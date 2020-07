Ne mijenjajte navike, mijenjajte svoje postavke na autopilotu...

Snagom volje nećemo uvijek uspjeti promijeniti neku naviku. Umjesto silom, svoje postavke promijenite na prirodniji način - napravite nešto što vam čini dobro jedan dan, pa ćete to možda nastaviti raditi i dalje...

<p>Pandemijska kriza nas je dovela do jačanja opsesije našim navikama, rasporedom, ritualima i rutinom, jer smo zaključili da su ključni za očuvanje zdravlja u ovim neizvjesnim vremenima. I neki filozofi i psiholozi tvrde da smo robovi svojih navika, i da jedino što znamo je slijepo ponavljati ono što smo davno prije usvojili, dan za danom. </p><p>No kada se malo prokopa po njima, često dolazimo do spoznaje da, možda nikad nismo u potpunosti uspjeli eliminirati neku lošu naviku ili ugraditi dobru, svjesno. Moguće je i da se vi lako prepoznate u ovim rečenicama. </p><p>Istraživanja su pokazala da je moguće promijeniti i dobre i loše navike (odnosno usvojiti nove, bolje za nas) u svega nekoliko tjedana, odnosno za oko 40 dana. No isto tako, za to treba imati poticaj od drugih. Možemo li nešto poput četkanja zubiju, koje smo usvojili još u djetinjstvu svrstati pod "naviku"? Je li priprema doručka također "navika" ili je samo vrijeme pravo vrijeme za - obrok? Jer ste, primjerice, gladni...</p><p>Kroz život i tako plovimo na autopilotu, stoga se razumnim čini, ako želite promijeniti sebe, smisleno se pozabaviti postavkama autopilota i promijeniti ih, a ne samo se oslanjati na snagu volje, koja će vas večeras "odvesti" na trčanje, a zapravo ćete završiti na gin toniku s ekipom.</p><p>To su sve naši nesvjesni obrasci koji se formiraju godinama, da ne kažemo desetljećima, i duboko su emocionalno nabijeni te se rijetko mogu "izbrisati" s nekoliko nagrada ili promjena u vašem okruženju. Umjesto toga trebamo se usredotočiti na ono što možemo kontrolirati. Ali skloni smo zaboraviti da je puno toga što ne možemo kontrolirati - u nama.</p><h2>Učinite to "samo danas", pa vidite kako se osjećate...</h2><p>Jedini način na koji pozitivne navike i rutine zaista djeluju i možemo ih u potpunosti usvojiti je odustajanje od pokušaja da se nešto na silu promijeni. Na ovaj način vrlo ćete lako odustati od svega zbog nakupljene frustracije.</p><p>Drugi korak, koji vodi uspjehu, nastupa onda kada um shvati da nema više naredbi i da čuje "mirniji glas" koji sugerira da biste se mogli osjećati dobro, ako danas učinite "pravu stvar". I tu pravu stvar ne morate raditi "svaki dan u 8 ujutro" ili "svaki dan do kraja života", već - samo danas. </p><p>Onda, ako budete osjetili navalu sreće i dobre energije, učinit ćete to i sutradan. A ako ste zaista sretni, odjednom ćete shvatiti, tri tjedna kasnije, da to radite prilično svakodnevno. Navika se uglavila, ne kroz neku naglu promjenu, već samo time što "sljedeći puta napravimo jednu pravu stvar".</p>