Znakovi da ste vrlo emotivni iako toga možda niste svjesni

Vrlo osjećajni ljudi sve oko sebe proživljavaju intenzivnije pa nerijetko prilagode svoje ponašanje tome, što drugim ljudima može izgledati čudno, a ponekad i sebično jer ne razumiju

<h2>Uživate biti sami, ali ne uvijek</h2><p>To vrijeme dobro vam dođe za punjenje životnih baterija i ne radite to isključivo jer volite izbjegavati ljude. Vrlo dobro znate trebali vam neko vrijeme samoće i tome se prepuštate imate li priliku za to. Ako se dogodi da nikako ne dobivate priliku opustiti se, jer, na primjer, ne živite sami, a ukućani nemaju razumijevanja, tad vam razina energije može toliko pasti da jedva obavljate svakodnevne obveze.</p><h2>Drugi misle da ste čudni</h2><p>To je zato što živimo u tzv. macho kulturi gdje svi pokušavaju djelovati jako i dominantno, i zato je teško pokazati svoju osjećajnu stranu, posebno ako ste muškarac. Pokazivanje osjećaja sve više se doživljava kao mana, a ne vrlina, ali treba biti jači od toga i ponašati se prirodno.</p><p>Postoje ljudi koji će to cijeniti, a oni ostali ionako nisu bitni, pa tako nije važno ni njihovo mišljenje, jer pokazivanje osjećaja nikako nije karakteristika slabića. </p><h2>Svima ste rame za plakanje</h2><p>U vašem društvu ljudi se više opuste nego s drugima i često vam dolaze sa svojim problemima jer im djelujete kao netko tko ih zaista sluša i suosjeća s njima. Oni se nakon toga osjećaju bolje, a vama zatreba doza samoće kako bi se napunili pozitivnom energijom.</p><p>Ponekad bi ljudima koji vas konstantno iscrpljuju svojim problemima trebali reći - ne! Naime, pojedinci će stalno dolaziti sa svojim problemima da bi im bilo bolje, iako je vama nakon toga lošije, ali nikad neće ispričati ništa pozitivno niti će biti spremni kvalitetno saslušati vas.</p><h2>Lako postajete preplavljeni osjećajima</h2><p>Ljudi koji su povučeni dijele istu ovu osobinu s vrlo osjećajnim ljudima. Velika količina ljudi brzo crpi energiju iz vas i znate izbjegavati mjesta na kojima je previše ljudi, iako niste tip koji bježi od ljudi, baš naprotiv volite se družiti, ali s ljudima koji pozitivno djeluju na vas.</p><p>Nakratko se dobro osjećate među puno ljudi, možda sat, dva, primjerice, na nekom koncertu, u klubu, nečijem rođendanu, šoping centru itd., a potom naglo osjetite kao da je netko iscijedio energiju iz vas i poželite se maknuti u osamu. Vi osjećate energije drugih ljudi i, ako među njima ima puno negativne, osjetit ćete potrebu da odete vrlo brzo.</p><h2>Nasilje vas uznemirava</h2><p>Po prirodi ste nenasilni i bilo kakav oblik nasilja ne podnosite jer vas to duboko pogađa, iako se možda događa nekome koga nikad niste upoznali. Ne možete podnijeti niti verbalno ni fizičko nasilje neovisno u kojem obliku ga doživljavate, je li to u pravom životu, na televiziji, radiju, novinama, u video igricama, itd.</p><p>Nasilje vas duboko pogađa, uznemiruje i izvlači pozitivnu energiju iz vas. Čak i ako gledate nešto nasilno na filmu, suosjećat ćete kao da se radi o stvarnom događaju. Nerijetko će vas preplaviti misli kako postoje ljudi koji upravo sad negdje u svijetu proživljavaju takve strahote. </p><h2>Pogađa vas tuđa patnja</h2><p>Neovisno radi li se o poznatom ili nepoznatom čovjeku ili životinji, na njihovu patnju jednostavno ne možete biti ravnodušni i praviti se da ju ne vidite. Možete li iako reagirati ili pomoći, napravit ćete to. Vi uvijek razmišljate na način "kako bi se ja osjećao u toj situaciji". Iz tog razloga pazite da ne povrijedite nekoga i pokušavate se ponašati prema drugima onako kako bi željeli da se ponašaju prema vama.</p><h2>Intenzivno uživate svim osjetilima</h2><p>Vi intenzivno uživate u prizorima, zvukovima, okusima, mirisima, dodiru na koži itd. Prošećete li šumom preplavit će vas u isto vrijeme osjećaj zadovoljstva zbog šuškanja lišća, mirisa mahovine, ptičjeg pjeva, mira koji tamo vlada, bijega od svakodnevne užurbanosti grada itd.</p><p>Pomirišete li cvijet i svidi vam se miris, teško će vam biti prestati mirisati ga. Čujete li muziku koja vam se jako sviđa, u stanju ste se naježiti od zadovoljstva.</p>