao videoigre možda nije u potpunosti njegova krivnja. Hormoni su ga natjerali na to.

Brizendine su žestoko kritizirali da pruža "izgovor na 262 stranice" za muškarce. No, ona je samo dala objašnjenja zašto paru može biti teško ići u krevet u isto vrijeme. Hormoni su moćne sile s kojima se ne možemo nositi, ali možemo prilagoditi svoje ponašanje i stavove te pronaći druge načine intimnosti osim spavanja.

2. Poboljšava intimnost

Biti intiman je sjajno i zabavno, bez obzira na vezu u kojoj ste, ali odvojite li vrijeme za spavanje, to može biti problem. U pitanju je test vaše emocionalne i intimne snage jer se više ne oslanjate na "sigurno" vrijeme za biti zajedno. Često, možda i prečesto, se odlazak u krevet navečer gleda kao prilika za romantičnu akciju. Ali kada to vrijeme nestane, morate početi biti kreativni. Što nikako nije loše za vezu, ako znamo da je rutina ubojica romantike.

3. Povećava produktivnost

Spava li vaš partner ujutro tri sata duže, iskoristite to vrijeme za odrađivanje zadataka. Tako ćete moći iskoristiti zajedničke trenutke za opuštanje. Ako zaspete prije njega, on može raditi nešto produktivno (ili se opustit uz igrice). Pronalaženje tog ritma zahtijeva vrijeme, a postaje još zanimljivije kada imate djecu, ali je moguće. Izlazak i zalazak sunca ne signalizira produktivnost.

Foto: Freepik

4. Potiče kreativnost

Ljudi nikada nisu spavali osam sati bez prestanka. Zapravo, budili bi se usred noći, radili nešto kreativno i vraćali se u krevet. Napisani su deseci članaka o povezanosti sna o kreativnosti, ali teza koja se provlači kroz sve je da je vrijeme provedeno nasamo neophodno za kreativnost.

Buđenje u samoći, možda i ispijanje kave dok se polako budite, pomaže vam da razbistrite um. Postajete maštoviti. Uzimanje vremena za sebe omogućuje kreativnost, ali to činiti tijekom dana može biti teško. Uvijek postoji nešto za raditi. Ali kada svijet oko vas (ili osoba) spava, sve se čini mogućim.



