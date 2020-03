Nemirna djeca bolje spavaju uz terapijsku dekicu s utezima

A i tada, još nije gotovo jer ima djece koja slabo spavaju i bude se noću. Možda je riječ o djetetu koje pati od ADHD-a, pa čaša toplog mlijeka i čitanje priče prije spavanja jednostavno neće pomoći, piše Yahoo.

Međutim, stručnjaci navode kako bi terapijska dekica u takvim situacijama mogla biti izvrsno rješenje.

- Mnoga djeca pritisak utega u terapijskim dekicama doživljavaju vrlo umirujuće. Prisjetite se kad ste zadnji put bili na masaži, ili kako ste dijete nekad previjali prije spavanja da bi san bio kvalitetniji, Mnogi od nas će se sklupčati na sofi pod toplom dekicom čitajući ili gledajući TV. Kad sve to uzmete u obzir, ima smisla da postoje dekice s utezima te da one djeluju umirujuće na djecu - kaže dr. Lynelle Schneeberg, autorica knjige Become Your Child’s Sleep Coach: The Bedtime Doctor’s 5-Step Guide, Ages 3-10.

Dekice s utezima pružaju osjećaj kukuljice i djeci koja su previše stimulirana omogućuju da se umire. Dodatno, utječu na dugotrajan i dublji san. Dodatno, svaki put kad požele utjehu djeca mogu posegnuti za svojom dekicom, bez obzira sjede li pred TV-om, jesu li u automobilu na putovanju ili su otišli prespavati kod prijatelja. Važno je jedino odabrati dobru težinu.

- Dekica bi trebala težiti oko 10 posto ukupne tjelesne težine korisnika, pa dijete teško oko 30 kilograma ne bi trebalo imati dekicu težu od tri kile - kaže dr. Schneeberg savjetujući kako takva dekica nije namijenjena za male bebe i dojenčad te ukoliko je želite kupiti, najprije o tome porazgovarajte sa svojim pedijatrom.

Kazala je i kako ima djece koja se kasnije ne žele odvojiti od svoje dekice te je nose sa sobom gdje god išli.

- To je slično kao kod ljudi koji su navikli zaspati pred televizorom, pa ne mogu spavati ako se zateknu u situaciji da nemaju TV. Ali s druge strane, ako dijete poželi nositi svoju dekicu na fakultet, i to je sasvim u redu - izjavila je ona.

