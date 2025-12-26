Obavijesti

Ne traje vječno: Bacite maslac ako primijetite ovo na njemu

Piše 24sata,
Foto: Natalie Behn/Unsplash

Maslac se kvari sporije od većine mliječnih proizvoda zahvaljujući visokom udjelu masti, oko 80 posto, i niskom udjelu vode, oko 16 posto

Maslac je, uz brašno i šećer, jedan od onih nezamjenjivih sastojaka bez kojih je teško zamisliti kuhinju. Mažete ga na kruh, topite preko savršeno pečenog fileta ili umiješate u domaće tijesto, pa iskusni kuhari uvijek imaju barem nekoliko paketića pri ruci – jer ništa ne kvari raspoloženje poput paničnog odlaska u trgovinu usred kuhanja. Ipak, maslac ne traje vječno, a način na koji ga čuvate presudan je za to koliko će ostati svjež.

maslac
Foto: Margaret Jaszowska/Unsplash

Maslac se kvari sporije od većine mliječnih proizvoda zahvaljujući visokom udjelu masti, oko 80 posto, i niskom udjelu vode, oko 16 posto. Slani maslac pritom ima dodatnu zaštitu jer sol djeluje kao prirodni konzervans i usporava kvarenje. No bez obzira na to, s vremenom će se pokvariti, a brzina tog procesa ovisi o mjestu pohrane.

Na sobnoj temperaturi pravilno pohranjen slani maslac može izdržati nekoliko dana, pa čak i do tjedan dana. Važno je držati ga u zatvorenoj posudi za maslac kako bi bio zaštićen od svjetla i zraka, koji ubrzavaju oksidaciju masti i dovode do užeglosti.

Treba ga držati podalje od izvora topline i izravnog sunca. Neslani, pjenasti i nepasterizirani maslac uvijek je bolje čuvati u hladnjaku.

U hladnjaku maslac traje znatno dulje: neslani oko tri mjeseca, a slani i do pet mjeseci. Nakon tog razdoblja može doći do promjena u okusu jer maslac lako upija mirise i arome drugih namirnica.

Zato ga je preporučljivo spremati u hermetički zatvorenu posudu ili dobro zamotan, dalje od hrane jakog mirisa, i po mogućnosti u hladnijem dijelu hladnjaka, a ne u vratima.

Dish of butter curls with crispy golden toast
Foto: stockcreations

Zamrzavanje dodatno produžuje trajnost. Neslani maslac u zamrzivaču može stajati oko pet mjeseci, a slani i do devet. Treba ga zamrznuti u nepropusnoj ambalaži, poput vrećice sa zatvaračem, i to prije isteka roka uporabe.

Odmrzavanje je najbolje obaviti polako, preko noći u hladnjaku, a odmrznuti maslac treba potrošiti unutar mjesec dana. Ipak, treba imati na umu da maslac koji je mjesecima bio zamrznut nikada neće imati sasvim isti svježi okus kao netom kupljeni.

Postoji nekoliko jasnih znakova da je maslac loš. Vizualno se to očituje promjenom boje – od svjetložute prema tamnijoj žutoj, smeđoj ili čak ružičastoj. Tekstura može postati zrnasta, pretjerano ljepljiva ili sluzava.

Miris je često presudan: kiseli, ustajali ili neugodno „znojni“ tonovi jasan su signal da je maslac prešao svoj vrhunac. Okus užeglog maslaca bit će kiseo, gorak ili metalan, a čak i suptilna promjena može pokvariti cijeli recept, piše msn.

Iako konzumacija pokvarenog maslaca najčešće ne dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, može izazvati želučane tegobe poput mučnine. Zato je u slučaju i najmanje sumnje uvijek pametnije baciti maslac nego riskirati.

