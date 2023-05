Nemate ideju za lagani obrok: Napravite pizzu-focacciu i tako razveselite svoje ukućane

Ovaj spoj dva talijanska jela oduševit će vaše ukućane. Ovo jelo možete pripremiti za društvenu večer s obitelji ili prijateljima, ili pak za lagani obrok.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sastojci:

Za tijesto: 250 g glatkog brašna, 250 g oštrog brašna, 15 g meda ili šećera, 15 g svježeg kvasca, 15 g soli, 315 ml vode, malo brašna za posip; za premaz: 50 ml maslinova ulja, konzerva pelata, 2 režnja češnjaka, 150 g gaude, 150 g kulena ili neke druge kobasice, suhi origano, masline, sol

Foto: Dreamstime

Priprema:

Rastopite kvasac i med u polovici mlake vode. Brašno prosijte i istresite na radnu površinu, a u sredini napravite udubinu u koju stavite sol i dobivenu mješavinu kvasca. Polako miješajte da dobijete ljepljivu masu. Dodajte ostatak vode pa mijesite nježno, ali energično, dok ne postane bijelo i glatko. Prekrijte tijesto krpom ili folijom te ga pustite da odstoji na toplom i vlažnom mjestu oko 40 minuta. Nakon 40-ak minuta, kad se tijesto udvostručilo, istisnite iz njega zrak udarajući ga i malo promijesite. Tijesto razvaljajte ili razvucite do visine 1,5 cm, a zatim ga prebacite na papir za pečenje. Prelijte tijesto uljem i zatim napravite one karakteristične rupe gurajući prste duboko u tijesto te ponovno pustite tijesto da odmori 40-ak minuta. Za to vrijeme prebacite pelate, usitnite ih vilicom, dodajte suhi bosiljak, malo maslinova ulja i sol pa sve promiješajte. Stavite u lim za pečenje pa gore dodajte sastojke. Prelijte tijesto pelatima, a potom dodajte naribanu gaudu, kulenovu seku i masline. Po želji još posolite pa pecite 20 minuta na 170 stupnjeva.

Najčitaniji članci