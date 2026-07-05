Nekad smo osvježenje tražili samo na gradskim pumpama

Dok iz mnogih krajeva stižu vijesti o nestašici pitke vode, ovaj dječak se osvježava usred Zagreba gdje također zbog dugotrajne suše prijeti nestašica vode, pisao je Večernji list u fotošlageru na naslovnici Večernjeg lista 5. srpnja 1976. godine. Na slici je dječak koji se nagnuo i pije iz "pumpe" koje su nekad bile postavljene gotovo na svakom koraku, u svakom zagrebačkom kvartu, a građani su se na njima znali oplahnuti ruke, napuniti staklenu bocu ili upravo ovako, uzeti koji gutljaj hladne vode unatoč jakome mlazu. Jer vode u plastičnim bocama u dućanima nije bilo...