<p>- Kako si ovo pronašla? - pitala je 32-godišnja Kineskinja Chen Rui svoju organizatoricu garderobe jer je potpuno zaboravila na novu Burberry jaknu koju je tim 'otkrio' u njezinoj velikoj garderobi, tijekom spremanja i reorganizacije.</p><p>Naime, Kineskinje su među najvećim klijentima luksuznih brendova te su se neko vrijeme prebacile na online kupovanje, pa masa njih i dalje gomila stvari.</p><p>Trećina kupaca svjetskih luksuznih brendova, od Chanela do Louis Vuittona, su Kinezi, objavila je kompanija McKinsey, piše <a href="https://news.yahoo.com/chinas-luxury-shoppers-call-tidy-040824078.html">Yahoo</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zanimljiv život Karla Lagerfelda</strong></p><p>U početku je njezin ormar, ističe Chen Rui, bio česta tema razmirica sa suprugom, no ona svoje Louis Vuitton, Chanel, Prada i Gucci stvari smatra - vlastitom djecom.</p><p>- Nikada ne napuštam niti jedno od svoje 'djece', samo dodajem nove - otkila je bivša učiteljica i dodala da nema restrikcija kad je poklanjanje sebi u pitanju.</p><p>Kako bi organizirala svoj ormare i walk-in garderobu te uopće dobila uvid što sve posjeduje, pozvala je tim od četvero ljudi, koji su joj sredili stvari.</p><p>Tim vodi Yu Ziqin, koja je završila školu za organizaciju domova Liucundao, gdje se uči slaganju i uvođenju reda u kuće i stanove. Njihove usluge koriste bogati Kinezi koji imaju previše stvari te konstantno kupuju nove.</p><p>Osnivačica škole Liucundao je Bian Lichun te ističe kako je danas na tržištu čak 3000 ljudi koji uspješno obavljaju ovaj posao.</p><p>Njihove su usluge sve traženije: Biznis spremanja ormara je tamo toliko unosan da tamošnji mediji prognoziraju kako bi godišnje mogli okrenuti i do oko 100 milijardi dolara.</p><p>Pandemija je samo pogodovala biznisu, pošto su ljudi ostajali kod kuće i kupovali online. Ubrzo su shvatili da imaju gomile i gomile odjeće i modnih dodataka te poželjeli srediti ormare kako bi bilo mjesta za nove stvari.</p><p>- Potražnja za našim uslugama pospremanja i organizacije narasla je u pandemiji za čak oko 400% - komentirala je Lichun.</p><p>Za proces koji traje po nekoliko dana, klijenti plaćaju oko 13.000 kuna naviše.</p><p>Lichun ističe da su ljudi prvo mislili da su oni čistači, no sada klijenti imaju veliko poštovanje prema organizatorima garderobe, kad vide kako unose reda u ormare.</p><p>- Znamo sve o našim klijentima, čak i koliko pari gaća imaju. No, vjeruju nam, mi im olakšavamo život - zaključuje Lichun.</p>