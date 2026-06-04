Ne skidamo sat s ruke niti noću

Pametni satovi, fitness narukvice i aplikacije za praćenje zdravlja posljednjih su godina postali sastavni dio svakodnevice milijuna ljudi. Dok nam tehnologija omogućuje da pratimo broj koraka, kvalitetu sna, razinu stresa i otkucaje srca gotovo u stvarnom vremenu, sve se češće postavlja pitanje - pomaže li nam to zaista ili nas pretvara u opsesivne promatrače vlastitog tijela?

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Kako piše Business Insider, globalna industrija nosivih uređaja za praćenje zdravlja vrijedila je gotovo 100 milijardi dolara tijekom 2025. godine, a očekuje se da će njezina vrijednost do 2033. premašiti 230 milijardi dolara. Istovremeno, sve više ljudi koristi i dodatne zdravstvene usluge poput genetskih testiranja, detaljnih analiza krvi te preventivnih pregleda cijelog tijela. No stručnjaci upozoravaju da obilje podataka ne znači nužno i bolje zdravlje.

Business Insider prenosi iskustvo 29-godišnje Katie Anne Hayes koja je počela koristiti Garminov sat kako bi pratila posljedice dugotrajnog covida. Posebno se oslanjala na funkciju koja procjenjuje razinu energije tijekom dana. Međutim, ono što je započelo kao alat za bolje razumijevanje vlastitog organizma postupno je postalo izvor stresa. Svako jutro provjeravala je rezultate sna i razinu energije, a lošiji podaci često su joj unaprijed kvarili raspoloženje. Stručnjaci tvrde da takvi slučajevi nisu rijetkost. Dr. Sandeep Kishore sa Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu upozorava da ljudi sve češće prestaju slušati vlastito tijelo i umjesto toga traže odgovore u aplikacijama i algoritmima.

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- Prestanete se pitati kako se doista osjećate i počnete se pitati što kaže aplikacija - upozorio je Kishore za Business Insider.

Posebna pažnja posljednjih godina usmjerena je na praćenje sna. Iako su uređaji postali znatno precizniji nego prije desetak godina, stručnjaci upozoravaju da podaci nisu savršeni i da ih treba promatrati kao okvirne pokazatelje, a ne kao medicinsku dijagnozu. Psihologinja Kelly Baron, koja se bavi poremećajima spavanja, upozorava da pretjerana usmjerenost na rezultate može dovesti do suprotnog učinka. Zajedno s kolegama čak je skovala termin "ortosomnija", kojim se opisuje stanje u kojem opsjednutost savršenim rezultatima sna zapravo uzrokuje nesanicu i dodatnu tjeskobu.