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Nekad smo osvježenje tražili samo na gradskim pumpama

Piše Ana Vukašinović,
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Nekad smo osvježenje tražili samo na gradskim pumpama
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Franceki su se mogli pronaći diljem Zagreba i na njima su prolaznici ljeti gasili žeđ. Danas su opet IN

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Dok iz mnogih krajeva stižu vijesti o nestašici pitke vode, ovaj dječak se osvježava usred Zagreba gdje također zbog dugotrajne suše prijeti nestašica vode, pisao je Večernji list u fotošlageru na naslovnici Večernjeg lista 5. srpnja 1976. godine. Na slici je dječak koji se nagnuo i pije iz "pumpe" koje su nekad bile postavljene gotovo na svakom koraku, u svakom zagrebačkom kvartu, a građani su se na njima znali oplahnuti ruke, napuniti staklenu bocu ili upravo ovako, uzeti koji gutljaj hladne vode unatoč jakome mlazu. Jer vode u plastičnim bocama u dućanima nije bilo...

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