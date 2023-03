Neki momci spavaju s plišanom igračkom, ali rijetki to priznaju

Čak polovica muškaraca spava s omiljenom plišanom igračkom iz djetinjstva dok je kod žena to običaj u 39 posto slučajeva, istražio je portal Time4sleep. Od oko tisuću ispitanika, 40 posto njih je priznalo kako bi im se bilo previše teško rastati s plišancima, a 37 posto je otkrilo da su ga zadržali jer ih podsjeća na djetinjstvo. Neki ih nose i na posao, na putovanja...

Psiholozi kažu da je u ljudskoj prirodi potreba za mirom, sigurnošću i udobnošću. Odrasli nerijetko žude za osjećajima iz djetinjstva i vraćaju im se na razne načine - neki spavanje s plišancima, drugi sakupljanjem figurica, slaganjem maketa...

'Od djetinjstva se ne odvajam od medvjedića'

Britanac Gary ima preko 30 godina, viši je savjetnik za zapošljavanje, a i dalje spava sa svojim plišanim medvjedićem kojeg ima od djetinjstva. Zove ga Brown Bear (mrki medvjed).

- Mama mi ga je kupila davno nakon što je moj prvi medvjedić 'umro groznom smrću' u perilici rublja. Ne mogu se nikako rastati od njega, s njim lakše zaspem. Prijateljima je čudno što ga još uvijek imam i ponekad ga znaju skrivati od mene. Bio bih jako uzrujan da mu se nešto dogodi. Sigurno se nikad neće približiti perilici rublja, otkrio je Gary.

Nije ispričao kako cure reagiraju na njegovu privrženost plišanoj igrački.

'Ne mogu bez svog Gospodina Fluffylampa'

Fizioterapeut Ashley će uskoro navršiti 30 godina, a svog omiljenog plišanog miša zove Gospodin Fluffylamp. S njime spava skoro svaku noć još od djetinjstva. Izuzetak je samo ako je odsutan od kuće.

- Puno bolje spavam kad je Gospodin Fluffylamp pokraj mene. Moja djevojka godinu dana nije znala za njega, držao sam to u tajnosti. Bojao sam se da će me gledati kao čudaka. Ali, prihvatila je to sa smiješkom i sad me zove velikom bebom - ispričao je Ashley.

'Plišanog lava nosim i na posao i u krevet'

Zdravstveni radnik Wesley se bliži 40-oj godini života, ali se još nikako ne može odvojiti od plišanog lava, čak mu je dao i ime - Liam. Svaku večer nosi ga u krevet i grli dok spava iako kraj njega leži djevojka s kojom je u vezi nekoliko godina.

- Znam da je malo glupo što još spavam s plišancem, ali to mi je jako umirujuće. Dobio sam ga od sina kao zamjenu za izgubljenog medvjedića iz djetinjstva, i zato mi je toliko poseban. Moja djevojka se iznenadila kad je saznala da krevet dijelim s umiljatim lavom, ali brzo se navikla na to - ispričao je Wesley i dodao da mu Liam pravi društvo i dok radi noćne smjene. Priznaje da obitelj i prijatelji ne znaju za tu njegovu naviku.

Evo što je na to rekla njegova djevojka Amy.

- Priznajem, bio mi je šok saznati da mi dečko spava s plišanom igračkom, ali, s druge strane, to mi je pokazalo koliko je on nježna duša - nadovezala se Amy gledajući sa smiješkom svojeg dečka dok u krilu drži najdražeg dlakavca.

