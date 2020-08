Nemojte ih baciti: Ono što je inače za smeće, dobro je za vrt

Stvari koje bi inače završile na otpadu, mogu biti vrlo korisne uzgoj i zaštitu biljaka. Možete iskoristiti sve, od stare odjeće i kuhinjskih pomagala do novina i jednokratnih aluminijskih posuda

<p>Stare gumene čizme, lonci, čajnici, kante, umivaonici i slično mogu vam postati odlično mjesto za novo cvijeće ili začine. </p><p>Bitno je da na dnu napravite rupe za otjecanje vode kako korijen biljke ne bi počeo trunuti.</p><h2>Papirnate vrećice</h2><p>One su fantastične za zaštiti vanjskog bilja od mraza. Kada je stavite na biljku, ona se ponaša kao svojevrstan izolator, odnosno zadržava topliji zrak oko biljke.</p><p>Tijekom sunčanog vremena ili vlažnog, vrećice uklonite s biljaka. Koristite ih samo ako sumnjate da bi moglo biti mraza. Osim toga, papirnate vrećice mogu se iskoristiti i za zaštitu plodova od štetočina - stavite na voćku i pričvrstite gumicom ili spajalicom.</p><h2>Kuhinjski pribor</h2><p>Stare žlice, vilice, noževi i druga kuhinjska pomagala mogu vam biti korisna i održavanju vrta ili biljaka na balkonu - za okopavanje, čupanje korova, sadnju, presađivanje...</p><h2>Novine</h2><p>Stare novine su vrlo korisne. Poslažite ih oko biljaka u vrtu i spriječite rast korova. Nakon što oko biljke stavite novinske listove, učvrstite ih tako da na njih pobacate malo komposta, slame, kore od drveta, kamenčića...</p><h2>Limenke</h2><p>Limenke će vaše biljke zaštititi od gusjenica, jer je to fizička barijera koju ne mogu samo tako prijeći. Evo kako to napraviti - uklonite gornji i donji dio limenke, utisnite je u tlo pa u to posadite što želite, sjemenku ili sadnicu.</p><h2>Ostaci sapuna</h2><p>Miris sapuna može odvratiti jelene i druge životinje od uništavanja vašeg vrta i voćnjaka. Komad sapuna stavite u staru najlonku ili mrežicu od krumpira i objesite u blizini mjesta koje želite zaštititi.</p><h2>Talog od kave</h2><p>Odličan je kao prirodno gnojivo za biljke, kažu u Američkoj agenciji za zaštitu okoliša. Kako je kava kisela, pogodovat će biljkama koje vole kiselo okruženje - na primjer, ružama, kamelijama, borovnicama...</p><p>Sve što treba je pomiješati ga sa zemljom. Također, miris kave odbija i puževe iz vrta, mrave iz kuće, buhe s kućnih ljubimaca (u tom slučaju utrljajte im malo taloga na kožu).</p><h2>Jednokratne aluminijske posude</h2><p>One su odlične u vrtu jer, ako ih objesite, stvaraju određeni zvuk na vjetru koji odbija ptice i druge životinje. Osim toga, na suncu reflektira svjetlost, a i to će podalje držati životinje koje ne želite u voćnjaku, vrtu ili vinogradu. Savjet je upotrijebiti nekoliko ovakvih posuda na jednoj lokaciji, i to tako da se objese na različite visine.</p><p>Osim toga, ove posude korisne su i ako ih napunite pivom i postavite blizu biljaka koje napadaju puževi.</p><h2>Stare najlonke i druga odjeća</h2><p>Stare čarape su mekane i fine teksture što je odlično za podvezivanje biljaka jer ih neće oštetiti čak ni tijekom rasta. Slične vezice možete napraviti i od stare odjeće - narežite je na trakice, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/10-household-items-you-should-repurpose-in-the-garden/" target="_blank">Reader's Digest</a>.</p>