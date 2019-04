'Ne želim poslati dijete u vrtić da ju ne vrijeđaju zbog mene...'

Catherine Parr (28), iz sjevernog Londona, dijagnosticirana je paraliza lica dok je bila beba i nikada se nije oporavila.

U školi je nemilosrdno zlostavljanje uzelo svoj mah pa je Catherine bila preuplašena da izlazi iz kuće, a sada se suočava s novim iskušenjem. Ona odbija poslati svoju kćer Roseanne (3) u vrtić jer se boji da će dijete maltretirati zbog njezinog 'klaunskog lica'.

- Kada sam imala oko dvije godine, lijeva strana mog lica iznenada je pala. Isprva se mislilo da je pogođena mogućim oštećenjem živaca zbog infekcije oka. Mama me stalno vodila liječnicima, ali su joj više puta rekli da se ne brine i da će se problem riješiti sam od sebe - rekla je Catherine.

No kada je imala pet godina, mama ju je ponovno odvela liječnicima zbog početka škole i konačno joj je rečeno da bi uzrok toga mogla biti Bellova paraliza, odnosno paraliza lica.

- Liječnik je rekao da će me ponovno pregledati kada budem imala 18 godina tako da u dobi od dvije do 18 godina nisam imala specijalističku skrb. Ja sam ljuta zbog toga jer mislim da sam se mogla oporaviti da su me ranije liječili - kaže.

U tom periodu, stanje bi joj se polako poboljšalo, ali svaki put kada je bila u stresnom razdoblju, paraliza bi se pogoršala.

- Tako sam nastavila sve do svoje 23. godine kada sam se probudila vrišteći. Jedna strana lica me neopisivo boljela i nisam je mogla pomaknuti. Gledala sam se u ogledalo i jecala u suzama - prisjeća se Catherine.

Foto: 24sata/24sata

U bolnici su liječnici potvrdili da ima povratnu i tešku Bellovu paralizu. Catherine je dobila steroide i posjetio ju je neurolog koji joj je obavio MRI - duboko skeniranje mozga.

- No imala sam više od 18 godina pa, nažalost, nije bilo mnogo toga što bi mogli učiniti. Sve je to dosta utjecalo na mene. Mislim da je moja Bellova paraliza mogla biti izliječena da se rješavala dok sam bila mlađa. S obzirom da nikada nisam zalijepila oko ili koristila kapi za oči - tretmane koji su se koristili kod djece - moj vid je patio - tvrdi Catherine.

Kada su joj izrasli zubi, brzo su ispali jer se hrana nakupljala pa je količina plaka od koje je patila brzo 'eksplodirala'. Sada nosi protezu, ali ju stavlja samo za obiteljske događaje.

- Cijeli su me život zlostavljali što nikada nije pozitivno utjecalo na moje samopouzdanje.. Osnovna škola nije bila laka, ali kada sam upisala školu za djevojčice, stvari su postale gore. Sjećam se da su u početku djevojke vježbale svoje vještine šminkanja na meni. Mogu li mi izravnati lice? Popraviti me? Učiniti me lijepom i normalnom? Ali kada su shvatile da ne mogu, počele su me maltretirati i zvati me 'klimava' ili 'klaun' i drugim ružnim imenima - prisjeća se.

Foto: 24sata/24sata

Catherine je počela prezirati samu sebe, tješiti se hranom i 'napuhala se' na više od 165 kilograma. Bila je toliko nesretna, ali nije marila.

- Mislim da sada više marim jer gledam sebe kroz oči svoje kćeri. Moja trogodišnja kćer Roseanne trebala bi ići u vrtić, ali ne ide, uglavnom zbog mene. Jako se brinem kako će se svijet ponašati prema mojoj kćeri zbog mene. Prije sam preklinjala svog partnera da se brine oko svega toga - školskih treninga, roditeljskih sastanaka, predstava i sportskim danima. No on mi je istaknuo koliko bi to bilo neodrživo i koliki je rizik da joj time ograničim život. Osjećala bi da me ne zanima njezino školovanje, ne bi se htjela otvoriti svojim prijateljima ili životu koji gradi - navodi Catherine.

Kada bi išla tim putem, Catherine bi mogla doći do te mjere da joj zabrani da dovodi prijatelje kući. U osnovi, to bi bilo 13 godina ograničenja, nastala bi napetost koju majka, kćer ili čak par ne bi mogao podnijeti bez posljedica.

- Tako da znam da se moram suočiti s tim, ali postoji i drugi problem - maltretiranje s kojim bi se mogla suočiti zbog mene. Pitanja koja će joj se neizbježno postaviti. To je razlog zbog kojeg sam sada, više nego ikada, spremna otići na bilo kakvu operaciju lica. Samo da se ona ne mora suočiti sa životom ispunjenim zlostavljanjem, diskriminacijom i uznemiravanjem, kakav ja imam - objašnjava.

Ona je prisilila samu sebe da se uputi apsolutno svugdje, jer smatra, da ako se može ispravno nasmiješiti ili barem polu-nasmiješiti do trenutka kada njezina kćer navrši pet godina, ona neće imati problema s nasilnicima u školi zbog svoje majke.

Foto: 24sata/24sata

- Imam tri godine da provedem svaku uputnicu, pregled i operaciju. Nedavno sam se prvi put otišla na drugi pregled kod neurologa gdje sam razgovarala o svojim mogućnostima. Rečeno mi je da moje stanje nije pogodno za Botox i da će me uputiti na plastičnu kirurgiju. Gorko-slatko iznenađenje jer su mi rekli da estetska kirurgija nije moguća opcija - kaže Catherine i dodaje kako je danas Bellova paraliza bolja nego ikad ali da zna da bi se njezino stanje moglo još više pogoršati.

Jedino što želi je da njezina kćer bude sretna, piše The Sun.

Što je Bellova paraliza?

Bellova paraliza je najčešći uzrok paralize lica, ali je još uvijek rijetka i pogađa jednog od pet tisuća ljudi godišnje. Stanje uzrokuje privremenu slabost mišića ili paralizu jedne strane lica, a javlja se kada se živac koji kontrolira mišiće lica upali ili stisne.

Iako nije poznato što uzorkuje ovu upalu, smatra se da krivci mogu biti herpes ili drugi virus, poput sifilisa ili Epstein-Barrov virus. Ljudi s dijabetesom i HIV-om imaju veći rizik od razvoja Bellove paralize.

Simptomi bolesti variraju od pojedinca do pojedinca, ali se brzo razvijaju i dostižu svoj vrhunac u roku od 48 sati. Neki od simptoma mogu biti:

poteškoća pri zatvaranju kapka jednog oka ili pad usta s jedne strane

iritacija jednog oka, poput suhoće ili povećane proizvodnje suza

bol u uhu ili bol ispod uha na zahvaćenoj strani lica

promjena osjeta okusa

povećana osjetljivost na zvuk jednog uha

slinjenje na jednoj strani usta

bol u području češljusti

glavobolja

zvonjenje u jednom ili oba uha

vrtoglavica

