Ne zaboravite piti vodu jer ljeti prijeti upala mjehura i nesvijest

Za trudnice je ljeti izuzetno važno da piju više tekućine jer je isparavanje tijela zbog povišene temperature veće i gubi se više tekućine znojenjem.

POGLEDAJTE VIDEO (kako se rashladiti tijekom vrućina):

Osim toga, zbog više temperature tijela i širenja krvnih žila izazvanih toplinom, tlak u prosjeku pada, pa je povećan rizik od nesvjestice, upozorava dr. med. Erden Radončić.

Dodaje da su žene inače sklonije zanemariti žeđ i rjeđe piju, pa se preporučuje da buduće majke na to obrate posebnu pažnju. Ljeti su moguće i češće infekcije urinarnog trakta, pa tekućina nije važna samo zbog rashlađivanja organizma i regulacije tlaka nego treba piti više kako bi se potaknulo mokrenje, a time i redovito ispiranje urinarnog trakta.

Foto: Dreamstime

- Uz to, zbog povišenih temperatura preporučuje se češće rashlađivanje tijela tuširanjem, kupanjem u moru ili bazenu, s tim da nije nužno izbjegavati kloriranu bazensku vodu. Naime, klorirana voda može izazvati iritaciju sluznice genitalnog područja, no to najčešće prolazi uz ispiranje tog područja običnom čistom vodom - napominje liječnik.

Žene često, dodaje, odmah pomisle da su “pokupile” neku infekciju i pribjegavaju liječenju Canestenom, no to najčešće nije potrebno. Naravno, ako iritacija genitalnog područja uz pranje vodom ne prođe za dan ili dva, treba pristupiti liječenju.

Od ostalih simptoma, ljeti se češće javlja oticanje nogu, no to je problem koji je uobičajen u trudnoći, pa se ne treba posebno brinuti. Vodite računa da ne stojite ili ne sjedite predugo u istom položaju, povremeno protegnite noge i podignite ih kad god možete, savjetuje.

- Trudnicama svakako preporučujem da izbjegavaju izlagati se suncu kad je ono najjače, između 10 i 17 sati, te zaštitu kremom za sunčanje sa što većim zaštitnim faktorom u preostalo vrijeme. Ako putuju, u automobilu trebaju biti vezane te voditi računa o tome da se svaka dva sata stane kako bi malo prošetale i otišle na zahod - savjetuje i dr. sc. Jasenka Grujić.

Foto: Fotolia

Dodaje da na putovanje treba ponijeti svu dokumentaciju o trudnoći. Ako je trudnoća uredna, prepreka za putovanje nema. No treba izbjegavati vožnju gliserima, osobito pri nevremenu, jer 'poskakivanje' na valovima može izazvati prijevremeni porođaj.

Treba izbjegavati fizički napor tijekom najtoplijeg dijela dana te se češće i više odmarati. No nemojte zanemariti redovito vježbanje: uz lagano plivanje, odradite uobičajene vježbe u klimatiziranom prostoru.

- Također, trudnice ljeti posebno trebaju paziti da jedu termički dobro obrađenu hranu, odnosno treba biti oprezan sa svim što se jede na plaži ili na ulici te posebno pripaziti s mliječnim proizvodima zbog moguće zaraze listeriozom - upozorava ginekologinja.