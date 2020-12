Nakon elementarne nepogode kao što je potres, iznimno je važno riješiti nelagodu, brige i strah koji vjerojatno osjećamo, no te osjećaje ne treba potiskivati, niti gurati od sebe. Treba si priznati kako se osjećamo shvatiti da je to u ovoj neizvjesnoj situaciji normalno, te prihvatiti svoje osjećaje, što može doprinijeti da krenete naprijed.

- Tijekom prirodne katastrofe, naša tijela imaju prirodni, automatski fiziološki odgovor u okviru kojeg se odmah pripremaju za borbu ili bijeg, a u nekim slučajevima strah nas može i paralizirati, kaže Sutton Burke, klinički direktor i psihoterapeut iz američke tvrtke Infinite Mindcare, koja je početkom veljače 2020. godine savjetima pomagala stanovnicima kajmanskog otočja nakon razornog .potresa od 7,7 Richtera, prenosi Cayman Compass.

- Nagli porast hormona oslobađa se u našem mozgu, zbog čega osjećamo pojačan puls, počinjemo disati plitko i brzo, šire nam se zjenice, počinjemo drhtati. Kod nekih ljudi može se dogoditi da se počnu osjećati smušeno. To su prve fizičke reakcije - kaže Burke . Dodaje kako svi tu situaciju podnose drugačije, te ne postoji neka reakcija za koju bi se moglo reći da je ispravna, ili pogrešna. No, ljudi koji imaju više problema s mentalnim zdravljem inače u ovoj situaciji mogli bi trebati ozbiljniju podršku i vrlo je važno prepoznati to i uputiti ih da potraže pomoć, kaže.

Čak i ako nema velike fizičke štete, ljudima može trebati vremena da obrade osjećaje i nauče se nositi s njima, a jedan od prvih koraka da uspostavimo kontrolu nad time je to da se što prije bude moguće vratimo svojoj svakodnevnoj rutini.

Dakle, pokušajte se vratiti pravilnoj prebrani, tome da pijete dovoljno vode i pokušate se naspavati. Povežite se s članovima obitelji i prijateljima da biste provjerili jesu li dobro i podijelili osjećaje, što može pomoći da se umirite.

Razgovarajte s djecom o tome što se dogodilo i o tome kako se u takvim situacijama treba ponašati.

U razgovoru s bližnjima pokušajte se koncentrirati na nešto pozitivno u kaosu koji se dogodio te na stvari na kojima možete biti zahvalni. Cijenite to što ste iz svega izašli živi i zdravi i to što ste vjerojatno doživjeli da se puno ljudi javi, raspitujući se kako ste i treba li vam kakva pomoć. To je uvijek ono najvrjednije što ćete imati, stvari nisu važne.

Počnite disati duboko i tako da vam to donese mir. Korisno je nekoliko puta tijekom dana zastati i baš se koncentrirati na pravilno disanje. Ne trebaju vam nikakva posebna znanja: Uzmite si barem dvije do tri minute, pa se samo usredotočite na mirno i duboko disanje.

Čim to bude moguće, okrenite se svakodnevnim obavezama koje trebate obaviti i nastojte se koncentrirati na njih. Ako vas strah i tjeskoba prekinu, dopustite si to, no čim bude moguće okrenite se obavezama i planovima za ono što morate obaviti ili odraditi u skorijoj budućnosti.

- Slažem se posebno s ovim posljednjim savjetom. Naime, i sama sam jako preplašena, no pomaže mi to što sam se okrenula svakodnevnom životu i koncentrirala na stvari koje mogu odraditi. Imam dugačku kuhinju i jutros sam ju tako izribala da sada uživam - komentira pomalo u šali psihologinja dr. Mirjana Krizmanić. Dodaje kako takvi poslovi koji nam mogu skrenuti misli puno pomažu da nas ne zarobi razmišljanje o tome hoće li se dogoditi novi potres, kad će, tome da stalno gledamo vijesti i tresemo se na svako manje podrhtavanje tla.

- Dp nešto radim po kući ne osjećam te manje potrese, pa je i to neka korist. Naravno, može se dogoditi da vas preuzme tjeskoba i ne treba to zanemarivati. No, prepustite se tome dvije, tri minute, koliko vam treba da si priznate te osjećaje , a onda se okrenite zadacima. Ja već razmišljam o pospremanju ormara - kaže.

Dodaje kako njoj osobno puno pomaže i to što ima kućnog ljubimca, macu. a još više joj znači druženje s bliskim ljudima.

- Moj brat je jutros već navratio kratko kod mene, pa smo malo porazgovarali i to uopće ne o potresu, i to mi je također pomoglo da skrenem misli - dodaje.

Ljudi su različiti i svako ponašanje koje vam na neki način pomaže je u redu, kaže još jedan od naših sugovornika. Netko će sve proživjeti duboko emocionalno, netko drugi racionačizira, nekom će pomoći to da se šali, dok će se netko samo trebati isplakati nakon što prvoptni stres prođe. Sve su to dobri načini za nišenje sa stresom, važno je jedino da se nakon toga usmjerite na razmišljanje o vlastitim resursima i na ono što možete kontrolirati u ovom trenutku, dodaje.

Ukratko, razmišljanje i strahovanje od toga hoće li se uskoro dogoditi novi potres nikako vam ne pomaže, jer je riječ o nepredvidljivoj elementarnoj nepogodi Takav pristup samo će vas blokirati. S druge strane, ako se koncentrirate na ono što možete kontrolirati: to će pomoći da ostanete smireniji, kaže.