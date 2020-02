Nemojte gladovati jer to vodi u prejedanje i na kraju - debljanje

Pravilna prehrana važan je čimbenik u očuvanju zdravlja i prijatelj je vitkosti, kaže dr. sc. Vesna Bosanac, vlasnica nutricionističkog savjetovališta.

Kako bismo tijelu osigurali zdravo “pogonsko gorivo” te kako bismo mu omogućili da normalno funkcionira, važno je u danu imati tri glavna obroka te međuobroke. Naime, ako se toga pridržava, čovjek se neće dovesti u stanje pregladnjelosti.

Zašto je to važno? U stanjima pregladnjelosti čovjek više ne bira što će pojesti. Tako, ako preskoči doručak pa ruča tek oko četiri ili pet popodne, vrlo često poseže za najgorim opcijama kao što su čokolada i keksi kako bi brzo zatomio glad. Čak i ako je ručak kvalitetan, funkcije se mozga daleko sporije oporavljaju od manjka energije nego što se krv oporavlja od pada koncentracije glukoze.

To slikovito rečeno znači da je mozak duže gladan nego što smo mi u biti gladni. Ta percepcija gladi nas tjera da jedemo dalje i nakon što smo obilno ručali. Nerijetko nastavljamo jesti sve dok ne odemo na spavanje. Često tad opet biramo prerađenu visokokaloričnu hranu poput čipsa i sličnih grickalica.

- Dakle, mozak bi trebao dobivati energiju putem kvalitetnog doručka, ručka i večere te užina. Tako nećemo doći u stanje pregladnjelosti, koje nas vrlo često vodi u prejedanje i debljanje - kaže nutricionistica.

A kako izgleda zdravi tanjur? Koliko bismo čega trebali jesti i kako često kako bismo bili zdraviji? Važno je imati tri glavna obroka u danu - doručak, ručak i večeru, te dva međuobroka tijekom kojih se može pojesti voćka kao što je jabuka ili kruška.

Za doručak to može biti sendvič od sira. Tko želi može mu dodati nemasnu šunku plus neki napitak poput mlijeka ili jogurta. No, za doručak možete pojesti i zobene pahuljice s mlijekom ili jogurtom, te dodatkom svježeg ili suhog voća.

Dok servirate tanjur za ručak i za večeru zamislite ga kao krug. Na polovicu kruga servirajte povrće, na jednoj četvrtini žitarice ili krumpir, odnosno nešto škrobasto te na drugoj četvrtini nešto proteinsko - to može biti neko meso, riba, jaja ili sir. Kad to pojedete, a ako ste još gladni, na tanjur opet stavljate hranu ali u spomenutom omjeru.

Nemojte dodavati samo meso ili samo krumpir nego povrće, proteine i ugljikohidrate u zadanom omjeru, savjetuje nutricionistkinja. Pritom napominje ako se jede redovito i kvalitetno, onda se kroz nekoliko dana osjećaj gladi i sitosti stabilizira. Nema naglog pada šećera u krvi uslijed kojeg ćemo posezati za nezdravom hranom.

- Također, preporučuje se da je najmanje jedan obrok u danu kuhan. Ako ste, primjerice, na poslu i ne možete imati kuhani ručak, tad možete pojesti neki sendvič uz veliku porciju salate, ali onda za večeru treba pojesti nešto kuhano - zaključuje nutricionistica Vesna Bosanac.

