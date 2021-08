Kako biste dobili savršeno tijesto, rabite digitalnu vagu - pečenje je stvar preciznosti. Mary Berry, autorica brojnih kulinarskih bestselera, posebno voli pripremu tijesta. Osim precizne vage Mary Berry za pripremu najboljeg tijesta savjetuje izbjegavanje maslaca i margarina sa smanjenim postotkom masnoće jer tijesto jednostavno neće biti tako ukusno. Nemojte dodavati niti previše praška za pecivo jer će se tijesto prvo podići, no onda će pasti i pita, torta ili kruh neće uspjeti.

Upotrijebite optimalan oblik i veličinu kalupa ili lima, a pri pečenju budite posebno oprezni. Ne promatrate li tijesto u zadnjoj fazi pečenja, prepeći će se i biti suho. Kako bi tijesto bilo čim bolje, radite prema provjerenim receptima i pomno ih slijedite te ne zaboravite da su najvažniji sastojci ukusnoga kruha ili kolača ljubav i strpljenje.

Pripremate li tortu, sastojci neka budu na sobnoj temperaturi, a tijesto za pite voli hladnije sastojke. Svako tijesto ima svoje tajne, no neka su pravila univerzalna. Na primjer, kad brašnu dodate tekuće sastojke, pomiješajte ih nožem za mazanje. Tako će se sastojci ravnomjerno rasporediti, a istodobno toplina vaših ruku neće narušiti lakoću tijesta. Jedan on najvažnijih sastojaka dobrog tijesta je vrijeme te ne tražite najbrži mogući način - radije svaki korak učinite detaljno. To je posebno važno pri pripremi torti jer je cilj dodati što je više moguće zraka tijekom miješanja sastojaka. Kad napravite tijesto kojim ste zadovoljni, zabilježite dojmove - na primjer, u mojoj je pećnici trebalo pet minuta manje, kaže Mary Berry.

