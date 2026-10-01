Nekad se liječila od leukemije i željno iščekivala Crvene nosove, a danas pomaže drugoj djeci

Emilija Banoci imala je samo osam godina kad se liječila od leukemije. Godinu dana provela je u bolnici, a među najljepšim uspomenama ostali su joj dolasci Crvenih nosova, koje je nestrpljivo čekala gledajući kroz prozorčić bolničke sobe. Danas privodi kraju studij i uskoro će postati odgojiteljica, a priča s Crvenim nosovima i dalje traje. Kao studentica radila je s njima i prošla gotovo cijelu Hrvatsku, a danas je i Smjehonoša - redovita donatorica koja pomaže da klaunovi nastave donositi osmijehe djeci u bolnicama.

Program Smjehonoše Crvenih nosova obilježava deset godina postojanja. Iza njega su ljudi koji svojim redovitim mjesečnim donacijama omogućuju da klaunovi kontinuirano donose radost djeci u bolnicama.

Emilija se rado prisjeća koliko ih je željno isčekivala.

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- Ti klaunovi koji su se odjednom, samo tako, iz vedra neba pojavili na odjelu… Samo si čekao da dođu u tvoju sobu. Čekaš i čekaš i gledaš kroz mali prozorčić na vratima da vidiš što se zbiva - prisjeća se Emilija.

Kada bi se vrata otvorila, s druge strane nije bio još jedan pregled ili terapija. Bio je netko tko od nje nije tražio da bude pacijentica:

- Znala sam da je došao netko tko će se sa mnom malo poigrati i podružiti. Netko tko me neće pregledavati, provjeravati je li sve u redu ili me sažalijevati - govori nam Emilija. Posebno pamti jedan posjet, instrumente, žongliranje crvenim nosićima i nezaobilaznu kokoš.

Foto: Privatni album

- Bila je to ludost i veselje. Sve ono što mi je nedostajalo u toj bijeloj sobici. Malo boje i radosti - nastavlja. Godinama poslije Emilijina priča s Crvenim nosovima dobila je novo poglavlje. Kao studentica pridružila im se na promocijskim aktivnostima i prvi put upoznala sve ono što djeca ne vide kada se na vratima njihove sobe pojave klaunovi. Otkrila je da iza svakog susreta stoje profesionalni umjetnici kojima je klauniranje poziv i posao, kontinuirane edukacije, pripreme i organizacija potrebna da bi Crveni nosovi redovito stizali do onih koji ih čekaju.

- Još od izlaska iz bolnice pratila me želja da na neki način vratim drugima ono što je bilo dano meni i mojoj obitelji. Željela sam postati dio svega onoga što je nama tada pomagalo. Kada sam saznala da to mogu kroz donacijski program Smjehonoše, to je bilo to - kaže Emilija. Danas je ona jedna od ljudi koji Crvenim nosovima pružaju redovitu mjesečnu podršku. Danas su Crveni nosovi prisutni na 129 dječjih odjela u 21 bolnici diljem Hrvatske.

Foto: Privatni album



Emilija kao devetogodišnja djevojčica u bolnici

- Trenutno još studiram, ali još malo i bliži se kraj i tom dijelu života jer ću uskoro imati obranu diplomskog rada, ali veselim se novim izazovima koje mi život spremna i nadam se da ću se nakon toga što prije napokon moći u potpunosti posvetiti radu u svojoj struci kao odgojiteljica u dječjem vrtiću. Do sada sam kroz svoj studentski rad bila dio priče Crvenih nosova, no, kada diplomiram, više neću moći sudjelovati na taj način, ali sam jako zahvalna što ću kroz donacijski program Smjehonoše i dalje moći biti dio njihove priče. S Crvenim nosovima išla sam i na terene i s njima prošla cijelu Hrvatsku. Upravo mi je to jedno od najljepših iskustava rada u Udruzi jer sam imala priliku osjetiti toplinu ljudi iz različitih krajeva Hrvatske i vidjeti koliko nas ljudi mogu iznenaditi svojom spremnošću da pomognu djeci i odraslima kojima je pomoć potrebna, čak i kada nam se i ti ljudi povjere kako i njih život baš nije mazio, ali eto i dalje su spremni pomoći onima kojima je ta pomoć najpotrebnija i to je ljepota našeg naroda - priča nam Emilija koja je nakon godina uspješno izliječena.

- Bila sam još dijete pa tada možda nisam u potpunosti shvaćala veličinu toga trenutka. Bila sam sretna što se vraćam kući i svom dotadašnjem životu, ali liječenje i kontrole nastavili su se još neko vrijeme i bili kao podsjetnik da život neće biti isti i da nema smisla pokušavati vratiti ga već prihvatiti novu sebe i ponosno nastaviti dalje - prisjeća se naša sugovornica. Danas na sve to gleda s velikom zahvalnošću i ponosom, na sebe, svoju obitelj i sve ljude koji su bili uz njih. Nakon liječenja najveći izazov bio je ponovno naučiti biti samo dijete i prihvatiti sebe, a ne dijete koje svi prvenstveno promatraju kao bivšeg pacijenta. Kao i dokazivati drugima da je ista kao i svi, već naučiti voljeti sebe i poštovati se zbog svega što je prošla.

Crveni nosovi su Emiliji prije svega pomogli da u bolnici ne zaboravi ono najvažnije, a to je biti dijete. Njihov dolazak unosio je boju, toplinu, igru i veselje u bolničku svakodnevicu i na trenutak je bolest prestajala biti ono najvažnije u toj sobi.

Foto: Privatni album

- Veseli me to što znam da upravo to omogućavaju i današnjim malim pacijentima, ali i njihovim roditeljima i medicinskom osoblju, trenutak predaha, smijeha i osjećaj da će sve biti u redu i da se smiju veseliti čak i onda kada prolaze kroz nešto tako teško i da postoji netko tko ih razumije i samo želi biti tu za njih - kaže i nastavlja:

- Pomaganje mi jako puno znači jer me svaki put na neki način vrati ljudima koji su bili uz mene i moju obitelj kada je nama bilo teško. Ne mislim da samo osoba koja je sama bila bolesna može imati empatiju, ali mislim da je teško u potpunosti razumjeti takvu situaciju ako nikada nismo barem na trenutak bili dio nečijeg teškog životnog puta, možda samo kao prijatelj, poznanik ili pa član obitelji. S druge strane, i ljudi koji su sami prošli bolest ponekad se možda boje ponovno približiti takvim pričama i osjetiti ih jer možda ih vraćaju u njihove teške trenutke koje tako jako žele zaboraviti. Meni je baš lijepo kada kroz pomoć drugima uspijemo ta sjećanja pretvoriti u nešto dobro. Tada se prisjetimo svih prekrasnih ljudi koji su tako nekada bili i uz nas i osvijestimo si da možda danas upravo mi nekome možemo biti ono što su oni tada bili nama - kaže Emilija koja smatra da trebamo više slušati stvarne životne priče ljudi i manje ih promatrati samo kroz bolest, teškoće ili neku drugu okolnost u kojoj su se našli. Empatija se uči odmalena, u obitelji, vrtiću, školi i kroz način na koji kao društvo govorimo o drugima. Ne mora svatko napraviti nešto veliko. Nekada su dovoljni samo izdvojeno vrijeme, razumijevanje, donacija, volontiranje ili jednostavno spremnost da nekoga saslušamo bez sažaljenja i predrasuda i damo im priliku da se na taj naćin osjete prihvaćeno, dodaje.

Foto: Privatni album

- Smjehonoše možemo gledati kao zajednicu redovitih donatora Crvenih nosova i jako sam ponosna što sam dio i te priče. Osobno puno mi znači znati da svojim malim doprinosom pomažem da ono što je nekada uveseljavalo mene i moju obitelj, danas dođe do nekog drugog djeteta i njegove obitelji. Uključena sam i u udrugu Jak kao Jakov, koja pomaže djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Vode je naši dragi obiteljski prijatelji čiji se sin Jakov, po kojem je udruga I dobila ime, također liječio, ali je njegov ovozemaljski put nažalost završio u toj bolnici. Njegova je obitelj svoju bol pretvorila u pomoć drugima i upravo mi je to prekrasan primjer kako nekome možemo olakšati težak put i pomoći da se jednog dana, kao i ja, tih trenutaka može s veseljem prisjetiti, prvenstveno kroz ljubav tih ljudi koji su tada bili uz njega i njegovu obitelj. A želja da postanem klaun nekada je stvarno postojala i još uvijek je tu negdje duboko u meni. Ipak, svoj profesionalni put danas vidim u radu s djecom kao odgojiteljica, a s Crvenim nosovima želim ostati povezana kao Smjehonoša i kroz sve druge prilike u kojima mogu podržati njihovu misiju - zaključuje naša sugovornica.

Smjehonoša može postati svatko tko poželi