'Ne mogu ni vježbati u teretani koliko mi se dečkiju upucava, treba mi tjelohranitelj...'

Monica Huldt (37) iza Arizone u SAD-u kaže da ide u teretanu najmanje pet puta tjedno, a da joj se tijekom vježbanja muškarci stalno upucavaju. Manekenka koja kaže da je 'tako zgodna' da joj se muškarci ne prestaju upucavati u teretani, sada razmišlja o tjelohranitelju.

Iako Poljakinja, koja ima 318 tisuća pratitelja na Instagramu, smatra da je pažnja laskava, dosta joj je ometanja tijekom vježbanja. Teretana je također njezin siguran prostor jer je u prošlosti doživjela seksualno uznemiravanje, a ta vrsta pažnje joj stvara nelagodu.

Sada Monica planira unajmiti tjelohranitelja koji će stajati uz nju dok trenira, kako bi napokon imala mira.

- Vježbanje i treninzi u teretani su mi jako važni ne samo zbog fizičkog zdravlja, već i zbog mentalne dobrobiti - rekla je. Svaki put kad je tamo joj se barem jedan muškarac upucava, a vježba barem pet puta tjedno, dodaje.

- To me je počelo iscrpljivati - kaže.

- Jednom sam nešto tražila na telefonu i prišao mi je stariji muškarac i rekao: 'Prestani mi slati poruke, nisam ponio telefon'. Odgovorila sam da mu ne šaljem poruke, a on me onda pitao želim li to - ispričala je za Daily Star.

- Dobro se osjećam kad znam da me smatraju privlačnom jer tijekom odrastanja nisam baš imala samopouzdanja. Ali većinu vremena samo želim da me se ostavi na miru, da uđem u teretanu, odradim svoj trening i fotkanje i odem doma - rekla je.

- Spremna sam platiti 21 tisuću kuna (3000 dolara) mjesečno nekome tko će dobro odraditi posao i uplašiti takve muškarce - objasnila je i dodala da sve što potencijalni tjelohranitelj mora napraviti za taj novac je doći s njom u teretanu i biti tamo dok ona odradi treninig i snimi nekoliko fotografija.

Neželjena pažnja u teretani podsjeća manekenku na nekoliko strašnih susreta koji su umalo završili za nju kobno.

- Uhodio me muškarac koji je nekako došao do mog broja. Slao mi je poruke pretvarajući se da je netko drugi, poput žene koja mi je radila trepavice, fotografa, pa čak i doktora - ispričala je.

- Bilo je super jezivo i morala sam blokirati sve brojeve s kojih mi je slao poruke - dodaje.

Drugom prilikom, muškarac ju je pokušao zgrabiti za noge dok je trčala uza stube na željezničkoj stanici.

- Pokušao me odvući u uličicu. Na sreću ljudi su došli i on je pobjegao, ali bilo je tako strašno - rekla je i dodala da se svaki put naježi kad pomisli na to što se moglo dogoditi.

No, nažalost za obožavatelje, Monica je samoproglašena 'tradicionalna supruga' koja je sretno udana za supruga Johna.

