Ne podnosite povrće? Znanost tvrdi da su za to krivi geni...

Nezdrav izbor hrane nije uvijek stvar volje, objašnjava Giles Yeo, profesor molekularne neuroendokrinologije u Cambridgeu i vodeći svjetski stručnjak za pretilost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Recepti vrsne slastičarke Ivane Bradarić: Povrće u desertima je nova dimenzija okusa! | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Velik dio okusa hrane se usvaja, pojašnjava, navodeći razliku između njega i supruge. Škrobni ugljikohidrati čine više od 50% kalorija konzumiranih diljem svijeta. Njegova supruga, koja je bijelog sjevernoeuropskog podrijetla, voli ih u obliku kruha. On, pak, koji je kineskog podrijetla ne treba kruh, ali teško da će izostaviti rižu ili rezance. Dakle, ljubav prema ugljikohidratima je univerzalna, ali 'ukusi' za njihove različite oblike kulturno su ugrađeni od rane dobi.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Geni za intoleranciju

Međutim, mnogo toga što i kako jedemo nije stečeno. To je ugrađeno u naše gene. Postoje dobro poznati geni povezani s intolerancijom na hranu kod različitih etničkih skupina. Primjerice, Azijati imaju daleko nižu toleranciju na alkohol od bijelaca.

- To je zbog genetske varijante gena za alkohol dehidrogenazu 1C (ADH1C). Svi nosimo dvije kopije gena. Međutim, ja nosim jednu kopiju varijacije koja rezultira različitim brzinama metaboliziranja alkohola - pojasnio je prof. Yeo i dodao kako je također intolerantan na laktozu, poput mnogih Kineza, jer nema mutaciju u genu za laktazu (LCT) koju nose mnogi bijelci.

Geni za masnoće

Manje je poznato da postoje geni koji utječu na okus za određene vrste hrane. Jedan od ključnih gena koji igra ulogu u kontroli unosa hrane je receptor melanokortina 4 (MC4R). On čini dio kruga u našem mozgu koji osjeća koliko masti nosimo u tijelu.

- Moje istraživanje otkrilo je da oko 0,3% stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva, potencijalno do 200.000 ljudi, nosi mutacije u MC4R, što ih u dobi od 18 godina čini u prosjeku 18 kg težima od nekoga bez mutacije MC4R. Od tih 18 kg, 15 kg je masnoća. Zašto? Zato što ljudi s mutacijama u MC4R imaju mozak koji je manje osjetljiv na količinu masti u tijelu. Njihov mozak misli da nosi manje masti nego što zapravo jest. Kao rezultat toga, jedu više i na kraju postanu teži - kaže prof. Yeo.

Ispostavilo se da su ljudi s defektnim MC4R-om preferirali hranu s većim udjelom masti, ali su imali smanjenu sklonost prema slatkoj hrani.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zbog čega mrzite zeleno povrće?

A što je s okusom ili odbojnošću prema određenim vrstama hrane? Prokulice na primjer? Samo oko 50% ljudi, poznatih kao "supertasteri", nose varijaciju gena TAS2R38 koja im omogućuje da osjete gorčinu. Sposobnost da osjetite tu gorčinu ne znači automatski da mrzite svo povrće, ali svakako utječe na osjećaj okusa koji dobivate jedući kupusnjače, primjerice prokulice.

Tu je i reakcija različitih ljudi na korijander. Mnogi ga smatraju ga ukusnim, no nekima je nepodnošljiv - uključujući i poznatu kuharicu Juliu Child. Ova odbojnost može, naravno, jednostavno odražavati preferencije. Međutim, za one među vama koji su fobični prema korijanderu, za koje biljka ima jak okus sapuna, to je doista genetski uvjetovano.

Neki ljudi imaju genetsku varijaciju u genu olfaktornog receptora OR6A2, što im omogućuje da snažno percipiraju aldehide u listovima korijandera, koji su izvor okusa sapuna. Prevalencija ove genetske varijacije geografski se razlikuje. Regije u kojima je korijander popularniji, poput Srednje Amerike i Indije, bilježe manje ljudi koji nose ovu "sapunastu" varijaciju.



