Kasniji odlazak na spavanje je povezan s pretilošću kod djece

Novo istraživanje povezalo je kasniji odlazak u krevet s povećanim rizikom od pretilosti kod djece u dobi do šest godina, no znanstvenici ipak kažu kako roditelji ne bi zbog toga trebali tjerati djecu ranije na počinak.

Umjesto toga roditelji bi se trebali usmjeriti na to da održavaju uredni ritam života djeteta u pogledu vremena obroka i odlazaka u krevet, kazao je dr. Claude Marcus, profesor pedijatrije iz instituta Karolinska u Švedskoj koji je vodio istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Pediatrics.

Istraživanje koje je dio veće studije o pretilosti usmjerilo se na 107 djece u Švedskoj.

Znanstvenici su pratili težinu, visinu i opseg struka djece od prve do šeste godine života. Sva su djeca bila približno iste veličine na početku istraživanja.

Njihovo je spavanje praćeno sedam dana zaredom jednom godišnje tijekom čitave studije uz pomoć uređaja na ruci djeteta.

Znanstvenici su utvrdili da su djeca koja su često išla kasno na počinak, iza 21 sat, imala veći opseg struka i veći indeks tjelesne mase do kraja istraživanja.

- Taj kasni odlazak u krevet je bio faktor koji se isticao. Bio je povezan s povećanom težinom. No ono što vidimo je samo povezanost. Stavite li dijete ranije u krevet - hoće li to išta promijeniti? To je nešto što ne znamo - kazao je Marcus.

Objašnjava kako bi kasni odlazak u krevet iza 21 sat mogao biti pokazatelj i općenito nezdravijeg stila života koji rezultira povećanjem težine, a ne da kasno lijeganje izravno uzrokuje povećanje težine.

- Moja je osobna pretpostavka da je to prije znak neurednog života - kaže on.

U komentaru istraživanja pedijatrijski endokrinolozi Nicole Glaser i Dennis Styne iz UC Davis Health u Sacramentu kažu kako je moguće da su pretilost i kasno spavanje rezultat drugih utjecaja poput previše vremena provedenog pred ekranima, nedovoljno tjelesnih aktivnosti ili manjeg angažmana oko zdravih navika u obitelji.

No moguće je i da postoji fizička veza jer neki dijelovi mozga uključeni u reguliranje ciklusa sna i budnosti upravljaju prehranom.

Ranija istraživanja otkrila su da je kraći san povezan s većim izgledima za pretilost u djetinjstvu. (bs)

