Sada, iako je dosada možda najgora stvar na svijetu, je li to opasno po život? Dosada može povećati rizik od depresije ili dovesti do problema sa srcem. Ako se svakodnevno nalazite u monotonim situacijama, to vam može prouzročiti neke probleme.

Učinci dosade imaju puno veze s vašim tehnikama suočavanja. Dakle, ne možete poludjeti od dosade, ali trebali biste pronaći načine kako zaokupiti svoj um tijekom dosadnog zadatka, bilo da se radi o pjevanju, tapkanju nožnim prstima i slično.

Imajući sve ovo na umu, kako možete sami izliječiti dosadu kod kuće? Postoji puno hobija i pozitivnih aktivnosti koje možete raditi da biste 'ubili' dosadu.

Ovaj popis uključuje neke zanimljive stvari s kojima se možete zabaviti kad vam je dosadno.

1. Poboljšajte svoje kuharske vještine

Bez obzira jeste li početnik u kuhanju ili kuhate od malena, uvijek ima mjesta za napredak. Zamijenite svoju dosadu ukusnim receptima i poslasticama - dovoljno je samo malo vježbe.

Za početnike razmislite o učenju jednostavnog umaka. Za one koji su malo bolje upoznati s kuhinjom, izazovite se! Jedno je sigurno: nakon kuhanja možda ćete se malo oznojiti, ali sigurno vam više neće biti dosadno.

2. Pronađite savršenu knjigu, podcast, emisiju ili film

Web stranice poput Goodreadsa, Netflixa i YouTubea imaju algoritme koji prate vašu povijest pretraživanja i pokušavaju vas povezati s medijima u kojima biste mogli uživati. Međutim, oni vas možda neće uvijek zanimati.

Čitajući recenzije, razgovarajući s prijateljima i obitelji i pregledavajući sažetke i raznorazne najave, možete se informirati što ćete sljedeće od ovih stvari raditi ili gledati.

Ponekad je najbolje pokušati nešto sasvim drugo da biste utvrdili što stvarno volite.

3. Koristite društvene medije za stjecanje prijatelja

Usredotočite se na svoju blisku grupu prijatelja na društvenim mrežama.

Iako se možete povezati s raznim grupama prijatelja i biti u toku s događajima i stvarima, vaš glavni način komunikacije na stranicama društvenih medija - Snapchat, Facebook i Twitter - može i treba biti s malom skupinom ljudi, oko 20-ak.

Koristite ovu tehnologiju za produbljivanje postojećih odnosa.

4. Napišite pismo strancu

Da biste to učinili, možete pronaći prijatelja na društvenim mrežama ili jednostavno ostavite pismo negdje da ga pronađe stranac.

Možda se želite suzdržati od potpisivanja pisma pravim ili punim imenom, ali to je vaša odluka.

Bilo da pišete ljubavno pismo vašoj simpatiji, pismo prolazniku ili ljutitu poruku koja podsjeća nekoga da njegovi postupci utječu na druge, važno je ono što kažete u svom pismu. Možete napraviti veliku promjenu u životu stranca.

5. Naučite nešto novo

Opće je pravilo da, da biste naučili nešto novo, morate to ubaciti u dio vaše svakodnevne rutine. Odvojite svaki dan oko 15 minuta i posvetite ga učenju nove vještine ili predmeta.

6. Naučite 'razgovarati' s ljubimcem

Iako psi i mačke možda ne razumiju naš jezik, mogu prepoznati tonove te pozitivne i negativne asocijacije riječi. Mazite ih i nagrađujte na isti način na koji biste to učinili da su učinili nešto dobro (tj. Ponašali se primjereno).

Na primjer, možete svom ljubimcu priuštiti poslasticu, tapšati ga po glavi i igrati se s njim.

Ako je vaš ljubimac ozlijeđen ili uplašen, poštujte njegov prostor i pričekajte da vam se približi. Uvijek imajte na umu da vaš ljubimac može prepoznati vaše osjećaje i da će na njih reagirati.

Postoje i druge stvari koje možete učiniti sa svojim kućnim ljubimcem, možete otići na planiranje, vožnju biciklom, dugu šetnju i slično.

7. Precizirajte svoje socijalne vještine

Prestanite se ispričavati zbog svega, nemojte se etiketirati i sljedeći put kad se nađete u neugodnoj situaciji kontrolirajte se i budite razumni. Poboljšajte svoje socijalne vještine pomoću razno raznih videa kojih je pregršt na YouTubeu.

8. Postanite minimalist

Trebate ukloniti nered i voditi brigu o sebi i ljubavi prema sebi. Budite minimalisti sa svojim vremenom i svojim prostorom, piše Your Tango.