Ne dopuštajte ljudima da vas uvlače u svoje životne oluje

<p>Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je u našem odnosu prema situaciji. Stoga, ne dopustite da vas drugi pretvore u čudovište. Ne dopustite da vas ljudi vuku za sobom i gase vaše svjetlo, ne dopustite im da vas provociraju i definitivno nikada ne dopustite da prebace svoje demone na vas. Sve je u vašim rukama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Ako vam netko pristupi s poklonom, a vi ga ne prihvatite, kome dar pripada? - pitao je učitelj.</p><p>- Tko god ga je pokušao dati, njemu pripada - odgovorio je jedan od učenika.</p><p>- Isto vrijedi i za zavist, bijes i uvrede. Kada nisu prihvaćeni, nastavljaju pripadati osobi koja ih je donijela sa sobom - pojasnio je je učitelj. </p><p>Time je u vrlo jednostavnom primjeru pojašnjeno na koji način drugi ljudi utječu ili ne utječu na nas - u biti sve je na nama samima.</p><p>Ljude kojima smo okruženi ne možemo promijeniti, niti možemo upravljati njihovim postupcima, ali možemo upravljati vlastitom reakcijom na to što rade. Ne kaže se uzalud da je ravnodušnost najgora kazna i najbolje oružje u borbi protiv nečijeg verbalnog napada. Zapravo, možemo slobodno reći da ignorirati znači - inteligentno odgovoriti na provokaciju.</p><p>Uvijek imajte na umu - vaš najgori neprijatelj nije osoba koja vas je povrijedila, to ste vi sami koji tisuću puta ponavljate tu nepravdu i vrtite razne scenarije u glavi stvarajući u sebi negativne emocije koje vam zapravo nisu potrebne u životu. Uvijek imate dva izbora: jednostavno pustiti da njihove riječi odu s vjetrom ili im dopustiti da ostanu s vama. Drugim riječima, da bi vam nečije riječi mogle naštetiti, morate im dati na značenju.</p><p>Vaša reakcija je odraz vlastitog unutarnjeg stanja, vašeg bića. Zamislite da u jednoj ruci imate emocionalnu slobodu, a u drugoj ropstvo - očito je koje će vas od to dvoje više usrećiti. Iskrenost prema sebi, samokontrola i samopouzdanje osnovni su alati koje vremenom naučite na vlastitim pokušajima i pogreškama.</p><p>Ukoliko dopustite negativnosti da se 'useli u vašu kuću' i u njoj živi kao parazit, nikada se nećete osjećati cjelovito, sretno i slobodno.</p><p>Ako posumnjate da vas ljudi kojima ste okruženi ne cijene, okrenite se i udaljite od njih, nisu vrijedni vaše energije i vremena. Onaj tko vas ne cijeni, ne zaslužuje vas! Također, prava prijateljstva i dobre ljude čuvajte kao kap vode na dlanu jer nema ih puno, prenosi <a href="https://exploringyourmind.com/dont-let-people-drag-storm/" target="_blank">exploringyourmind.com</a>.</p><h2>Pripazite kako reagirate na tuđa loša raspoloženja</h2><p>Jedna od najvažnijih stvari kod loših emocija drugih ljudi su emocije koje se bude u nama. Supružnik je tužan i melankoličan, pa smo i mi frustrirani. Šef je zabrinut i preosjetljiv, pa se i mi osjećamo anksiozno. Roditelj nam je ljut i razdražljiv, pa i mi odgovaramo uzrujano i sarkastično.</p><p>- Problem je u tome, kada se jednom nađemo duboko u spirali vlastitih negativnih osjećaja, tada je teško imati dovoljno mentalne i emocionalne širine da bismo navigirali i vlastito i tuđe raspoloženje. To je razlog zašto često reagiramo na loše raspoloženje drugih na način koji u konačnici nije od koristi ni njima niti nama - objasnio je klinički psiholog <strong>Nick Wignaill</strong>.</p><p>Rješenje je, kaže, nastojanje da budemo sve bolji u ranom primjećivanju i upravljanju vlastitim emocionalnim reakcijama, kako ne bismo izgubili kontrolu. Važno je prepoznati vlastite emocije i shvaćati jesu li one razumne i u redu.</p><p>- Na primjer, pretpostavimo da je supružnik ili partner cijelu večer radio na nekom incidentu na poslu. Frustriran je, ljut, pomalo anksiozan i nema naznaka da će ga to popustiti. Iako ste ga uspjeli tolerirati nekoliko sati, osjećate kako se počinjete nervirati. Tada, umjesto da mu kažete nešto beskorisno ili počnete osuđivati sebe što se počinjete nervirati, napravite kratku pauzu i priznajte sami sebi da se osjećate nervozno i frustrirano zbog supružnika. Potom se zapitajte koji bi mogao biti najkorisniji način za krenuti dalje - kaže psiholog.</p><h2>Tretirajte tuđe snažne emocije kao zagonetku</h2><p>Kad nam je netko blizak tjeskoban, preplavljen tugom ili je jednostavno nevjerojatno frustriran, prirodno je tu njegovu emociju shvatiti kao problem - nešto o čemu treba brinuti i brzo riješiti. To je razlog zašto smo skloni davanju savjeta kada su ljudi do kojih nam je stalo uzrujani.</p><p>- Ali, davanje savjeta nekome tko je loše raspoložen je u najboljem slučaju beskorisno, a često i kontraproduktivno. Umjesto da nečije loše raspoloženje promatramo kao problem koji treba riješiti, trebalo bi malo pomaknuti perspektivu i pokušati to shvatiti kao zagonetku, kao slagalicu koju treba riješiti - savjetuje ovaj psiholog.</p><p>Kaže da gledanje na nečije emocije kao na problem nas zapravo stavlja u moralni okvir uma - za emocije mislimo da su nešto loše što se treba brzo riješiti. S druge strane, razmišljanje o tome kao o zagonetki stvara u nama znatiželjni mentalni sklop, a kada smo prema tuđim emocijama znatiželjni, tada ih je lakše potvrditi, razumjeti i suosjećati. I to je upravo ono što ljudima koji proživljavaju snažne, bolne emocije zaista treba.</p><p>Pokušati se suzdržati se od misli poput ovih:</p><p>Umjesto toga preokrenite način razmišljanja na znatiželju, na primjer:</p><p>- Kada promijenite način razmišljanja i vodite se znatiželjom, a ne moralnošću, to postaje daleko korisnije u emocionalno intenzivnoj situaciji, kako za vas tako i za osobu koja je preko puta vas. Ako je netko do koga vam je stalo loše raspoložen, pokušajte shvatiti kako se osjeća i zašto je tako, a ne kako se to može popraviti - savjetuje Nick Wignaill, a prenosi <a href="https://www.businessinsider.com/5-ways-handle-other-peoples-bad-moods-according-to-therapist-2019-10?utm_content=buffera43aa&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer-insider-main#4-validate-your-own-emotions-4" target="_blank">Business Insider</a>.</p><p> </p><p> </p>